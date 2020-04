Abba-tähti Agnetha jätti julkisuuden suursuosion jälkeen – tämä 70 vuotta täyttävästä erakoituneesta laulajasta tiedetään nykyään

70 vuotta täyttävä Agnetha Fältskog muistetaan etenkin Abban surullisten rakkauslaulujen tulkkina. Oikeassakaan elämässä rakkausrintamalla ei ole ollut onnea.

Agnetha Åse Fältskog syntyi Jönköpingissä 5. huhtikuuta 1950. Musikaalinen Agnetha soitti Johann Sebastian Bachin fuugia kirkossa vain 12-vuotiaana ja jo 15-vuotiaana ujo smålantilaistyttö lauloi tanssiyhtyeen solistina.

Ruotsalaisten tietoisuuteen Agnetha tuli ensin soolomusiikkinsa kautta. Agnethan hittikappale Jag var så kär soi tiuhaan radiossa 60-luvun lopulla ja sen kuuli myös muuan göteborgilaislähtöinen Björn Ulvaeus.

– Rakastuin Agnethaan vain kuulemalla hänen lauluaan. Olin silloin mukana maineikkaassa folkyhtye Hootenanny Singerissä. Bändin jäsenet sanoivat, että olin aivan myyty kerrasta, Björn muisteli Tukholman Abba-museossa kuultavalla nauhalla.

Tuleva Abba-pari tapasi lopulta kasvokkain.

– Se oli fantastista. Olimme televisioshow’ssa yhdessä, ja siitä lähtien olimme pari, Björn jatkoi.

Abba vuoden 1974 voitokkaissa euroviisuissa.

Koskettimia soittavan Benny Anderssonin Björn Ulvaeus oli sen sijaan tavannut jo hieman aiemmin. Anni-Frid ”Frida” Lyngstadin ja Agnethan he kohtasivat 1969. Nelikko esiintyi aluksi nimellä Björn & Benny, Agnetha & Anni-Frid. Abba-nimen keksi tuottaja Stig ”Stikkan” Andersson vuonna 1974. Samana vuonna tuli myös euroviisuvoitto kappaleella Waterloo.

Agnetha ja Björn avioituivat vuonna 1971 ja saivat vuonna 1973 ensimmäisen lapsensa Lindan. Toinen lapsi, Peter, syntyi vuonna 1977.

– Kukaan ei ymmärtänyt silloin, kuinka suuri Abbasta tulisi. Ei se ollut helppoa. Matkustimme molemmat lasten kanssa. Ajattelin silloin niin, että jos olimme 14 päivää poissa, olisimme 14 päivää kotona. Kyllä sitä mietti aina: kuinka selviän tästä? Agnetha pohti Ulf Elfvingin toimittamassa Elfving möter -radio-ohjelmassa 2013.

Bändi myi miljoonia levyjä ja tuli tunnetuksi kaikkialla. Pitkät kiertueet ja muu stressi alkoivat kuluttaa myös Agnethan ja Fridan suhdetta. Naislaulajien välille syntyi kilpailutilanne.

– Itse työntekoon kilpailullamme ei ollut suurta merkitystä. Miehet olivat ne, jotka päättivät, kuka laulaa, Agnetha sanoi samaisessa haastattelussa.

Agnetha Fältskogia on pidetty salaperäisenä ja arkana tähtenä.

Agnetha ja Björn erosivat raskaan Australian-kiertueen jälkeen vuonna 1978. Ulf Elfving kysyikin radio-ohjelmassaan, millaista oli tulla kuuluisaksi, mennä naimisiin ja erota koko maailman seuratessa intensiivisesti.

– Se ei ole mitään sellaista, jota toivoo itselleen. On surullista, että epäonnistuu. Meillä oli kaksi pientä lasta, eikä se ollut koskaan ollut helppoa. Emme pystyneet vain pitämään pakettia koossa.

Vuonna 1982 Abba jäi tauolle eikä koskaan palannut kunnolla yhteen. Myös Frida ja Benny erosivat, eikä yhtyeen imago kahden parin iloisena bändinä enää ollut entisellään.

