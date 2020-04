Janne Kataja 40 vuotta – tiesitkö nämä: tämän vuoksi hän ei koskaan tee itse aloitetta naisten suhteen, möläytyksistä on maksettu kovaa hintaa

Janne Kataja täyttää 40 vuotta. Juhlapäivän kunniaksi IS esitti Katajalle liudan väitteitä hänestä itsestään ja elämästä.

Koomikko-juontaja Janne Kataja täyttää sunnuntaina 40 vuotta. Maailmaa riivaavan koronaviruksen vuoksi Kataja viettää syntymäpäiväänsä sangen erilaisissa tunnelmissa kuin hän olisi osannut kuvitellakaan. Kataja oli jo etukäteen leikkisästi nimennyt vuoden 2020 ”juhlavuodekseen” nelikymppisten kunniaksi. IS esitti Katajalle puhelimitse 15 väitettä, joihin suorasanaisena tunnettu mies sai vastata.

1. Mies on parhaimmillaan 40-vuotiaana.

– Väite on mielestäni totta ja kuulostaa ihanalta. Toivoisin, että tämä kirjattaisiin perustuslakiin, ettei se olisi mielipidekysymys, vaan täysi fakta. Kun katson itseäni peilistä, näen ohimoillani olevat harmaat hiukset, joita televisiossa taidokkaasti peitellään. Näiden harmaiden myötä minuun on tullut tietynlaista rauhaa ja malttia, mitä pidän positiivisena asiana. Energisyyteeni ei ole kadonnut, mutta kaikenlaiseen tekemiseeni on tullut itsevarmuutta ja cooliutta. Osaan arvostaa itseäni ja sitä kautta arvostan myös muita. Häslään vain silloin, kun se on hauskaa.

Ikä on rauhoittanut Janne Katajaa. Hän sanoo sähläävänsä nykyään enää vain silloin, kun siitä maksetaan.

2. En koe ulkonäköpaineita.

– En koe. Olen luonut tähänastisen työurani audiovisuaalisella alalla. Ja kun katsoo, minkä näköinen olen, niin varmaan olisin tehnyt asialle jotain, jos kokisin ulkonäköpaineita. Onhan se hauskaa, kun minulta aina kysytään, olenko lihonut tai laihtunut ja kuinka monta kiloa. Lehdistötilaisuuksissa se on minulle esitettävä vakiokysymys, jota esitetään varmaan lähinnä naispuolisille julkisuuden henkilöille ja minulle.

– Olen sitä mieltä, että iän myötä tulee charmanttiuta ja se ei haittaa minua ollenkaan. Toivon olevani joskus kuin isäni, joka on sellainen hopea kettu. Että ikä tekisi hyvää ulkonäölleni, ettei minun tarvitsisi kokea niitä vähiäkään paineita. Ymmärrän kyllä ihmisiä, jotka ovat tällä alalla ja kokevat ulkonäöstään paineita. Se on varmasti ahdistava tilanne. Ajattelen itse, että minun valttikorttini työssäni ovat olleet aina jossain aivan muualla kuin siinä, miltä näytän.

3. Kun kasvan isoksi, hylkään komedian ja keskityn draamaan.

– Väite on osittain totta. Mitä enemmän vuosia tulee mittariin, sitä tärkeämpiä tarinoita tulee vastaan. Kaikkien tarinoiden välineeksi komedia ei sovi. Niinpä täydentäisin lauseen siten, että komedian tilalle tulee draamakomedia. Komedia on hyvä keino saada kokijan huomio itseensä. Kun huomio on saatu, voi kertoa, kuinka koskettavan tai kantaaottavan tarinan tahansa.

– Kouluaikoina parhaimpia opettajia olivat ne, jotka opettivat hauskasti. Historianopettajani vuoksi minusta tuli historiafriikki. Hän kertoi hauskoja tarinoita ja yllätti. Esimerkiksi kun me teini-ikäiset pojat emme jaksaneet keskittyä tunnilla hänen puhuessaan kolmannesta valtakunnasta, hän yhtäkkiä tokaisi, että Hitlerillä oli vain yksi kives. Huomio oli taattu.

Kuva on otettu hetkestä, jolloin Janne ja hänen veljensä Ville-Veikko tapasivat ensimmäistä kertaa pikkusiskonsa Janikan vuonna 1999.

