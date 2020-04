Matti Nykänen salaili todellista tilannettaan vaimoltaan Pia Nykäseltä – leski tunsi syyllisyyttä, ettei soittanut ambulanssia aiemmin

Reilu vuosi sitten kuolleen Matti Nykäsen leski Pia kertoo kulkeneensa kuin usvassa miehensä kuoleman jälkeen. Nyt arki alkaa asettua, mutta ikävä on kova.

Rusehtava kylpytakki roikkuu saunan naulakossa yksinäisenä. On roikkunut siinä jo runsaan vuoden.

Kun Pia Nykänen törmää kylpytakkiin päivittäin kylpyhuoneessa asioidessaan, hän ei tunne oloaan enää yksinäiseksi. Joutsenossa sijaitsevassa omakotitalossa hän kertoo aistivansa, että ”aivan kuin oma mies olisi jälleen läsnä” – muistojen tasolla ainakin.

Matti Nykänen, maailman kaikkien aikojen paras mäkihyppääjä. Laulamisella ja viihteen tekemisellä itsensä vuosikymmeniä elättänyt sankarihahmo, joka nukkui yllättäen pois 4. helmikuutta 2019. Legenda.

– En ole viitsinyt siirtää kylpytakkia mihinkään, koska siitä tulee tunne, että aivan kuin Matti olisi jotenkin mystisellä tavalla paikalla talossa. Tulee hyviä yhteisiä muistoja mieleen, Pia Nykänen, 50, sanoo.

– Ne muistot ovat tärkeitä, ne auttavat eteenpäin varsinkin silloin, kun tunnen oloni yksinäiseksi. Ja usein olen tuntenut. Rinnaltani ei kadonnut vain aviomies, vaan myös tärkeä keskustelukumppani. Muistojen merkitys on vain kasvanut nyt koronaepidemian aikana, kun pitää pysytellä visusti kotosalla.

Vuosi leskenä on kuulemma ollut haastava, monellakin tavoin.

Pia Nykänen sanoo kulkeneensa kuin usvassa sen jälkeen, kun hän tajusi miehensä kuolleen yön pimeydessä. Ennen ambulanssin saapumista hän oli puhelimessa saamiensa ohjeiden perusteella elvyttänyt Mattia yhteisen rintamamiestalon kylpyhuoneessa, mutta silloin oli jo liian myöhäistä. Ensihoidon yksikkökään ei pystynyt tekemään enää mitään.

– Se oli shokki. Meni monta viikkoa, että en tajunnut mistään mitään. Koko viime kesästäkään en muista juuri mitään, Pia kertoo.

– Takana on elämäni vaikein vuosi. Suru oli kirpaisevaa kesähelteilläkin, koska elämäni muuttui kerralla niin totaalisesti. Rakastin Mattia valtavasti, enkä ole oikein osannut elää ilman häntä. Kesälle meillä oli suunnitteilla yhteisiä lomareissuja, ja lisäksi Matille oli luvassa kymmeniä uusia keikkoja, joten se tuntui erityisen kolkolta.

Kylpytakki kylpyhuoneessa muistuttaa Piaa Matista.

Toukokuussa 2019 Ilta-Sanomat paljasti Nykäsen kuolinsyyn: pitkäkestoisena syynä haimatulehdus, välittömänä keuhkokuume. Nykänen oli päihderiippuvainen, ja tämä sairaus sotki hänet moneen ikävään. Hyväsydämisenä ja kilttinä persoonana tunnettu ex-mäkikotka ei ollut humalapäissään oma itsensä. Silloin monesti sattui ja tapahtui.

– Viimeisenä elinpäivänään Matti valitteli vatsakipuja. Puhuin, että pitäisi lähteä lääkäriin, mutta kaikki oli Matin mukaan kunnossa. Pelkkä vatsatauti kuulemma, Pia muistelee.

– Alkuun kannoin syyllisyyttä siitä, etten soittanut sitä ambulanssia jo päivällä. Toisaalta se olisi voinutkin olla pelkkä vatsatauti. Mistä olisin voinut edes tietää mitään, kun terveysasioistaan hän ei suostunut puhumaan yhtään.

