Mikael Granlundin Emmi-puoliso avautuu Instagramissa tuntemuksistaan lapsen menettämisen jälkeen – parin tyttövauva syntyi kuolleena

Emmi Granlund kiittää Instagramissa saamastaan tuesta ja kertoo, että on kokenut viikon kuluessa valtavasti erilaisia tunteita.

Jääkiekkoilija Mikael Granlundin puoliso Emmi Granlund kertoi viime viikonloppuna Instagram-tilillään, että parin odottama lapsi syntyi kuolleena.

– Meidän pieni enkelityttömme syntyi tiistaina sydän pysähdyksissä. Me löydämme toivoa siitä, että tiedämme hänen olevan suojelusenkelimme tuolla ylhäällä. Uskomme, että kaiken tapahtumiseen on syy, Granlund kirjoitti Instagramissa.

Granlundit paljastivat tammikuussa, että he odottivat perheeseensä toista lasta. Parin esikoispoika Milo syntyi helmikuussa 2019 ja hänen piti saada pian pikkusisko.

Nyt Emmi Granlund kertoo Instagramissa tuntemuksistaan vaikean viikon jälkeen. Hän julkaisi tilillään kuvan parin kotikaupunki Nashvillen kevään loistosta, ja kertoo kuvatekstissä, että on kokenut viime päivinä valtavan määrän erilaisia tunteita.

– Elämä voi olla niin arvaamatonta, kuka olisi uskonut, miten paljon elämämme muuttuisivat niin lyhyessä ajassa? Emmi Granlund toteaa.

– Minulle kulunut viikko on ollut täysi skaala tunteita, mutta suurimman osan ajasta olen tuntenut oloni tyyneksi ja rakastetuksi. Minä todella uskon, että kaikelle, mitä elämissämme tapahtuu, on syynsä, vaikka joinain päivinä siinä ei ole mitään järkeä. Kuten sanotaan, me emme voi valita, mitä tapahtuu, mutta voimme aina valita, miten reagoimme, hän jatkaa.

Granlund kertoo Instagramissa, että hän kokee, että häntä ohjaa ja auttaa surun keskellä korkeampi voima.

– Olen aina ollut optimisti, päättänyt nähdä hyvää ja löytää onnen elämän pienistä asioista, seurata universumin merkkejä. Meitä kaikkia ohjaa korkeampi voima. Opastus on aina meidän saatavillamme, jos me vain pysymme valppaina ja seuraamme merkkejä.

– Haluan kiittää jokaista teitä koko sydämestäni siitä uskomattomasta määrästä tukea, jonka olemme saaneet kuluneen viikon aikana.

Granlundit saivat suru-uutisen kerrottuaan valtavan määrän tukea tunnetuilta suomalaisilta. Parin kuvaan kerääntyi nopeasti kommentteja, joissa heille toivotettiin voimaa vaikeana aikana. Muun muassa Kiira Korpi, Olli Jokinen, Sean Bergenheim, Metti Forssell, Sara Parikka ja Nanna Karalahti ottivat osaa parin suruun.

Mikael ja Emmi Granlund menivät naimisiin viime heinäkuussa. Pari vihittiin Helsingin Tuomiokirkossa.