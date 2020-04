Jenni Alexandrova pöyristyi, kun häntä pyydettiin juontamaan sarjaa, jossa ventovieraat saavat vauvan keskenään – tärkeä oivallus sai pyörtämään päätöksen

Kohua herättäneen Lapsi tuntemattoman kanssa -ohjelman juontaja Jenni Alexandrova ei allekirjoita väitettä, jonka mukaan ohjelmassa tehtäisiin viihdettä lasten kustannuksella.

Radio- ja tv-juontaja Jenni Alexandrova, 39, saapuu haastatteluun suoraan Radio Aallon aamulähetyksestä Sanomatalon pohjakerrokseen. Nahkatakkiin pukeutuneesta Alexandrovasta ei näy millään tavalla ulospäin, että kello on herättänyt hänet neljältä aamuyöllä.

Alexandrova istuutuu nojatuoliin ja alkaa kertoa innokkaasti maaliskuussa alkaneesta Lapsi tuntemattoman kanssa -uutuusohjelmasta, jota hän juontaa. Jo paljon porua aiheuttaneesta kohuohjelmasta.

– Kyllähän siitä (ohjelmasta) tuntui riittävän puhetta jo etukäteen, Alexandrova tietää ja ottaa huikan kahvista, jota on kulunut päivän aikana useampi kuppi.

Lapsi tuntemattoman kanssa on dokumentaarinen realitysarja, jossa seurataan suomalaisten 25–45-vuotiaiden sinkkujen aikeita saada oma lapsi toisen samassa tilanteessa olevan kanssa.

Että siis hankitaan oikea vauva televisiossa täysin ventovieraan kanssa – mitä ihmettä? Onko siinä mitään järkeä?

Tätä varmasti moni ohjelmasta kuullut suomalainen kysyi mielessään. Sama ajatus heräsi ohjelmaa luotsaavalla Alexandrovalla, kun hän kuuli siitä ensimmäistä kertaa.

– Mietin, että herranjestas, tämäkinkö pitää nähdä televisiossa, Alexandrova myöntää.

– On selvää, että formaatti saattoi aluksi herättää hämmästystä. Jo ohjelman nimi on hyvin kärjistävä.

Alexandrova kuitenkin korostaa, että ohjelman ajatus on hyvin herkkä ja tärkeä: lasta haluavat saavat mahdollisuuden toteuttaa suurimman unelmansa eli perheen perustamisen asiantuntijoiden tukemana. Hän paljastaa, että sarjan aikana syntyy yksi vauva.

Jenni Alexandrova hämmästyi itsekin kuultuaan Lapsi tuntemattoman kanssa -sarjan idean.

Kohuttu ohjelma alkoi kumppanuusvanhemmuusleirillä, jossa ihmiset tutustuivat ensin toisiinsa. Leirin päätteeksi osallistujat päättivät, kenen kanssa he jatkavat tutustumista ja lopulta sen, kenen kanssa he yrittävät ryhtyä vanhemmiksi.

Ohjelmassa lapsen hankinta ei perustu rakkauteen, vaan sopimukseen. Kyseessä on kumppanuusvanhemmuus, joka tarkoittaa, että lasta toivovat sopivat keskenään lapsen hankkimisesta ja kasvattamisesta, mutta eivät lähtökohtaisesti asu yhdessä tai ole keskenään rakkaussuhteessa.

Nelosen ohjelma tarttuu juontajansa mukaan yhteiskunnassa kasvaneeseen ilmiöön eli kumppanuusvanhemmuuteen. Suomessa on arviolta 100 000 lapsettomuudesta kärsivää ihmistä.

– Kumppanuusvanhemmuudesta ei ole puhuttu julkisuudessa, mutta nyt aihe nostetaan avoimesti esille, Alexandrova kertoo innostuneena.

Lapsi tuntemattoman kanssa pohjautuu israelilaiseen formaattiin Pregnant and Platonic. Aivan sokkona vanhemmuuteen ei ohjelmassa sentään ryhdytä, vaan sinkkujen tukena on ammattipsykologeista ja juristeista koostuva tiimi.

– Ohjelman osallistujat saavat mahdollisuuden toteuttaa oman suuren unelmansa. Tämän oivallettuani olin valmis vastaamaan myöntävästi, kun minua kysyttiin mukaan ohjelmaan, Alexandrova perustelee.

Jenni Alexandrova on tullut tunnetuksi radio- ja tv-juontajana.

Aihe on Alexandrovalle henkilökohtaisesti tärkeä. Hän sai oman lapsensa alle kolmekymppisenä.

– Rakastan äitinä olemista ja olen kiitollinen siitä, että omalla kohdallani lapsen saaminen onnistui helposti. Lapsen saaminen ei ole mikään itsestäänselvyys.

Kymmenvuotiaan pojan äitinä Alexandrova ei koe, että vanhemmilla tarvitsisi välttämättä olla romanttista suhdetta keskenään. Hän rinnastaa tilanteen eroperheisiin, jotka toimivat lastensa hoitojärjestelyissä usein samaan tapaan kuin kumppanuusvanhemmuudessa.

