Maailman täydellisimmäksi naiseksi ylistetty Kelly, 40, laihdutti 12 kiloa – valokuvaajien kommentit olivat viimeinen pisara

Kelly Brook tyrmistyi valokuvaajien huutelusta ja pisti elämäntapansa uusiksi.

Brittiläinen Kelly Brook, 40, julistaa Hello! Magazinen haastattelussa olevansa elämänsä kunnossa. Maailman kauneimpien naisten joukkoon lukuisia kertoja äänestetty plusmalli tunnetaan kurvikkaasta vartalostaan, mutta Brook sanoo lehdessä, että viime vuosina hän on ollut onneton.

Brook sanoo Hello! Magazinelle, ettei ole ollut tyytyväinen vartaloonsa ja se on nakertanut hänen itseluottamustaan. Nyt malli on karistanut vartaloltaan 12 kiloa ja hän uhkuu omien sanojensa mukaan seksikkyyttä.

– Tunnen olevani taas oma itseni, hän iloitsee lehden haastattelussa.

Brook kuvattuna punaisen maton tilaisuudessa maaliskuun alussa, ennen Britannian koronatoimenpiteitä.

Mallikaunotar sanoo vaatekokonsa pienentyneen kaksi numeroa ja nyt hän käyttää koon 12 vaatteita.

Brookin mukaan hän ryhtyi tarkkailemaan painoaan, kun asteli taannoin punaisen maton tilaisuudessa valokuvaajien eteen. Mallin mukaan hänelle oli tuolloin kertynyt muutamia lisäkiloja ja valokuvaajat huomasivat painonnousun heti.

– Olin elokuvan ensi-illassa Lontoossa ja poseerasin punaisella matolla upeassa paljettimekossa. Valokuvaajat huusivat minulle, että "hengitä, Kelly". Tiesin, mitä he sillä tarkoittivat ja se oli todella törkeää, Brook napauttaa.

Brook sanoo havahtuneensa siihen, että hän ei tuntenut enää oloaan yhtä hyvinvoivaksi kuin ennen.

– Käytin koon 16 vaatteita. Kun farkkuni alkoivat tuntua hieman tiukoilta, niin ajattelin niiden kutistuneen pesussa. En tuntenut olevani kaikista tervein tai kaunein ja halusin tuntea oloni taas hyväksi, hän sanoo Hello! Magazinelle.

Tässä asussa Kelly Brook asteli kuvaajien eteen. Kuvaajat pilkkasivat Brookin lihoneen ja vetävän vatsaa sisään näyttääkseen laihemmalta.

Brook painottaa, että läheiset eivät huomautelleet hänen lihoneen, eikä miesystävä Jeremy Parisi ole koskaan kommentoinut hänen painoaan.

– Jeremy rakastaa minua olin minkä kokoinen tahansa. Hän ei edes huomannut painoni nousseen. Ei hän välitä sellaisista asioista. Hän pitää siitä, että tykkään syödä hänen kanssaan. En ole niitä tyttöjä, jotka vain tökkivät salaatinlehtiä lautasellaan, Brook sanoo.

Malli vannoo laihdutusvalmisteiden nimeen ja omien sanojensa mukaan ateriankorvikkeet ovat auttaneet häntä laihdutusurakassa. Brook sanoo, ettei hän noudattanut mitään tiukkaa dieettiä, vaan söi kuusi kertaa päivässä.

Hän sanoo käyvänsä lenkillä miesystävänsä kanssa ja harrastavansa pilatesta. Brook asuu komeassa maalaistalossa ja mallin mukaan myös puutarhanhoito käy mainiosti treenistä.

Malli Kelly Brook tunnetaan kotimassaan Britanniassa myös tv-tähtenä.

Kelly Brook nousi pari vuotta sitten maailmanmaineeseen, kun Teksasin yliopiston tutkijat selvittivät Brookin vartalon mittasuhteiden olevan täydelliset.

Tutkimuksen mukaan täydellisen naisen pituus on 1,68 metriä ja tämän mitat ovat 99-63-91. Luvut viittaavat rintakehän, vyötärön ja lantion ympärysmittoihin senttimetreissä.

Kelly Brook vastasi täydellisesti tutkijoiden keräämiä tietoja täydelliseksi kutsutusta naisvartalosta.