Veronica Verholla oli 14-vuotiaana lomaromanssi Egyptissä – kymmenen vuotta myöhemmin hän sai viestin, joka yllätti totaalisesti

Radiojuontaja ja somepersoona Veronica Verho, 23, kertoo tuoreessa podcast-jaksossa kymmenen vuoden takaisesta lomaromanssistaan.

Radiojuontajana, televisiopersoonana ja sosiaalisen median vaikuttajana tunnettu Veronica Verho, 23, kertoi tuoreessa Poks-podcastin jaksossa lomaromanssistaan, joka tapahtui Egyptissä Veronican ollessa 14-vuotias.

Veronica kertoi olleensa lomamatkalla yhdessä äitinsä kanssa, kun hän törmäsi vuotta vanhempaan egyptiläispoikaan. Pojan isä oli myymässä hedelmiä kadulla ja Veronica sattui katsomaan tätä silmiin kävellessään ohi.

– Sillä oli ihan uskomattomat silmät. Mä vieläkin muistan sen, vaikka siitä on kymmenen vuotta aikaa. Sillä oli ihan kirkkaan vihreät silmät. Ne poras niinkun mun pään läpi, Veronica muisteli podcastissa.

– Mä ihastuin siihen niin paljon, niin paljon kuin 14-vuotias tyttö nyt voi ihastua ihanaan ulkomaalaiseen poikaan, hän nauroi.

Veronica nähtiin viime syksynä myös Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa.

Veronica painotti, etteivät he suinkaan ihastuksensa kanssa edenneet poskipusuja pidemmälle. He kävivät kahvilla, puhuivat englantia keskenään ja halasivat aina tavatessaan. Siitä huolimatta tuolloin 14-vuotias Veronica ihastui niin palavasti, että kotiinlähtö tuntui musertavalta.

– Me oltiin turistibussissa menossa takaisin lentokentälle, niin mä itkin sen koko matkan ja mä itkin koko lennon. Mä muistan, kun äiti sanoi jollekin meidän vieressä istuvalle naiselle, että hän löysi elämänsä rakkauden ja nyt se jäi sinne, Veronica muisteli nauraen.

– Mikä on uskomattominta, niin miettikää, että mä olen oikeasti ollut joku 14-15 vuotias.

Vaikka kolme päivää kestäneestä lomaromanssista on vierähtänyt aikaa jo vuosikymmenen verran, otti egyptiläispoika Veronicaan yhteyttä aivan hiljattain. Näin siitäkin huolimatta, ettei Veronica ole koskaan vastannut miehen aikaisempiin yhteydenottoihin.

– Tämä mies lähetti mulle viestin viime viikolla Facebook-messengerissä, vaikkei me olla edes Facebook-kavereita. Hän on laittanut joka ikisen vuoden välein aina viestin ”hi”, mutta mä en ole vastannut siihen, Veronica paljasti.

– Hän oli loppupeleissä aika silleen messed up. Mutta se saattaa johtua tosi paljon siitä meidän kulttuurisesta erosta. Edelleen hän siis laittaa mulle Facebookissa viestejä. Mutta siitä on nyt kymmenen vuotta, niin eiköhän sen voi unohtaa, hän nauroi.

Veronica Verho on jo pitkään nauhoittanut Poks-podcastia yhdessä Sita Salmisen kanssa.

Veronica Verho luotsaa viikoittain ilmestyvää Poks-podcastia yhdessä ystävänsä ja kollegansa Sita Salmisen kanssa. Podcastissaan kaksikko keskustelee muun muassa rakkaudesta, teinimuistoista sekä seksistä.

Veronica Verho on noussut julkisuuteen Youtuben kautta, missä naisella on yli 232 000 seuraajaa. Nainen on suosittu myös kuvapalvelu Instagramissa, jossa häntä seuraa niin ikään 236 000 ihmistä. Lisäksi Veronica on tullut tutuksi radiojuontajana sekä televisiopersoonana ja hänet on nähty muun muassa Selviytyjät Suomi -ohjelmassa. Tällä hetkellä hän on yksi Posse-ohjelman juontajista.