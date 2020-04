Kanadan pääministeri pelmahti pukuhuoneeseen ja pyysi Meryl Streepiä treffeille – Hollywood-legendan vastaus veti vertoja Kimi Räikköselle

Kolme Oscaria voittanut Meryl Streep, 70, on elokuvataivaan kiintotähti.

Lapsena luokkatoverit ajoivat Meryl Streepin puuhun.

– He hakkasivat jalkojani kepeillä, kunnes niistä alkoi vuotaa verta, Streep muisteli julmaa tapahtumaa aikuisena.

Vuonna 1976, vastavalmistuneena näyttelijänä Streep osallistui King Kong -elokuvan koekuvaukseen. Tuottaja Dino De Laurentiis totesi suorasukaisesti: ”Tämä on niin ruma. Miksi tuotte minulle tällaisen?”

De Laurentiis puhui Streepin kuullen, mutta italiaksi. Hän ei tiennyt, että Streep osasi italiaa. De Laurentiis sai samalla mitalla takaisin. Sitten Streep käveli ovesta ulos.

Mery Streep elokuvassa Kauriinmetsästäjä (1978). Hän sai elokuvasta ensimmäisen Oscar-ehdokkuutensa parhaasta naissivuosasta.

Kolme vuotta myöhemmin Streep oli ehdolla parhaan naissivuosa Oscar-palkinnon saajaksi roolistaan elokuvassa Kauriinmetsastäjä. Vuotta myöhemmin hänet palkittiin Oscarilla parhaasta naispääosasta. Elokuva oli Kramer vs. Kramer.

Meryl Streepin pitkä tie elokuvataivaan kiintotähdeksi kerrotaan seikkaperäisesti juuri suomeksi julkaistussa elämäkerrassa Meryl Streep – valkokankaan kuningatar (Minerva). Erin Carlsonin kirjoittama alkuperäisteos Queen Meryl: The Iconic Roles, Heroic Deeds, and Legendary Life of Meryl Streep ilmestyi Amerikassa viime lokakuussa.

Tähän päivään mennessä Streepillä on kaksikymmentäyksi Oscar-ehdokkuutta. Voittoja niistä on kolme. Kramerin lisäksi pääosista elokuvissa Sofian valinta (1983) ja Rautarouva (2012).

Ehdokkuuksien määrässä Streep on ylivoimainen ykkönen. Toiseksi eniten ehdokkuuksia on Katharine Hepburnilla ja Jack Nicholsonilla, kummallakin ”vain” kaksitoista.

Lisäksi Streepillä on muita elokuva-alan palkintoehdokkuuksia ja palkintoja pilvin pimein.

Meryl Streep ja Robert De Niro näyttelivät elokuvassa Kauriinmetsästäjä (1978).

Miten rumasta ankanpoikasesta tuli elokuvataivaan kiintotähti. Lahjakkuuden ansiosta, totta kai, mutta ennen muuta uutteralla työnteolla ja peräänantamattomuudella.

Jo uransa alussa Streep karsasti naisrooleja, jotka olivat elokuvassa vain tukemassa miespuolisen pääosanesittäjän roolisuoritusta. Hän vaati käsikirjoituksiin muutoksia ja ärsytti sillä muun muassa Woody Allenin Manhattan-elokuvan kuvauksissa.

Sanomisille tuli painoa Kramer vs. Kramer -elokuvasta tulleen Oscarin myötä. Läpimurto oli tapahtunut. Amerikkalaislehti Newsweek laittoi Streepin kuvan kanteen ja päälle otsikon ”80-luvun tähti”.

Sitä Streep oli. Hän oli 1980-luvulla seitsemän kertaa ehdolla parhaan naispääosan Oscarin saajaksi. Voittoja tuli kaksi.

Tosin otsikko oli alakanttiin, Streep on tähti yhä.

Streep taisteli parempien naisroolien puolesta. Hän oli kyllästynyt ”pehmopornoelokuviin”, joissa nainen ilmestyy kuviin hämärässä, puolipukeissa ja jonka rooli on aina alisteinen miehelle, sankarille.

Kuvaava on yksi Streepin suosikkirepliikeistä. Se on peräisin elokuvasta Rakkauteni, kohtaloni: ”Minä lopettaisin, minä lopettaisin vittu puhumisen, jos joskus kuulisin jonkun toisen sanovan jotakin, joka olisi vittu puhumisen lopettamisen arvoista.”

Streepillä on vahvat mielipiteet, muutenkin kuin elokuvien suhteen. Hän on aktivisti, joka nimeä saatuaan pisti itsensä likoon vastustaessaan mm. ydinasevarustelua.

Oscarit on yksi, raha toinen Hollywood-mittari. Streepillä ei urallaan ole ollut käteisestä pulaa. Ihan reilua peli ei silti aina ole ollut.

