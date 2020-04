Missikaunotar Alina Voronkova menetti viikossa sekä työnsä että kotinsa – karu tilanne valkeni, kun naapuri ilmestyi ovelle

Alina Voronkova joutui muuttamaan, kun hänen asunnostaan löytyi hometta. Nyt hän asuu yksin Lahdessa kihlatun ollessa jumissa Valko-Venäjällä.

Vuonna 2018 Miss Suomeksi kruunattu Alina Voronkova, 25, yllätti seuraajansa sosiaalisessa mediassa viikonloppuna, kun hän ilmoitti muuttaneensa kaikessa hiljaisuudessa Helsingistä Lahteen. Muutto pois Helsingin Töölössä sijaitsevasta yksiöstä tapahtui nopeasti, ja tuli pienenä yllätyksenä myös Voronkovalle itselleen.

– Viime viikon tiistaina yläkerran naapurini tuli koputtamaan oveen ja kertoi, että heille on käynyt iso vesivahinko. Ilmoittivat samalla, että myös meidän asuntoon ollaan tulossa tarkastamaan mahdollisia vahinkoja, Voronkova kertoo Ilta-Sanomille.

Voronkova muutti edelliseen asuntoonsa samoihin aikoihin, kun hänestä tuli Miss Suomi syyskuussa 2018. Hän kertoo epäilleensä jo pitkään, että asunnossa saattaisi olla myös hometta, mutta tähän asti kukaan ei ollut uskonut häntä. Vahinkoja tarkastamaan tullut ammattilainen ei kuitenkaan ollut uskoa silmiään nähdessään Voronkovan asunnon.

– Hän katseli asuntoa silmät pyöreinä ja sanoi, että jos olet vuokralla tässä, niin lähde äkkiä pois, sillä luvassa on iso remontti, Voronkova nauraa.

– Toisaalta olimme ajatelleetkin, että pienessä yksiössä tulee olemaan vähän ahdasta, kun asumme kesäisin aina mieheni kanssa yhdessä. Olisin varmasti luopunut siitä asunnosta joka tapauksessa jossain vaiheessa, hän lisää.

Alina Voronkova on kihloissa jääkiekkoilija Joonas Hurrin kanssa.

Voronkova kertoo pohtineensa ensin, pitäisikö hänen etsiä itselleen uusi asunto Helsingistä, sillä Voronkova ja hänen kihlattunsa, jääkiekkoilija Joonas Hurri, 29, ovat jo useamman vuoden haaveilleet omistusasunnosta pääkaupunkiseudulla. Olosuhteet huomioon ottaen muutto Lahteen Hurrin vanhempien omistamaan asuntoon tuntui kuitenkin tässä kohtaa turvallisemmalta vaihtoehdolta.

– Hallitus oli juuri laittanut Uudenmaan rajat kiinni ja mietin, että mitä tässä pitäisi tehdä. Viime viikolla meni kaikki työt, sitten lähti tavallaan kämppä alta. Onneksi oli niin pieni kämppä, että sain muutamassa päivässä kamat kasaan. Vanhemmat tulivat auttamaan ja yritimme vähin äänin kulkea tätä välimatkaa tässä, Voronkova kertoo.

– Olisi tuntunut myös todella vastuuttomalta lähteä katselemaan asuntoja, kun on käsketty pysymään kotona. Tämä Lahden asunto on kuitenkin aina ollut meille sellainen tukikohta, tänne on aina ollut kiva palata. Täältä on joskus lähdetty, mutta näköjään tänne aina vaan palaa.

Missivuodesta lähtien Voronkovan kalenteri on ollut lähes päivittäin täynnä erilaisia työkeikkoja tai edustustilaisuuksia. Voronkova myöntää, että töiden peruuntuminen pitkältä aikaväliltä pelottaa, mutta ikävällä asialla on myös kääntöpuolensa.

– Totta kai tämä hieman pelottaa, kun ei ole tiedossa käytännössä mitään tuloja, ja mun miehen jääkiekkokausikin oli juuri loppunut, eli tässä on tavallaan kaksi työtöntä ihmistä. Onhan tämä todella erikoinen tilanne, kun ensimmäistä kertaa moniin vuosiin oma kalenteri on ihan tyhjä, Voronkova päivittelee.

