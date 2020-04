Nanna Karalahden etätyöpäivä sai kiusallisen käänteen – kertoi MTV:llä, kuinka lapsen topakka toteamus kantautui vahingossa satojen asiakkaiden korviin

Nanna ja Jere Karalahti vierailivat torstai-iltana Vappu ja Marja Live -ohjelmassa. He kertoivat, millaista arki pienten lasten kanssa on koronan aikana ollut.

Yrittäjä ja sosiaalisen median vaikuttaja Nanna Karalahti ja hänen puolisonsa, ex-jääkiekkoilija Jere Karalahti vierailivat torstaina Vappu Pimiän ja Marja Hintikan keskusteluohjelmassa Vappu ja Marja Live.

Suorassa lähetyksessä Vappu ja Marja utelivat pariskunnalta, miten heidän arkensa kahden pienen lapsen kanssa on sujunut viime aikoina, kun koronaviruksen vuoksi kaikkia suositellaan pysymään enemmän tai vähemmän kotonaan.

Heti alkuun Nanna kertoi kaksikolle hauskan tarinan eräästä etätyöpäivästään. Nanna omistaa oman hyvinvointibrändin, jonka tiimoilta hän on järjestänyt korona-aikana muun muassa etätreenejä ja -luentoja tuhansille asiakkaille.

– Mä pidin yksi päivä mun treeniryhmässä luentoa. Puhuin kaikesta, mentiin diipimmälle ja diipimmälle, vähän siihen mun filosofiaan. Sit tulee ekana ”äiti, mul on pissahätä”, Nanna kertoi.

– Sit oot just silleen, että läsnäoloa ja rauhaa ja näin. Sitten kuuluu ”multa tulikin kakka”. Siitä naiset ja herrat sitten hyvät mielikuvat teille, hän nauroi.

Nanna Karalahti nousi julkisuuteen fitness-tähtenä. Hänet on nähty muun muassa Fitnesspäiväkirjat-ohjelmassa.

Nanna luotsaaman Hero-treenikonseptin lisäksi Karalahdet omistavat yhdessä muun muassa päiväkodin ja kahvilan. Nanna kertoikin hikikarpaloiden virranneen, kun pariskunnan yksi- ja kolmevuotiaat lapset ovat nyt jatkuvasti kotona ja töitä pitäisi tehdä samalla. Pariskunta sai kuitenkin apua kiireisen arjen yllättävän läheltä.

– Meillähän on meidän kahden lapsen lisäksi niin, että anoppi asuu meillä kanssa. Täytyy sanoa, että anopista on ollut hirveä apu lasten kanssa. Alkuun oltiin ihan kahdestaan ja meillä on tosiaan erittäin vilkkaat lapset. He vaativat kauheasti huomiota ja tekemistä. Anopista on ollut kauhea apu, Jere kiitteli.

Marja Hintikka uteli parilta myös, ovatko he kenties menettäneet hermoja toisiinsa karanteeniarjen keskellä tai onko toisesta selvinnyt ärsyttäviä piirteitä. Nanna kuitenkin totesi perheen olevan muutenkin niin tiivis, ettei vallitseva tilanne juuri eroa tavallisesta kuin lasten osalta.

– Me ollaan niin läheisiä muutenkin, että hermot menee tavallisessa arjessa niihin samoihin piirteisiin. Mutta nyt Jere rakensi meille kuntosalin takapihalle ja nyrkkeilysäkin. Se auttaa, Nanna kertoi.

Nanna ja Jere Karalahti avioituivat vuonna 2015. Parilla on kaksi lasta: Jax ja Alexia.

Jere ja Nanna Karalahti tapasivat toisensa vuonan 2013 ja parin häitä tanssittiin elokuussa 2015. Toukokuussa 2016 syntyi heidän poikansa Jax.

Kaksikon yhteiseltä matkalta ei ole puuttunut käänteitä, sillä huhtikuussa 2017 Nanna kertoi blogissaan, että he ovat eronneet. Pariskunta ei kuitenkaan koskaan toimittanut avioeropapereita eteenpäin, ja elokuussa Jere ja Nanna kertoivat olevansa jälleen yhdessä. Heinäkuussa 2018 syntyi parin toinen lapsi, Alexia.