Streep näytteli pääosaa kirjailija Karen Blixenistä kertovassa elokuvassa Minun Afrikkani (1986). Vastanäyttelijänä oli Robert Redford. Streepin palkkio elokuvasta oli kolme miljoonaa dollaria, Redfordin kuusi.

Streep palkittiin ensimmäisen kerran Oscarilla elokuvasta Kramer vs. Kramer (1979).

Lopputulema oli, että naisen dollari oli tuohon aikaan Hollywoodissa 40–60 senttiä. Sittemmin Streepin palkkio on todennäköisesti ollut vertailukelpoisempi miesten vastaavien kanssa.

Ainakin tuotantoyhtiöillä pitäisi olla varaa maksaa. Elokuvat, joissa Streep on ollut pääosassa, ovat tuottaneet 3 miljardia dollaria.

Seksismi, siltäkään Streep ei ole välttynyt. Blixenin roolin hän väittää saaneensa, koska pisti koekuvauksiin antavan röyhelöpuseron ja alle topatut rintaliivit. Streep oli ennakkoon kuullut, että ohjaaja Sydney Pollack ei pitänyt häntä rooliin riittävän seksikkäänä.

Ei mitään uutta Streepin elämässä. Pelin henki selvisi jo teatterikoulussa, kun Dustin Hoffman kouri nuoren teatteriopiskelijan rintoja opettajan ominaisuudessa.

Toki häntä lähestyttiin tyylikkäämminkin. Kun Streep näytteli teatterissa New Yorkissa, katsomossa ollut Kanadan silloin pääministeri Pierre Trudeau tuli pukuhuoneeseen pyytämän Streepiä treffeille.

Tämä kieltäytyi ja kommentoi myöhemmin asiaa tavalla, joka tuo mieleen Kimi Räikkösen ja Nicole Kidmanin taannoisen kohtaamisen F1-varikolla.

– En ymmärrä tätä. Miksi kuuluisat ihmiset haluavat tavata vain toisia kuuluisia ihmisiä?

Minun Afrikkani -elokuvassa (1985) Meryl Streep esitti Karen Blixeniä.

Streep selvisi yli neljänkympin kriisin, joka naisnäyttelijälle tarkoittaa sitä, että roolit vähenevät.

Alku ei tosin ollut lupaava. Täytettyään 40 vuotta Streep sai vuoden aikana kolme tarjousta noitarooleista.

Seurasi piikki aikansa hitin, Julia Robertsin tähdittämän Pretty Woman -elokuvan suuntaan.

– Aikana, jona suurin osa naispääosanesittäjistä näyttelee prostituoitua, ei tule olemaan paljon töitä yli neljäkymmentävuotiaille naisille. Huorien tavoin naisnäyttelijät tuntuvat menettävän vetovoimansa markkinoilla suurin piirtein tuossa iässä.

Streepille ei niin käynyt. Vaikka 1990-luku oli hiljaisempaa aikaa, 2000-luvulla Streep tuli ryminällä takaisin. Kruununa vuoden 2012 Oscar-palkinto Margaret Thatcherin roolista elokuvassa Rautarouva.

Meryl Streep kertoo elämästään uudessa elämäkerrassaan.

Elokuvaan liittyy anekdootti, joka kannattaa mainita. Vuodesta 1975 Streepin kaikkien elokuvaroolinen maskeerauksesta on vastannut hius- ja meikkitaiteilija J. Roy Helland. Pitkä yhteistyö palkittiin Rautarouvassa, josta Helland sai Oscarin parhaana maskeeraajana.

Sankarit ratsastavat valkokankaalla voittajina auringonlaskuun. Streep läheskään aina ei. Hän ei tarvitse eikä halua sellaista keinotekoista sädekehää. Streepin roolisuoritukset ovat poikkeuksellisen usein päättyneet roolihahmon kuolemaan.

Sofien valinnassa syanidikapseli, Tapaus Silkwoodissa auto-onnettomuus, Karhiaisessa köyhyys, Matkalla taivaaseen hukkuminen, Hiljaiset sillat -elokuvassa sydänsuru, Mantsurian kandidaatissa ampuminen, Florencessa sydänkohtaus. Tapoja on monia.

Streepin yksityiselämä vaikuttaa tasapainoiselta. Hän meni naimisiin 1978 kuvataiteilija Don Gummerin kanssa. Avioliitto jatkuu yhä. Ei ihan tavallinen tarina Hollywoodissa.

Parilla on neljä lasta. Streepiltä on turha kysyä, miten hän on pystynyt yhdistämään työn ja äitiyden. Näyttää pystyneen oikein hyvin. 1980-luvun taitteessa Streep sai neljässä vuodessa kaksi lasta ja kaksi Oscaria.

■ Lähde: Erin Carlson: Meryl Streep – valkokankaan kuningatar (Minerva).

Rautarouva-elokuvassa Meryl Streep näytteli Britannian ex-pääministeriä Margaret Thatcheria.