Agnetha ehti tehdä Abban hajoamisen jälkeen kolme soololevyä, kunnes hän vuonna 1988 antoi brittiläiselle tv-kanavalle haastattelun ja katosi julkisuudesta. Hän muuttui mystiseksi supertähdeksi, joka ei enää tehnyt levyjä eikä antanut haastatteluja, vaan eleli eristyksissä suuressa kartanossaan Ekerössä.

Supernelikkö kuvattuna huhtikuussa 1974 Lontoossa.

Elämä ei kohdellut Agnethaa hellällä kädellä avioeron jälkeenkään. Vuonna 1990 Agnetha avioitui kaikessa hiljaisuudessa Tomas Sonnenfeld -nimisen ruotsalaiskirurgin kanssa. Julkisuuteen asia tuli vasta kolme vuotta myöhemmin, kun parin avioliitto jo päättyi.

Vuonna 1994 Agnethan kohtasi jälleen suuri suru, kun hänen Birgit-äitinsä teki itsemurhan. Vuotta myöhemmin kuoli vielä Ingvar-isä.

Agnetha Fältskog kuvattuna Tukholmassa tammikuussa 2016.

Käsitys arasta Abba-tähdestä vain kasvoi entisestään, kun Agnetha tapasi 1997 fanaattisen Abba-fanin, hollantilaisen Gert van den Graafin, metsäkävelyllä. Pari ihastui ja aloitti seurustelun. Mutta kun Agnetha halusi lopettaa suhteen, hollantilainen alkoi ahdistella häntä.

Van den Graaf tuomittiin vuonna 2000, mutta hän jatkoi Fältskogin vainoamista. Mies palasi Ruotsiin 2006, jolloin hänet otettiin kiinni ja karkotettiin.

Agnethalle tapahtumat merkitsivät entistä tiukemmin istuvaa erakonmainetta.

– Se on valinta, jonka tein, ei minua tähän ole pakotettu. Minulla on molemmat jalat vahvasti maassa, ja olen mielestäni varsin normaali ihminen. Haluan vain olla rauhassa, Agnetha sanoi M Magasinin haastattelussa vuonna 2010.

Abba esiintymässä Amsterdamissa helmikuussa 1977 . Kuvassa Anni Frid Lyngstad ja Agnetha Fältskog.

Vasta vuonna 2004 Agnetha julkaisi jälleen levyn, My Colouring Book, ja antoi ensimmäisen haastattelunsa 16 vuoteen. Vuonna 2013 hän julkaisi A-nimisen albumin.

– Monet luulevat, että kyseessä on asenne, että haluan antaa vaikutelman arkuudesta. Mutta totuus on, että minua ei yksinkertaisesti huvittanut, hän jatkoi.

Kun Abba-yhtyeen muut jäsenet ovat vuosien varrella kokoontuneet juhlimaan esimerkiksi Benny Anderssonin ja Björn Ulvaeuksen musikaalimenestyksiä, juuri Agnetha on ollut se, joka on ollut joukosta poissa. Ikoninen nelikko on bongattu julkisesti samasta tilasta vain muutamia kertoja.

Agmetha Fältskog ja Björn Ulvaeus rakastuivat, tulivat kuuluisaksi ja erosivat koko maailman silmien edessä.

Kaksi vuotta sitten Abba-faneja hemmoteltiin jymyuutisella, kun bändin kerrottiin tekevän uutta musiikkia 35 vuoden jälkeen. Benny ja Björn vakuuttivat IS:lle heinäkuussa 2018, että tunnelma äänitysstudiolla oli hyvä, vaikka siellä kohtasikin kaksi entistä pariskuntaa.

Sunnuntaina 70 vuotta täyttävä Agnetha Fältskog asuu yhä maaseudulla Ekerössä Tukholman ulkopuolella ja nauttii täysin sydämin siitä, että hän saa olla rauhassa perheensä ja luonnon ympäröimänä.

Abban hitit raikavat radioaalloilla edelleen. Bändin musiikkkia fanittavat sekä aikalaiset että nuoremmat sukupolvet.