– Näin äitinä uskon, että lapsi tarvitsee ennen kaikkea rakkautta ympärilleen. Siihen ei kuitenkaan vaikuta se, ovatko vanhemmat romanttisessa suhteessa vai eivät, hän linjaa.

Rohkeuden puutteesta ohjelmaan osallistujia tuskin kukaan moittii. Myös Alexandrova ylistää osallistujia rohkeudesta lähteä mukaan intiimiin julkiseen prosessiin.

– Monet kantavat lapsettomuuteen liittyvää leimaa, ja se on monelle raskasta. Aihe on tietynlainen tabu, mutta nyt sitä on ohjelman myötä tarkoitus murtaa, Alexandrova muistuttaa.

– On rohkeaa ottaa julkisesti suuri riski, ettei lapsen saaminen välttämättä onnistukaan, hän korostaa.

Ohjelmassa liikutaan tunteita herättävän aiheen äärellä. Kun ohjelma julkistettiin, kohu oli heti valmis. Yleinen kriittinen kommentti on ollut, että ohjelmassa tehdään viihdettä vauvojen kustannuksella. Tämän väitteen on kuullut Alexandrova itsekin, mutta ei allekirjoita sitä laisinkaan. Päinvastoin, hän asettuu jyrkästi sitä vastaan.

– Ohjelmassa kuvataan aikuisia, jotka haluavat vanhemmiksi. En tiedä, onko sitten moraalisesti hyväksyttävämpää mennä lapsen toivossa baariin ja hankkiutua raskaaksi, hän sanoo ja huokaisee syvään.

Alexandrova huomauttaa, että jokaisen vanhemmaksi haluavan tulisi miettiä ennen lapsen hankintaa samoja asioita, joita kumppanuusvanhemmat miettivät ohjelman asiantuntijoiden kanssa.

– Puolisosta voi erota, mutta lapsen hankkiminen on koko loppuelämän ratkaisu, hän jatkaa.

Jenni Alexandrovaa kuullaan Radio Aallon aamussa yhdessä Sami Kurosen kanssa.

Alexandrova on ollut julkisuudessa esillä niin televisio- kuin radiojuontajana. Hän on muun muassa juontanut The Voice of Finland -ohjelmaa sekä Bachelor Suomea. Radiossa hän on luonut uraa Suomipopilla, ja nyt vuodenvaihteen jälkeen Radio Aallon taajuuksilla. Vaikka hän on tottunut julkisuuteen, tietyt kommentit iskevät ihon alle.

– Kyllä negatiiviset kommentit tuntuvat pahalta, Alexandrova myöntää.

– Vaikka vuosien varrella on tullut kovetettua pintaa, niin kyllä esimerkiksi äitiyteen ja omaan ammattitaitoon kohdistuva kritiikki kolahtaa. Ne ovat asioita, joissa kuitenkin aina yrittää parhaansa. Tulee tunne, että antakaa minun selittää, hän avautuu vakava ilme kasvoillaan.

Uutuusohjelma on saanut Alexandrova pohtimaan omaa rooliaan äitinä. Hän kertoo, ettei ole koskaan ollut tyypillinen kotiäiti.

– Ennen oman lapsen syntymää mulla oli suuret kuvitelmat siitä, miten me lapsen kanssa kuljeksittaisiin kahviloissa ja rupattelisin ystävien kanssa latte kourassa. Totuus olikin sitten sitä, että istutaan kuralammikoissa pojan kanssa, hän naurahtaa.

Juontaja päätti palata töihin, kun hänen poikansa oli reilun vuoden ikäinen. Äitiys ei muuttanut intohimoa omaan uraa kohtaan.

– Pitää vain pysyä skarppina, ettei työn kanssa mene liiallisuuksiin. Pitää muistaa levätäkin, Alexandrova pohtii.

– On meillä pojan kanssa myös sellaisia päiviä, että katsomme vain leffoja ja tilaamme ruokaa kotiin. Osaan siis myös laiskotella – ja hyvällä omalla tunnolla, juontaja hymyilee.

Lapsi tuntemattoman kanssa -ohjelma kirvoittaa monenlaista keskustelua paitsi äitiydestä myös vanhemmuudesta ylipäätään. Alexandrova toivoo, että ihmiset eivät tuomitsisi ohjelmaa katsomatta sitä.

– Uskon, että ohjelmaa katsottuaan ihmiset ymmärtävät, että viihteen sijaan se pureutuu kipeään aiheeseen. Se on tapa tarjota ihmisille vertaistukea, hän painottaa.

Lapsi tuntemattoman kanssa maanantaisin Nelosella klo 21. Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat molemmat samaan Sanoma-konserniin.

Tuotetitedot: Pinkki röyhelömekko: Zalando, mintunvärinen neule, valkoiset farkut ja vyö: Zara, sininen poplari: Hugo Boss.