– Toisaalta missivuoden jälkeen aikataulussani on ollut joka päivä jotain. Mulla oli oikeastaan tavoitteenakin, että tämän kevään ottaisin vähän rauhallisemmin. Nyt tässä sitten ollaan neljän seinän sisällä ja yritetään keksiä tekemistä, hän naurahtaa.

Voronkova ja Hurri ovat seurustelleet jo vajaan viiden vuoden ajan ja he kihlautuivat viime kesänä. Vuosien varrella etäsuhde on tullut pariskunnalle tutuksi, sillä ura jääkiekkoilijana on vienyt Hurria ympäri maailmaa. Etäsuhde on kuitenkin nyt saanut uuden merkityksen, sillä tällä hetkellä Voronkovalla ei ole tarkkaa tietoa siitä, koska Valko-Venäjällä asuva Hurri pääsee palaamaan Suomeen.

– Mä pidän peukkuja. Joka päivä mulla on sellainen pieni toivon kipinä, että nyt tulisi tieto, että sieltä saa palata Suomeen, Voronkova kertoo.

– Vaikka tämä onkin meille sillä tavalla tuttua, mutta aikaisemmin on aina voinut nähdä vaikka kavereita, kun mies on ollut muualla. Onneksi on videopuhelumahdollisuus, se kyllä auttaa tosi paljon. Tämä monien vuosien etäsuhde on kyllä kasvattanut tähän tilanteeseen, että ei tämä sillä tavalla maailmaa mullistavaa ole, hän toteaa.

Hurri ja Voronkova poseerasivat viime kesänä yhdessä.

Kihlatun ollessa muualla Voronkova on monien muiden yksin asuvien tapaan tuntenut olonsa toisinaan yksinäiseksi. Tilannetta ei edesauta se, että koronaviruksen vuoksi muun muassa liikkuminen uudesta kotikaupungista Helsinkiin on nyt pannassa. Vaikka Lahti on Voronkovan synnyinkaupunki ja hänelle tuttu paikka, asuvat hänen läheisimmät ystävänsä pääkaupunkiseudulla.

– Olen huomannut, että kun somessa näkee kuinka kaveripariskunnat katselevat yhdessä telkkaria tai tekevät jotakin hauskoja haasteita, niin kyllä siinä vähän miettii, että olisipa oma perhe ja seuraa täällä. Välillä tulee sellaisia hetkiä, mutta tässä täytyy kantaa oma kortensa kekoon ja mennä terveys edellä.

– Mun kaikki ihanat läheiset ystävät ovat Uudenmaan rajan toisella puolella. Alussa ajattelin, että voi ei. Nyt minä olen muuttanut tänne rajan toiselle puolelle toiseen kaupunkiin. Mutta jos mun ei ole tarkoitus tehdä Helsingissä mitään tärkeää, niin en ole sinne turhaan menossa.

Koronavirus on tuonut omat haasteensa monen keikkatyötä tekevän arkeen. Vaikka olosuhteiden pakosta myös Voronkova joutui muiden tapaan perumaan sovittuja työkeikkoja ja ulkomaanmatkoja, pysyy hän kuitenkin positiivisena.

– Nyt vähän pyöritellään peukaloita ja ollaan yhteydessä vähän joka suuntaan. Toivon, että kesällä tämä tilanne jo hieman rauhoittuisi ja pääsisimme kaikki jatkamaan duuneja, Voronkova toteaa toiveikkaana.

Alina Voronkova tekee keikkatöitä, muun muassa erilaisia kuvauksia.

Työkeikat eivät ole ainoa asia, joita ihmiset ympäri Suomen ovat joutuneet perumaan tai siirtämään. Myös monet juhlat, kuten ylioppilasjuhlat, syntymäpäivät ja häät ovat koronaviruksen vuoksi tulilinjalla. Viime kesänä kihlautunut Voronkova kiitteleekin onneaan siitä, etteivät he olleet Hurrin kanssa suunnitelleet häitään järjestettäväksi tänä kesänä.

– Onneksi ei ollut, olimme varuillamme. Olimme miettineet ensi kesää, mutta kyllä tässä nyt on kaikki hääsuunnittelut vedetty niin jäihin. Monet ystävät ovat menossa loppukesästä naimisiin, mutta toistaiseksi eivät ole vielä häitä peruneet, Voronkova kertoo.

– Tältä sentään säästyimme, hän nauraa.