4. Olin koulussa luokan pelle.

– Varsinkin yläasteella minä olin luokan pelle. Ala-asteella olin omituinen höpöttelijä, jolla oli aina tarve viihdyttää ja miellyttää muita. Olin jo ala-asteella hirveän kiinnostunut uskonnoista, minkä vuoksi minua kutsuttiin pikkupapiksi. Olin kuin luokan filosofi ja saarnaaja, mitä kaikki eivät jaksaneet ja usein sain kuulla: ”Ole pikkupappi nyt hiljaa.” Lapsuuden haaveammatteinani olivat pappi, näyttelijä tai lentäjä. En ollut uskonnollisesta perheestä, joten se pappihomma oli kaikista vähän erikoista.

Parhaillaan Kataja nähdään suursuosioon nousseen Masked Singer -tv-sarjan panelistina yhdessä Jenni Kokanderin ja Maria Veitolan kanssa.

5. Nuorena esiintymisvietti ja ihmisten hauskuuttaminen meni kaiken edelle.

– Kyllä se näin oli. Samoin tarve miellyttää meni kaiken edelle. Tahdoin, että ihmiset nauroivat jutuilleni. Jos juttuni eivät uponneet johonkin ja hän piti vitsejäni mauttomina tai huonoina, se loukkasi minua tosi paljon, vaikken näyttänyt sitä sille ihmiselle itselleen.

6. Aku Hirviniemen ja minun välillä on kilpailua työelämässä.

– Akun ja minun välillä ei ole koskaan työhön liittyen ollut keskinäistä kilpailua. Yksityiselämänkään puolella ei ole ollut vakavasti otettavaa kilpailua, mutta olihan Aku pitkään jo ennen minua parisuhteessa. Emme me naisistakaan kilpailleet, mutta olihan Akulla teini-ikäisenä tyttöjen suhteen parempi munkki. Aku on pitkä ja komea, minä taas en ole. Aku on minulle rakas ystävä, joka on kulkenut mukanani lähes koko elämäni. Eipä niitä ihmisiä hirveästi ole. Kyllähän meidänkin ystävyyttä ovat monet asiat koetelleet.

Janne Kataja ja Aku Hirviniemi ovat pitkäaikaisia ystäviä, joiden ystävyyttä on myös koeteltu. Kuvassa ystävykset kotikaupungissaan Riihimäellä vuonna 2011.

7. Olen saanut maksaa kovaa hintaa suulaudestani ja möläytyksistäni

– Varsinkin nuorempana näin on käynyt. Kun yritin olla kaikin tavoin hauska, tuli ylilyöntejä esimerkiksi esiintymislavalla ennen tv-uraa. Myös siviilielämässä olen ollut aina aika suorapuheinen. Varsinkin nuorempana olin hyvin mustavalkoinen mielipiteissäni ja ilmaisin näkemykseni suoraan ja sen vuoksi olen aiheuttanut mielipahaa.

– Koen, että minusta on tullut harkitsevaisempi. Arvoihini on tullut mukaan oppi, että yritän olla tänään piirun verran parempi mies kuin mitä olin eilen. Jos väittäisin aina onnistuvani tässä, kuulostaisin tekopyhältä. Eteen tulee auttamatta tilanteita, kun tekee lähimmäistään kohtaa väärin. Kyse on siitä, että oivaltaa tehneensä väärin ja pyrkii parempaan.

Vuonna 2004 Janne Katajan hiukset olivat tummat.

8. Haluaisin olla enemmän Kalevi Keihäsen kaltainen siviilissäkin.

– Tämä pitää paikkansa. Vaikka Keihäsmatkat-sarja onkin Kalevin tarinoiden osalta fiktiivinen, on siinä mukana turisteille tapahtuneita tositarinoita suomalaisilla seuramatkoilla. Oikea Åke Kalevi Keihänen oli innovatiivinen, idearikas ja rohkea. Kaikki aikalaiset, joita haastattelimme kertoivat hänen olleen erinomainen henkilöstöjohtaja. Lisäksi hän puhui perheestään kauniisti. Hän oli omalaatuinen, eikä varmasti ajatellut, mitä muut hänestä ajattelivat. Nämä asiat tekivät hänestä suurmiehen. Ja miksi en haluaisi olla suurmiehen kaltainen.

Kataja heittäytyi Kalevi Keihäsen rooliin täysin Ruudun sarjassa Keihäsmatkat.

