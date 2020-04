Voguelle poseeranneesta Sanna Marinista tuli Instagramissa suositumpi kuin herttuatar Meghanista – hehkutetun kuvan takaa paljastuu yllättävä yksityiskohta

Sanna Marinin eduskuntatalossa napattu Vogue-kuva on kerännyt runsaasti kehuja.

Sanna Marinin ihastellun Vogue-kuvan takana seisoo maailmankuulu valokuvaaja Anton Corbijn, jolla on yllättävä yhteys Suomeen.

Suomen pääministeri Sanna Marinin tiistaina ilmestynyt haastattelu Iso-Britannian Voguessa on herättänyt laajalti huomiota. Haastattelussa Marin, 34, puhuu paitsi urastaan politiikassa, myös perheestään, johon kuuluvat avopuoliso Markus ja tytär Emma.

Marinin Vogue-haastattelu kiinnosti myös sosiaalisen median käyttäjiä, ja brittivoguen Instagram-tililtä napatut kuvakaappaukset ovatkin kiertäneet ahkerasti eri sosiaalisen median kanavissa viime päivinä.

Iso-Britannian Voguen virallisella Instagram-tilillä julkaistu kuva Marinista eduskuntatalon portailla on tähän mennessä kerännyt huimat 63 300 tykkäystä ja yli 1000 kommenttia. Marinin kuva ohitti tykkäysten ja kommenttien määrässä kirkkaasti samaisen numeron kannessa poseeranneen poptähti Rihannan kuvat, joita Vogue niin ikään jakoi Instagramissaan.

Tykkäysten määrässä Marinille ovat hävinneet myös monet muut kuuluisuudet. Edes Sussexin herttuatar Meghanista ja prinssi Harrysta hiljattain napattu otos ei yltänyt sosiaalisen median mittareilla Marinin lukemiin.

Ei kuitenkaan liene ihme, että Marinin kuva on herättänyt ihastusta niin laajalti. Pääministerin hehkutetun Vogue-kuvan takana on nimittäin maailmankuulu valokuvaaja Anton Corbijn. Hollantilainen Corbijn ei ole pelkästään valokuvaaja, vaan hän vastaa myös muun muassa legendaarisen U2-yhtyeen visuaalisesta ilmeestä.

Tämä ei suinkaan ole ensimmäinen kerta, kun Corbijn tekee töitä suomalaisten kanssa. Vuonna 2010 Corbijn ohjasi elokuvan The American, jossa näytteli paitsi Hollywood-tähti George Clooney, myös suomalaisnäyttelijät Irina Björklund ja Samuli Vauramo.

Hollantilainen Anton Corbijn kuvasi Sanna Marinin kehutun Vogue-kuvan.

Sanna Marin on saanut tällä viikolla poikkeuksellisen paljon kansainvälistä huomiota, sillä tiistaina Marinin haastattelu julkaistiin Britannian Voguessa ja keskiviikkona puolestaan Yhdysvaltojen versiossa legendaarisesta muotilehdestä.

Yhdysvaltojen Voguessa Marinista kertova, näyttävä artikkeli on otsikoitu ”How a Millennial Prime Minister Is Leading Finland Through Crisis” eli vapaasti suomennettuna ”Kuinka milleniaali pääministeri johtaa Suomea kriisin keskellä”.

Sanna Marinista tuli Suomen pääministeri joulukuussa 2019.

Artikkelissa kerrotaan muun muassa Marinin tiestä Suomen pääministeriksi, siitä miten hän kasvoi äitinsä kanssa ja miten hän nyt johtaa Suomea koronakriisin keskellä.