Leski Pia Nykänen ja Matin äiti Vieno Nykänen jättivät Matti Nykäselle jäähyväiset mäkilegendan hautajaisissa.

Pia sanoo olevansa hieman katkera siitä, ettei Matti koskaan kertonut hänelle todellisesta tilanteestaan, haimatulehduksesta. Pia tiesi vain, että syksyllä 2018 Matilla todettiin diabetes.

– Matti ei myöskään tykännyt puhua omasta alkoholinkäytöstään. Siihen kohdistetusta kritiikistä hän suuttui, hän kertoo.

Kuluneen vuoden aikana Pia on käynyt monta kertaa terapeutin vastaanotolla. Se toi hänen mukaansa helpotusta.

– Matti löysi viime vuosien aikana uudenlaista rauhaa elämäänsä, eikä alkoholi näytellyt enää sellaista roolia kuin joskus aiemmin. Matti sanoi mulle usein, että hän etsi itselleen vain hyvää ja tasapainoista elämää, ei mitään sen kummempaa, Pia ruotii.

– Ottaa perhanasti päähän, että juuri kun hänen elämänsä näytti menneen parempaan suuntaan, niin sitten kävi näin. Pyrin kuitenkin olemaan valittamatta, ja eteenpäin on pakko katsoa, vaikka välillä vaikeaa onkin. Onneksi olen saanut mainiota tukea esimerkiksi kavereiltani.

Pia ja Matti vihittiin Joutsenon kirkossa heinäkuussa 2014.

Joutsenossa Pia Nykänen ei ole ainoa Matti Nykäsen perään sureva. Mäkilegenda oli tuttu näky paikkakunnan kävelyteillä, joilla hän kävi säännöllisesti joko juoksemassa tai ulkoiluttamassa pariskunnan Diego-koiraa.

Paikalliset pitivät Matin aitoudesta ja välittömyydestä. Monelta katosi tärkeä rupattelukaveri.

– Kun menimme naimisiin (2014) ja asetuimme aloillemme Joutsenoon, en olisi ikinä voinut kuvitella, kuinka paljon Matti kiintyisi koiraamme. Siis Matti oli valmis tekemään Diegon puolesta mitä tahansa, hän todella rakasti sitä koiraa, Pia painottaa.

– Diegolle Mattia kutsuttiin Papaksi. Matin poismenon jälkeen koirakin oli pitkään poissa tolaltaan, kun miestä ei kuulunutkaan enää tuttuun aikaan kotiin.

Pia Nykäsen mukaan aviopari vietti Joutsenossa tuiki tavallista elämää. Matti kantoi viimeisen päälle vastuuta pihatöistä ja kotisiivouksesta, eikä pihasauna jäänyt juuri minään päivänä lämmittämättä. Televisiosta he katsoivat usein luonto-ohjelmia.

– Se oli aivan perusarkea, ei mitään kummempaa, ja siitä me nautimme, Pia kertoo.

– Toki monesti riitelimmekin. Kun kaksi jääräpäätä alkoi kinastella, siitä ei herkästi loppua tullut.

Pia ja Matti kuvattuna kotitalonsa edustalla kesällä 2015.

Pia oli Matin kuoleman jälkeen pitkään sairauslomalla lastenhoitajan työstään. Nyt hän on hiljattain palannut työpaikalle, juuri koronakriisin alla.

– Lastenhoitajan työssä on oltava erityisen tarkka hygienian kanssa. Meillä ei ole tällä hetkellä montaa lasta hoidossa, ja hieno juttu on, ettei kukaan ole ilmeisesti saanut koronatartuntaa. On silti kiva päästä takaisin töihin, jotta en tule aivan mökkihöperöksi, Pia tuumii.

Työ tuo hänen mukaansa uutta voimaa siinä missä muistotkin. Matti Nykänen vierailee omalla tavallaan lesken elämässä edelleen.

– Paljon tulee nähtyä kivoja unia Matista. Hän ei ole tylsää uniseuraakaan, Pia sanoo hymähtäen.

– Elämä on alkanut voittaa.