9. Otin Napakymppi-työn vastaan vain rahan takia.

– En missään nimessä! Napakymppi on ollut yksi rakkaimpia ohjelmiani. Kaikkia töitä tehdään myös rahan takia. On tekopyhää sanoa, ettei tehtäisi, koska laskut on maksettava. Napakymppi oli lapsuuden lempiohjelmani. Kari Salmelainen oli lempi-tv-kasvoni, koska hän oli nopea ja nokkela. Hän on ollut esikuvani. Kun minulle tuli mahdollisuus tehdä Napakymppiä, sanoin, että tahdon ehdottomasti tehdä sarjaa, jos Kari ei sitä tahdo tehdä. Soitin Karille ja hän sanoi olevansa eläkkeellä ja että hänelle on ok, että juonnan ohjelmaa.

10. En voisi enää elää ilman julkisuutta.

– Voisin. Eihän julkisuus ole mikään ammatti, paikka tai olotila. Julkisuus ei ole itseisarvo. Minulle julkisuus on tullut työn kautta. Tein pitkään näitä hommia ennen kuin niistä tuli näin julkisia. Sitten työpaikoistani tuli sellaisia, että työstäni tuli isommin näkyvämpää. Siitä syntyi julkinen roolini. En voisi elää ilman työtäni. Rakastan työtäni, televisiota ja kameraa. Jokainen esillä oleva henkilö on tahtomattaan mielipidevaikuttaja. Työ tuo paljon vastuuta.

Janne Kataja luotsaamassa Nelosen esittämää Napakymppi-ohjelmaa.

11. Olen sinkku, koska olen liian kranttu.

– Ei pidä paikkaansa. Tähän voisi vastata, että olen sinkku, koska muut ovat liian kranttuja. Se on lähempänä totuutta. Puhelias minäni ei ole mikään rooli, mutta jos olen koko päivän ollut puhelias ja sosiaalinen, saatan siviilissä kääriytyä itseeni. En tiedä, olenko hyvä parisuhteissa ja en tiedä, olenko kauhean tylsää seuraa.

12. Haluan löytää loppuelämän kumppanin.

– En ole varma. En tiedä, kyllästyisinkö toiseen tai kyllästyisikö hän minuun. Olen monessa asiassa suunnitelmallinen, mutta tämän asian suhteen en ole. Totta kai välillä tulee sellainen olo, että olisi kivaa, jos vierelläni olisi joku, jonka kanssa jutella ja jolla olisi samankaltainen huumorintaju.

– En koskaan tee itse aloitetta ja olen huono siinä. Saatan ajatella, että tuohon henkilöön voisin ihastua, mutta en minä nyt kehtaa mitään viestiä laittaa. Vaikka olen paljon yksin, en kuitenkaan ole yksinäinen ihminen. Perhe on minulle todella tärkeä, siihen kuuluvat lapseni ja heidän äitinsä. Pidämme ex-vaimoni kanssa tiiviisti yhteyttä.

Janne Kataja Idols-juontajana vuonna 2007.

13. Lasteni syntymä on parasta, mitä minulle on tapahtunut.

– Tämä on ehdottomasti totta. Lasteni syntymä on Jumalan ihme. On hämmentävää, kun ihminen syntyy ja hänellä on saman tien syntymänsä jälkeen oma tahto. Parasta on se, kun lapset kasvavat ja heidän sanavarastonsa ja mielipiteensä laajenevat. Olen kiitollinen, että olen saanut heidät elämääni.

14. Hometalo-tapaus oli ajaa minut hulluksi.

– Ei pidä paikkaansa, vaikka se oli paljon energiaa vievä ajanjakso. Sanoin jo silloin sitä, että kaikki mistä selviää rahalla ja pankkilainalla on pientä, jos kenenkään terveys ei mene. Halusin saada sen asian vaan äkkiä pois päiväjärjestyksestä, mutta sitä retosteltiin lehtiotsikoissa. Kävi vain paska mäihä, että tuollainen osui kohdalle. Totta kai talosta jäi paljon lainaa ja maksan sitä vieläkin. Katkeroitumista vastaan pitää kuitenkin taistella, sillä siitä sekoaisin.

15. Olen jo saavuttanut kaiken, mitä olen tavoitellut.

– Ihminen ei koskaan ole valmis. Olemme vähän kuin rosoisia kivenlohkareita ja elämän tehtävä on tehdä meistä silokiviä. On mahdottomuus, että kukaan olisi täydellinen silokivi. Minulla on paljon tv- ja elokuvahaaveita, joita haluaisin toteuttaa. Pitää lähteä siitä, että aina riittää tavoiteltavia asioita.