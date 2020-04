Lappeenrantalainen Leo Kuikka on ammatiltaan haudankaivaja – vapaa-ajallaan hän ottaa kynän käteensä ja kertoo tarinoita arjen tylsyydestä

IS:n kuukauden kotimaisen sarjiksen tehnyt Leo Kuikka kertoo ihmissuhteiden arjesta.

Kuukauden kotimaisen sarjakuvan tekijöiden ammattikirjo laajeni haudankaivajalla, kun lappeenrantalainen Leo Kuikka (s. 1971) liittyi tähän yli nelisatapäiseen piirtäjäjoukkoon.

Kuikan sarjakuvista on saatu nauttia maaliskuun ajan.

– Leo Kuikka on taiteilijanimeni, jonka sain tai otin jo pienenä. Siihen liittyy tarina, joka ei sovi perhelehdessä kerrottavaksi, nauraa itseoppinut sarjakuvataiteilija Kuikka.

Elämä Leo Kuikan mukaan -sarjakuva muodostuu kolmesta tilanteesta, joiden muodostama kuvasarja kasvaa kolmiruutuiseksi sarjakuvastripiksi.

– Lähtökohtana ovat olleet mahdollisimman pienet jutut, joita aloin tehdä 2014. Yritin tehdä tarinoista toisenlaisia ihmissuhdekohtauksia kuin olin lehdissä kohdannut.

Leo Kuikan pelkistetty kuvailmaisu on hiomisen ja karsinnan tulosta.

– Olen piirtänyt sarjakuvia 90-luvun lopusta alkaen. Nuorempana tyyli oli paljon yksityiskohtaisempaa: tein varjostuksia ja niin edelleen, mutta siitä se on pelkistynyt.

” Olen ensimmäiseltä ammatiltani ravintolakokki, ja se on jäänyt intohimoksi piirtämisen ohella.

Kuikan esikoissarjakuva-albumi oli Alhaiset taajuudet (2011), joka syntyi pitkän masennuskauden jälkeen. Sitä ennen hän oli ollut mukana tekemässä pieniä julkaisuja 2006–2008.

– Sarjakuvien tekeminen on minulle karsimista. Teen sarjoista useita luonnoksia. Aluksi kirjoitan tarinan, sitten piirrän ja sen jälkeen karsin tekstiä. Kuvien piirtäminen on minulle sitten prosessin helpoin vaihe.

– Tekemiseen saa perspektiiviä, kun on kolme lasta ja puoliso, jonka kanssa on ollut naimisissa 20 vuotta.

Leo Kuikan työpäivä hautausmaalla alkaa seitsemältä, mutta varsinkin kesällä hän herää jo viiden maissa harrastamaan.

– Piirrän aamulla ennen työpäivää ja sitten illalla ennen nukkumaanmenoa. Työpäivän jälkeen ei päässä liiku mikään, mutta illan piirros on sitten aamulla unen jälkeen selvitetty. Ja viikonloppuisin piirrän päivälläkin, jos vain on aikaa.

Leo Kuikka piirtää arjen pienistä asioista pelkistetyllä kuvailmaisulla.

Leo Kuikka kertoo lukevansa nykyään vähän sarjakuvia.

– Suomalaista sarjakuvaa toki seuraan nytkin, mutta lapsena luin kaiken, mitä oli kirjastossa satavana.

Kotimaisista tekijöistä Kuikka nostaa esiin erityisesti Marko Turusen, Tommi Musturin ja Matti Hagelbergin, jonka kanssa Kuikka on tehnyt yhteistyötä tämän Läskimooses-projektiin liittyen. Läskimooseksen spin-offina ilmestyi neljä Leo Kuikan Tappavat kädet -lehteä, jotka Hans Nissenin Kreegah Bundolo -kustantamo kokosi kirjaksi 2018.

– Meillä on Matin kanssa sellainen mestari-kisälli-asetelma, ja tuosta Tappavat kädet -projektista olen sen myötä oppinut paljon.

Kuikka kuuluu myös sarjakuvakollektiivi Kutikutiin.

– Minulla on nyt tekeillä pitkä tarina, mutta kustantajani Hans Nissenin lopetettua sen julkaisijasta ei ole tietoa, mutta tehdä se kirja kuitenkin täytyy.

Kuikka itse on sanonut, että hänen sarjojensa aineena on arkielämän tylsyys ja turhautumat. Hänen mukaansa ei ole vain hyviä tai pahoja vaan ihmisissä on kaikki puolet.

– En vihaa, mutta jostain syystä kerron tarinoista surullisista ja vihaisista. Tämä on minun osani tehdä tällaisia.

Ruoanlaitto ja hyvät ruokajuomat, kertoo Leo Kuikka harrastuksikseen sarjakuvan ohella.

– Olen ensimmäiseltä ammatiltani ravintolakokki, ja se on jäänyt intohimoksi piirtämisen ohella. Ja välillä sitten kuntoilen, jotta jaksan töissä kantaa lankkuja ja kiviä, nauraa ihmisen osan ikuistaja Leo Kuikka.