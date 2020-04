Ariana Grandella on uusi suhde – kaappasi kainaloonsa kiinteistönvälittäjän

Grande on löytänyt uuden rakkauden.

Ariana Grande on alkanut deittailla ja uusi mies on lehtitietojen mukaan kiinteistönvälittäjä Dalton Gomez.

26-vuotiaan laulajan rakkauselämä on ollut melkoista vuoristorataa viimeiset vuodet, mutta nyt E! News tietää kertoa, että rakkautta on ilmassa.

Pariskunta ei ole piilotellut suhdettaan, vaan heidät on nähty yhdessä viettämässä laatuaikaa.

Vaikka laulaja ei ole itse ilmaissut uuden suhteensa syvyyttä, lähipiiristä osataan kertoa, että poikaystävä-sana on otettu käyttöön.

– He pyörivät samoissa ympyröissä, lähde kertoo lehdelle.

– Dalton on ollut tanssija ja heillä on lukuisia yhteisiä ystäviä. Ariana on oppinut tuntemaan hänet hyvin karanteenin aikana, sillä he ovat viettäneet pitkiä aikoja kotona.

Silminnäkijän mukaan pariskunta on lukittautunut Arianan kotiin ja he ovat olleet siellä jo useita päiviä.

– Ariana on todellinen kotikissa, joten kotona pysyminen ei ole hänelle ongelma. Hän käy silloin tällöin ajelulla, mutta palaa nopeasti kotiinsa, lähde tietää.

Uusi rakas Dalton Gomez on Mirrorin tietojen mukaan syntynyt ja varttunut eteläisessä Kaliforniassa. Nettisivujen mukaan mies työskentelee Aaron Kirman Groupissa, joka toimii Beverly Hillsin alueella.

Grande tapasi Saturday Nigt Live -koomikon Pete Davidsonin toukokuussa 2018 ja vain pari viikkoa tämän jälkeen pari oli jo kihloissa. Kihlaus ei kestänyt kuin muutaman kuukauden.

Tätä ennen Grande seurusteli räppäri Mac Millerin kanssa. Heidän suhteensa päättyi toukokuussa 2018. Miller löydettiin kuolleena 7. syyskuuta 2018 kotoaan San Fernando Valleyssa. Kuolinsyy oli huumeiden yliannostus.

Grande on seurustellut myös näyttelijä Graham Phillipsin kanssa 2008-2011.