Singaporessa asuva Viivi Avellan kertoo Apu-lehdessä varmuusvarastostaan: 20 kiloa riisiä ja 30 tölkkiä tonnikalaa

Apu-lehden haastattelema Viivi Avellan sanoo, että Singaporessa koronavirusta säikähtäneet tyhjensivät kaupat ensimmäisenä riisistä, vessapaperista ja kondomeista.

Singaporessa asuva toimittaja ja yrittäjä Viivi Avellan, 42, kertoo tuoreessa Apu-lehdessä arjestaan uudessa kotimaassaan.

Avellan muutti Singaporeen vuonna 2017, kun hänen rahoitusalalla työskentelevä miehensä sai maasta työtarjouksen. Singapore on Kaakkois-Aasiassa sijaitseva kaupunkivaltio ja yksi maailman tiheimmin asutuista kaupungeista.

Kuten muuallakin maailmassa, myös Singaporessa koronavirusepidemia on saanut aikaan hamstraushulluuden. The Straits Timesin mukaan Singaporessa on tähän mennessä vahvistettu hieman yli 1000 koronavirustartuntaa. Ensimmäiset tartunnat havaittiin tammikuussa.

Avellan kertoo Apu-lehden haastattelussa, että paikallisista kaupoista loppuivat ensimmäisenä riisit, vessapaperit ja kondomit.

– Mutta täytyy myöntää, hankin itsekin tuplamäärän ruokaa. Jokaisessa talossa on pommisuoja, joten säilytän siellä meidän perheen parin kuukauden varmuusvarastoa. Riisiä on ainakin 20 kiloa, tonnikalapurkkeja 30, sardiinipurkkeja saman verran. On tomaattimurskaa, punaviiniä ja jauhoja. Että jos vaikka alkaisin leipoa, Avellan paljastaa.

Singapore on nostettu kansainväliseksi esimerkiksi koronavirusepidemian tukahduttamisesta onnistunein rajoitustoimin. Kiinan läheisyyden ja vilkkaan matkailun vuoksi 5,6 miljoonan asukkaan Singapore oli korkealla riskivaltioiden listalla, mutta maa on onnistunut hillitsemään viruksen leviämisen tehokkaasti.

Singapore muun muassa käyttää epidemian seurannassa matkapuhelinsovellusta nimeltään Trace Together (suom. jäljitetään yhdessä), jonka tiedoista pystytään nopeasti katsomaan, missä koronavirustartunnan saanut on liikkunut ja keitä tämä on mahdollisesti altistanut taudille.

Sigaporen ydinkeskustan lähellä asuvalla Avellanilla on nykyisin oma pohjoismaisiin hyvinvointituotteisiin keskittynyt verkkokauppa Nordic Glow Shop. Lisäksi hän toimii Singaporen maajohtajana Innovation Housessa, joka on pääomasijoittajista, yrityksistä ja startupeista koostettu kansainvälinen businesshome-konsepti.