Sanna Kiiski asuu edelleen yhdessä ex-puolisonsa kanssa kaksi vuotta eron jälkeen – tapasi juuri Tinderissä mielenkiintoisen miehen

Toimittaja-juontaja Sanna Kiiski kertoo yhteiselon ex-miehensä kanssa sujuvan hyvin. Ex-parille tärkeintä on heidän kolmen lapsensa hyvinvointi.

Viikko sitten julkaistiin Huomenta Suomen -juontajana tutuksi tulleen Sanna Kiisken, 45, esikoisteos Tinder-päiväkirja. Kyseessä on Kiisken autenttinen ja suorasanainen päiväkirja vuodesta 2019, jolloin hän sairauslomansa aikana vietti aikaa deittisovelluksessa ja tapasi sen kautta useita miehiä.

Tinderiin Kiisken houkuttelivat hänen kaksi ystäväänsä. Kiiski päätyi pitämään kokemuksistaan päiväkirjaa, jota ei alun perin ollut tarkoitettu julkaistavaksi. Liittyessään Tinderiin Kiiski ei uskonut olevansa toivottua treffiseuraa, koska hän oli luottotiedoton, kolme konkurssia tehnyt, kolmen lapsen keski-ikäinen äiti. Siksi hän yllättyikin, kun mielenkiintoista seuraa löytyikin lähes heti Tinderiin liityttyä.

– Olen saanut paljon palautetta siitä, että kirja on samaistuttava niille, jotka ovat itsekin seikkailleet Tinderissä, Sanna Kiiski kertoo IS:lle puhelimitse.

Kiiski antaa puhelinhaastattelun samalla, kun hän lenkkeilee kotikulmillaan tuulisessa ja idyllisessä Helsingin Lauttasaaressa. Kiiski kertoo Tinderin tehneen itselleen hyvää, sillä hän ei ollut missään sosiaalisessa mediassa ja sairausloman vuoksi Tinder oli hänen ainut väylänsä ulkomaailmaan.

Enää hän ei Tinderiä käytä. Romanttisten seuralaisten lisäksi Kiiski sai Tinderistä muutamia sydänystäviä. Lisäksi hän tutustui sovelluksessa kiinnostavaan mieheen.

– Löysin Tinderistä mielenkiintoisen ihmisen, johon haluaisin tutustua paremmin, Kiiski sanoo asetellen sanojaan varovasti.

Voimaa Sanna Kiisken arkeen tuovat lenkit David Bowie -koiran kanssa.

Samalla, kun Kiiski kertoo kokemuksistaan puhelimitse, hänen ex-miehensä on pitämässä kotikoulua parin kolmelle lapselle: tokaluokkalaiselle Benille, ekaluokkalaiselle Maille ja esikoululaiselle Liville. Kaksi vuotta sitten eronnut pari asuu edelleen saman katon alla ja on ollut päätökseen tyytyväinen.

Kun pari kymmenen yhteisen vuoden jälkeen erosi, Kiiski oli todella huonossa kunnossa sekä fyysisesti että henkisesti. Eron lisäksi lyhyen ajan sisällä hänen hyvä ystävänsä oli kuollut ja hänen johtamansa muumikahvilat olivat joutuneet konkurssiin, minkä vuoksi Kiisken niskaan kaatuivat suuret velat. Parisuhdetta oli koeteltu aiemminkin esikoisen sairastuessa syöpään ja kun toisella tyttäristä todettiin pitkäaikaissairaus.

Kaiken kuorman alla Kiiski sairastui vakavaan masennukseen. Stressistä seurasi sydämen rytmihäiriöitä, joiden vuoksi Kiiski joutui sairaalahoitoon.

– Makasin sairaalassa, kun mieheni muutti eromme jälkeen tuohon uuteen kotiimme. Tulin asuntoon alun perin asumaan exäni siivelle. Ajatuksenani oli, että pystyisin nopeammin muuttamaan pois, mutta olin niin pitkään huonossa kunnossa. Samalla kuitenkin huomasimme, että tilanteemme toimii hyvin, vaikka asummekin kaikki samassa paikassa.

Alun perinkin ex-pari oli ajatellut, että he etsivät lapsilleen pysyvän kodin. Tulevaisuudessa he tahtovat asua siten, että toinen vanhemmista asuu vuoroviikoittain lähellä sijaitsevassa asunnossa ja toinen vanhemmista lasten kanssa näiden kodissa.

Lapset tietävät, että heidän vanhempansa ovat eronneet ja he eivät ole ihmetelleet tilannetta.

– Emme riitele exäni kanssa ja meillä ei ole eripuraa asioista. Varmasti meillä on molemmilla ollut hetkiä, kun olisimme halunneet kolkata toisemme. Emme ole tehneet niin, koska meillä on molemmilla on samanlainen käsitys vanhemmuudesta. Meille on todella tärkeää, että me molemmat saamme olla lastemme arjessa tasavertaisesti mukana.

Toimittaja Sanna Kiiski on työskennellyt radiossa ja televisiossa. Hänen tunnetuin tv-pestinsä on Huomenta Suomen juontajan työ vuosina 2007–2014.

Kiisken johtamat muumikahvilat kokivat konkurssin kesällä 2018. Julkisesta ulosottorekisteristä selviää, että Kiiskellä on ollut ulosotossa viimeisen kahden vuoden aikana yli 930 000 euroa saatavia. Samana ajanjaksona Kiiski on lyhentänyt velkojaan runsaan 9400 euron edestä.

