Aku Louhimiehen suhde Sofia Oksasen kanssa kukoistaa – ”Uskomaton nainen”

Aku Louhimiehen mukaan Sofia-rakas on antanut hänelle tukea, voimaa ja uutta energiaa.

Ohjaaja Aku Louhimies katsoo tulevaisuuteen luottavaisin mielin. Hyvänä tukena on hänen elämänkumppaninsa Sofia Oksanen.

Pro Finlandia -mitalin vuonna 2018 saanut ohjaaja Aku Louhimies, 51, kuulostaa puhelimessa iloiselta ja pirteältä. Koronan aiheuttamat rajoitukset eivät suuresti juuri tällä hetkellä miestä haittaa, vaan energiaa löytyy.

– Nyt ehtii keskittyä rakkaisiin ihmisiin, hän sanoo.

Louhimies ei ole jäänyt surkuttelemaan koronasta aiheutuvia haittoja. Hänet on viime aikoina nähty muun muassa puolustusvoimissa tukemassa cc-kameraryhmiä pääesikunnan viestinnän pyynnöstä.

– Kaikkien on nyt tehtävä osansa. Yhdessä tästä selvitään, hän sanoo viitaten koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin niin Suomessa kuin maailmalla.

Kotona työpöydällä on käsikirjoituksia ja suunnitelmia tulevista projekteista. Sen Louhimies myöntää, että ainakin toistaiseksi kaikkien elokuvien kuvaukset ovat tauolla, mutta hän uskoo asian kesällä jo helpottavan.

– Onhan tämä haastavaa, mutta monilla muilla aloilla on vaikeampaa, hän huomauttaa.

Louhimies sai Irlannissa tehdyn Rebellion-ohjaustyönsä jälkeen työtarjouksia myös ulkomailta.

Rakkauselokuva tekeillä

Louhimiehen tavoitteena on loppukesällä kuvata Juhani Ahon romaaneihin perustuvaa rakkauselokuvaa. Parhaillaan tiimin jäsenet etsivät sopivaa, saaristossa sijaitsevaa kaunista pappilaa. Liikkumisrajoitusten vuoksi Louhimies etsii kuvauspaikkaa Uudeltamaalta, muut keskittyvät Turun ja Ahvenanmaan seuduille.

– Vaikka koronan uhkakuvat olisivat elokuussa jo hävinneet, pidämme kuvausryhmän pienenä, Louhimies painottaa ja sanoo elokuvan näyttelijöiden olevan suomalaisia.

– Kyllä tässä mennään vielä pitkään terveys edellä, hän huomauttaa.

Aikoinaan Rebellion-sarjan ohjauksesta kansainvälisen läpimurron tehnyt Louhimies on luottavaisin mielin. Louhimies nimittäin teki Irlannissa Rebellion-ohjaustyönsä niin hienosti, että työtarjouksia tuli ulkomailta.

– Olin kuitenkin tuolloin sitoutunut tekemään Tuntemattoman sotilaan ja palasin Suomeen, Aku muistelee pitkälti yli miljoona katsojaa pelkästään kotimaassa kerännyttä menestyselokuvaansa.

Sitten tuli BBC:ltä ohjaustarjous, josta Aku ei halunnut kieltäytyä. Hänet palkattiin ohjaamaan TV1:ssä nyt nähtävää Maailma Liekeissä. Näyttelijöinä ovat muun muassa Helen Hunt, Sean Bean, Jonah Hauer-King ja Julia Brown.

Poliisitutkinta edelleen kesken

Louhimies ehti olla kuukauden töissä ja etsiä muun muassa kuvauspaikkoja sekä koekuvata näyttelijöitä. Sitten kaikki päättyi kuin seinään.

YLE:n opintovapaalla ollut toimittaja oli ottanut BBC:hin yhteyttä ja kertonut kirjoittamastaan kohujutusta ja varoittanut BBC:tä Louhimiehestä. Suomessa oli jo puoli vuotta aikaisemmin ehditty käydä kiivaita keskusteluja Louhimiehen työtavoista.

– Osa näistä henkilöistä, jotka syyttelivät minua julkisuudessa, kyselivät kuitenkin minulta töitä vain muutamaa kuukautta aiemmin, hän toteaa ja jatkaa:

– Ohjaajana olen samanlainen kuin ennenkin.

Toimittajan yhteydenoton jälkeen BBC sanoi sopimuksen irti ja Louhimies menetti työn. Louhimies teki lopulta joulukuussa 2018 poliisille tutkintapyynnön YLE:n jutuista, jutun kirjoittaneesta toimittajasta ja päätoimittajasta. Poliisi on todennut esitutkintakynnyksen ylittyneen; rikosnimikkeenä on törkeä kunnianloukkaus.

– Poliisitutkinta on harmillisesti edelleen kesken. Minulle on sanottu, että kyseessä on todellakin törkeä kunnianloukkaus ja että epäillyt ovat käyneet jo kuulusteluissa.

Louhimies paljastaa, että BBC on ollut hänen agenttiinsa yhteydessä ja lähettänyt sovintoehdotuksen.

– He odottavat vielä tutkimusten tulosta ja lakimiehet keskustelevat keskenään, Louhimies kertoo.

Siitä Louhimies iloitsee, että Tuntemattomassakin työskennellyt kuvaaja Mika Orasmaa sai suositusta sarjasta töitä. Siitä Louhimies on surullinen, että ne suomalaiset näyttelijät, joita hän oli kaavaillut sarjaan, jäivät ilman töitä.

– Onhan tämä ollut kohtuutonta. Toivon, ettei kukaan muu joudu kokemaan vastaavaa. Haluaisin nyt jo keskittyä elokuvien tekemiseen, hän sanoo.

– TV-sarjassa RIG45 sain onneksi viime keväänä tehdä töitä kansainvälisten tähtinäyttelijöiden kanssa. Mukana ryhmässä olivat muun muassa Natalie Gumede, Maria Erwolter, Rune Tempte sekä tietenkin Andrei Alén Suomesta, Aku kiittelee.

Voimaa ja energiaa parisuhteesta

Viime vuosina Akun tärkeänä apuna on ollut hänen rakkaansa, suomenruotsalainen huippustylisti Sofia Oksanen.

– Sofia on uskomaton nainen ja suhteemme toimii hyvin. Hän on ollut tukenani todella hankalissakin paikoissa, Aku kiittelee ja paljastaa heidän puhuvan kotona ruotsia.

Sofia on antanut miehelleen tukea, voimaa ja uutta energiaa. Aku sanookin Viaplaylla näkyvän RIG45-sarjan kuvausten olleen siksikin loistava työtehtävä.

– Kun tietää, että myös kotona tuetaan, elämä ja työ saavat uudenlaista voimaa, hän huomauttaa.

RIG45:n jatkosta puhutaan, mutta on Akulla kesän rakkauselokuvan lisäksi ainakin yksi projekti jo ensi vuodelle.

– Pyrimme kuvaamaan syksyllä 2021 Lapin sotaan sijoittuvaa elokuvaa. Sehän on tapahtumiltaan ikään kuin jatkoa Tuntemattomalle sotilaalle. Käsikirjoituksen olemme tehneet yhdessä Antti Tuurin kanssa.

