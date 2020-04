Jenni Alexandrova on sinkku ensimmäistä kertaa aikuisikänsä aikana – uusi elämäntilanne on vaatinut sopeutumista

Juontajat Jenni Alexandrova ja Jussi Heikelä erosivat lokakuussa. Alexandrova on eron myötä ollut sinkkuna ensimmäistä kertaa aikuisikänsä aikana.

Eläväisen Jenni Alexandrovan, 39, elämässä on viime aikoina tapahtunut paljon uutta: tammikuussa hän aloitti työt Radio Aallon aamulähetyksessä yhdessä juontajakollegansa Sami Kurosen kanssa, ja parhaillaan hän juontaa myös Nelosella pyörivää Lapsi tuntemattoman kanssa -ohjelmaa. Jos jotain, nyt hänellä on menossa täysin uusi elämänvaihe.

Alexandrova on nimittäin ensimmäistä kertaa aikuisiällä sinkkuna. Se tuntuu hänestä erikoiselta.

– Elämäni on nyt erilaista, mutta ei missään nimessä huonolla tavalla. Tuntuu jotenkin kiehtovalta, Alexandrova tuumii.

Hän myöntää viime vuoden olleen rankka. Raahelaissyntyinen viihdekasvo erosi lokakuussa radiojuontaja Jussi Heikelästä neljän vuoden seurustelun jälkeen.

– Paljon on sittemmin muuttunut, mutta aloitin tämän vuoden todella kiitollisena. Voin iloita uudesta työpaikastani sekä kaikesta siitä, mitä saan tehdä. Minulla on poikani kanssa ihana koti, jossa viihdymme mainiosti, Alexandrova sanoo hymyillen.

– On suunnattoman hyvä olo tällä hetkellä.

Juontajat Jenni Alexandrova ja Jussi Heikelä seurustelivat neljän vuoden ajan. Kuva vuodelta 2017.

Helsingissä kymmenvuotiaan poikansa kanssa asuva Alexandrova kuvailee tämänhetkistä arkeaan seesteiseksi ja tasapainoiseksi. Hän korostaa, ettei kaipaa tällä hetkellä kumppania rinnalleen.

– Vaikka olen sinkku, en niin sanotusti haahuile tai etsi ketään. Elän tässä hetkessä ja nautin arjesta poikani kanssa, Alexandrova vakuuttaa.

Alexandrova vietti hiljattain talvilomaa poikansa kanssa Teneriffalla. Samassa kohteessa lomaili myös hänen juontajakollegansa Kuronen tyttärensä kanssa. Yhteinen loma kirvoitti suhdehuhuja kaksikon välillä.

Alexandrova on kieltänyt romanssihuhut jyrkästi.

– Sami on hyvä ystävä jo vuosien takaa. Hän on minulle kuin veli, Alexandrova painottaa.

Uusi elämäntilanne on vaatinut myös sopeutumista. Alexandrovan arjessa on muuttunut erityisesti se, että nyt hänen rinnallaan ei ole toista ihmistä päättämässä asioista.

– Nyt on ensimmäistä kertaa tiedossa sellainen kesäloma, jolloin mä päätän, mitä tehdään. Ei tarvitse kysyä mielipidettä kuin omalta pojaltani. Se on aika jännittävää, Alexandrova selittää.

Parin kuukauden päästä pyöreitä vuosia täyttävä Alexandrova huokuu ulospäin rauhallisuutta.

– Koen olevani itsevarmempi kuin koskaan ennen, elän elämäni parasta aikaa. Tämä on täydellinen ikä, koska on oma lapsi, hyvä työ sekä sinut itsensä kanssa. En pyristele mihinkään suuntaan, vaan kaikki on tasapainossa, Alexandrova kertoo.

Jenni Alexandrova kertoo olevansa tyytyväinen nykyiseen elämäntilanteeseensa.

Kun Alexandrovaa pyytää peilaamaan itseään parinkymmenen vuoden takaiseen aikaan, häntä alkaa hymyilyttää. Alexandrova aloitti toimittajanuransa parikymppisenä Nelosen tv-uutisissa. Tuolloin hän oli ankara itseään kohtaan, virheitä ei saanut tapahtua.

– Muistan, että valvoin aina myöhäisuutisiin asti ja jännitin, olinko mokannut jotain. Samalla menetin yöuneni. Kyllä minusta on myöhemmin tullut armollisempi itseäni kohtaan, hän pohtii.

– Totta kai edelleen virheitä sattuu, mutta eivät ne jää vaivaamaan. Otan enemmän löysin rantein kuin vaikkapa parikymppinen Jenni.

Radiotyön lisäksi Alexandrova juontaa televisio-ohjelmia, kirjoittaa blogia sekä työskentelee sosiaalisen median parissa.

– Työ on mulle enemmän kuin työtä. Se on tietyllä tapaa elämäntapa, hän sanoo.

Juontaja toteuttaa unelmiaan myös uusilla saroilla: syksyllä hän julkaisi oman laukkumalliston yhteistyönä suomalaisen PIHKA Collectionin kanssa.

– Olen sitä mieltä, ettei suutarin tarvitse pysyä lestissään. Tykkään ajatuksesta, että raja-aitoja voi kaataa ja kaikille mahdollisuuksille voi olla avoin, hän tiivistää.