– Kahvilamme lähti laajentumaan liian nopeasti. Meillä oli hienoja suunnitelmia, jotka olivat liian suuria. Meillä oli vauhtisokeutta ja tapahtui asioita, joille emme voineet mitään. Yhdessä kahvilassa oli kosteusvahinko, jonka vuoksi se jouduttiin sulkemaan. Yhtä kahvilaa ei saatu auki, koska taloyhtiö tappeli vuokranantajan kanssa.

Kiiski kertoo lukeneensa keskustelupalstoilta kommentteja siitä, että hän liittyi Tinderiin löytääkseen rikkaan miehen, joka kuittaisi hänen velkansa.

– Jos näin olisi, en puhuisi tästä asiasta julkisesti, vaan olisin vain ottanut Tinderistä jonkun rikkaan miehen, Kiiski puuskahtaa.

Hän tahtoo puhua vaikeuksistaan avoimesti, koska toivoo ja uskoo sen voivan auttaa muita samankaltaisessa tilanteessa olevia. Hän kammoksuu sitä, kuinka kylmästi Suomessa suhtaudutaan konkurssin kokeneisiin yrittäjiin. Kiiski muistaa esimerkiksi, kuinka 90-luvulla hänen kotikaupungissaan Kotkassa asiasta puhuttiin.

– Konkurssi saattoi olla ensimmäinen asia, joka kyseisestä ihmisestä mainittiin ja asiaa kauhisteltiin vuosikaudet. Lähestulkoon kuin henkilö olisi murhannut jonkun.

– Amerikassahan on presidentti, joka on tehnyt konkurssin. En voisi kuvitellakaan vastaavaa Suomeen.

Yrittäjien asema huolettaa Kiiskeä erityisesti nyt koronaviruksen riehuessa ympäri maailmaa. Erityisen huolissaan hän on pienyrittäjistä.

– Jos osakin näistä yrittäjistä putoaa kelkasta ja jää toimintakyvyttömiksi, se tulee yhteiskunnalle aika kalliiksi laskuksi.

Lapset ovat Sanna Kiisken elämän suurin onni. Kuvassa Kiiski lastensa Benin, Main ja Livin kanssa vuonna 2015 kuvattuna Muumimaailmassa.

Kiiski on itsekin kokenut konkurssistaan valtavaa syyllisyyttä ja häpeää, jonka käsittelyyn hän on saanut apua ammattiauttajilta.

– Minulla on hyvä psykiatri, jota ilman en olisi hengissä enää. Sain sosiaalityöntekijän, joka on auttanut minua erilaisten tukien hakemisessa. Minulla kävi hyvä tuuri, koska ilman näitä ihmisiä en olisi pystynyt rakentamaan ja järjestämään elämääni uudestaan.

– Ystäväni kuoleman, konkurssin ja eron jälkeen voin todella huonosti. Olin hyvin itsetuhoinen ja noin vuoden ajan minulla oli todella, todella vaikeaa, kun käsittelin tuntemaani vihaa, surua ja häpeää.

Kiiski on saanut mielelleen nyt oikeanlaisen lääkityksen, jota hän uskoo syövänsä loppuelämänsä ajan. Myös sydänoireet ovat hävinneet.

Mitä tulee velkoihin, Kiiski toteaa, että hän tuskin on ainut henkilö Suomessa, joka on ulosotossa luottotiedottomana.

– Ei tietenkään kukaan halua joutua tähän tilanteeseen, että on satojatuhansia yrityksen takausvelkoja. Sen kanssa nyt vaan on elettävä. Velkani kasvavat koko ajan, koska en pysty lyhentämään niitä.

– Haluan välttää sen, että tästä tulisi lasteni tragedia. Konkurssi on asia, joka minulle on tapahtunut. Meistä jokainen tekee vääriä valintoja ja virhearviointeja. Elämä jatkuu ja minun täytyy lastenikin takia pystyä aloittamaan alusta.

Tällä hetkellä Kiiski on osatyökyvyttömyyseläkkeellä, mikä mahdollistaa sen, että hän voi tehdä töitä puolipäiväisesti. Hän on toiveikas sen suhteen, että olisi vielä joskus täysin työkykyinen.

– En halua olla ihminen, jolle tapahtuu vaan paskoja asioita. Nämä nyt vaan ovat asioita, jotka ovat tapahtuneet minulle ja olen joutunut miettimään, miten niistä pääsee eteenpäin. Toisaalta minulle on tapahtunut hirveästi kaikkea hyvää. Elämässä on niin paljon muutakin kuin se, onko täysin työkykyinen tai onko yritys menestynyt.

Kaikkein onnellisin Kiiski on kolmesta lapsestaan.

– Minulla on kolme ihanaa lasta, jotka ovat minulle kaikki kaikessa. Aurinko paistaa tällä hetkellä ja voin olosuhteisiin nähden hyvin.

– Syön lääkkeitä ainakin niin kauan, kun lapset ovat vastuullani. En uskalla lähteä keikuttamaan venettä, kun voin tällä hetkellä niin hyvin, Kiiski sanoo.

Samalla puhelun taustalla kuuluu, kuinka hän avaa kotiovensa. Iloisesti pirskahtelevat lasten äänet täyttävät taustan. Äiti on palannut lenkiltä kotiin. On aika päästää Kiiski takaisin etäopettajan tehtäviin.

– Juuri nyt minusta on hyvä näin, Kiiski sanoo vielä ennen kuin päättää puhelun.