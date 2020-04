Posketon hetki etäpalaverissa sai somen ratkeamaan liitoksistaan – epäonninen pomo pölähti kokoukseen perunana

Etätyö on aiheuttanut ongelmia monille. Eräs esimies muuttui yllättäen videopalaverissa perunaksi eikä osannut enää palauttaa itseään normaaliksi.

Etätyöstä on tullut viime viikkojen kuuma puheenaihe, ja moni on kertonut kamppailleensa uuden tilanteen ja nykyteknologian kanssa. Sosiaaliseen mediaan on jaettu ahkerasti kokemuksia etätyön haasteista ja osa tarinoista on ollut varsin hulvattomia.

Twitterissä on parin päivän ajan levinnyt kulovalkean tavoin kuva, jonka eräs Rachele-niminen nainen julkaisi omalla tilillään. Hän kertoi pitäneensä kollegojensa kanssa etäpalaveria, kun hänen esimiehensä oli yhtäkkiä ilmestynyt paikalle perunana.

– Pomoni teki itsestään perunan meidän Microsoft Teams -kokouksessamme eikä tiedä, miten saisi asetuksen pois, joten hän on jumiutunut sellaiseksi koko kokouksen ajaksi, Rachele kertoi twiitissään.

Rachelen kuvassa komeili hänen lisäkseen kollega sekä ihmisen silmillä varustettu, erikoinen peruna.

Perunaksi muuttunut pomo on Buzzfeedin mukaan yhdysvaltalaisessa poliittisessa People for the American Way -järjestöstä työskentelevä Lizet Ocampo. Yhdistys kannustaa latinoja äänestämään vaaleissa.

Ocampo kertoo Buzzfeedille, että hän halusi piristää aiemmin videopuhelun välityksellä viettämäänsä happy hour -tapaamista ja latasi koneelleen erilaisia filttereitä, joista yhdessä komeili nyt netissä leviävä peruna. Sitten Ocampo unohti, että oli ladannut filtterit.

Pian tuli uusi viikko ja ensimmäisen työpalaverin aika. Ocampo aloitti sen pahaa aavistamatta, kunnes tietokoneen näytölle lävähti peruna.

– Maanantaiaamuna meillä oli kokous, ja minä yleensä laitan kamerani päälle. Kun aloitimme kokouksen, näin itseni perunana, Ocampo selittää Buzzfeedille.

– Olin todella hämilläni, miksi olin peruna? Kaikista asioista, mitä olisin voinut olla, miksi peruna?

Ocampo tajusi hetken kuluttua, että perunana olo johtui hänen lataamistaan filttereistä, mutta hänellä ei ollut harmainta aavistusta, miten hän voisi palautua normaaliksi. Ocampo yritti kaikkensa, muttei keksinyt, miten saisi kuvansa palaamaan normaaliksi. Samalla hänen kollegansa ulvoivat naurusta.

– Lopulta minä luovutin ja pysyin perunana koko kokouksen ajan.

Ocampo eli koko maanantain autuaan tietämättömänä siitä, että hänen perunaepisodistaan oli tullut maailmanlaajuinen nettihitti. Kuvasta tykättiin Twitterissä nopeasti liki miljoona kertaa, joten maanantai-iltana Rachele päätti vihdoin tunnustaa pomolleen ladanneensa kuvan tästä perunana nettiin.

Rachelen onneksi tempaus nauratti myös Ocampoa, joka on nauttinut erityisesti ihmisen vastauksista hänen perunaongelmaansa, joissa perunafiltteristä on väännetty erilaisia versioita ja vitsejä.

