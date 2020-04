Dome Karukoski avautuu uutuuskirjassa karvaasta Hollywood-pettymyksestään – suursatsauksen floppaaminen veti ohjaajan täysin pohjalle

Dome Karukoski kertoo elämäkerrassaan ensimmäistä kertaa siitä, miltä ohjaajan Hollywood-läpimurroksi kaavaillun Tolkien-elokuvan floppaaminen Yhdysvalloissa todellisuudessa tuntui.

Suomen menestyneimpiin elokuvaohjaajiin lukeutuva Dome Karukoski kertoo uutuuskirjassa Hymypoika – Dome Karukosken tie Lepsämästä Hollywoodiin (Otava) urastaan ja elämästään. Kalle Kinnusen ja Matti Rämön teoksessa Karukosken elämää käydään läpi ohjaajan elokuvien kautta.

Karukoski on yksi harvoista suomalaisohjaajista, jotka ovat urallaan päässeet ohjaamaan isoa Hollywood-tuotantoa. Karukosken kohdalle tämä mahdollisuus osui keväällä 2017, kun hänet palkattiin ohjaajaksi kirjailija J. R. R. Tolkienin elämästä kertovaan elokuvaan. Tolkien-elokuvasta kaavailtiin Karukosken suurta Hollywood-läpimurtoa.

Pitkään näyttikin siltä, että Tolkienista todella tulisi Karukosken läpimurtoelokuva. Päärooleihin pestattiin Hollywoodin nousevat kyvyt Nicholas Holt ja Lily Collins. Elokuvan taustalla seisoi tuotantoyhtiö Fox Searchlight, jonka käsialaa ovat muun muassa Oscar-voittajat Shape of Water ja Slummien miljonääri. Elokuvan budjetti oli 20 miljoonaa dollaria. Se on Hollywoodin mittakaavassa pieni, mutta Karukosken uralla ylivoimaisesti suurin.

Tolkienin kuvaukset aloitettiin Liverpoolissa syyskuussa 2017 ja valmista elokuvaa päästiin esittämään kriitikoille yli vuosi myöhemmin – joulukuussa 2018. Kriitikot tuntuivat pitävän elokuvasta. Myös Hollywoodin toimintaperiaatteisiin lukeutuvat testinäytökset antoivat osviittaa siitä, että Tolkienista on tulossa kaikkien odottama menestys.

– Tällaisen elokuvan myyminen tarvitsee hyvät kritiikit. Tolkienia testattiin ennakkoon 60 kriitikolla. He näkivät elokuvan ennen markkinoinnin ja mediahuomion tuomia mielikuvia. Heiltä tuli vajaan neljän tähden vastaanotto, Karukoski muistelee kirjassaan.

– Viimeisissä tavallisen yleisön koenäytöksissä peräti 94 prosenttia arvioista oli kahdessa korkeimmassa kategoriassa. Luku oli poikkeuksellisen korkea.

Dome Karukoski Tolkien-elokuvan ensi-illassa huhtikuussa 2019.

Tolkien sai maailmanensi-iltansa 3. toukokuuta 2019 suuren maailmanlaajuisen markkinointikampanjan säestämänä. Iso-Britanniassa Tolkien olikin avausviikonloppunaan maan neljänneksi katsotuin elokuva. Yhdysvalloissa vastaanotto oli kuitenkin huomattavasti vaisumpi. Elokuva ylsi tilastoissa vasta yhdeksännelle sijalle.

– Numeroita vastaan ei voi taistella. Ne olivat armottomat, Karukosken kirjassa todetaan.

Kaikesta ennakkomarkkinoinnista ja hyvistä arvosteluista huolimatta Tolkienin vastaanotto oli siis valtava pettymys, eikä se vastannut lainkaan sitä, mitä ennakkoasetelmat antoivat odottaa. Karukoski myöntää, että yritti pitkään etsiä ulkopuolisia syitä, mitkä selittäisivät elokuvan huonoa menestystä.

– Yli 50 prosentin poikkeama viime hetken ennusteesta on poikkeuksellinen. Jotain tapahtui keskiviikon ja perjantain välillä. Elokuvaa oli testattu eri yleisöillä ja erikseen Tolkien-faneilla. Oli voitu laskea estimaatteja. Viimeiseen asti Fox Searchlightilla uskottiin menestykseen. Vielä ensi-iltapäivänä siellä syötiin kakkua tyytyväisenä. Mitä sitten tapahtui? Karukoski ihmettelee kirjassaan.

– Markkinoitiinko elokuvaa oikein? Luotiinko Tolkienin fantasiasta pitävälle yleisölle mielikuva elokuvasta, jossa on fantasiaa, ja kun sitä ei ollutkaan, he pettyivät? Karkotettiinko samalla yleisöä, joka pitää fantasian sijasta historiasta ja elämäkerroista? Miksi kriitikot olivat nyt penseämpiä kuin testinäytöksissä? Karukoski listaa mielessään pyörineitä kysymyksiä.

Kun Karukoski palasi Hollywoodista takaisin Suomeen, olivat ohjaajan tunteet ristiriitaiset. Kirjassaan ohjaaja tunnustaakin kenties ensimmäistä kertaa, miltä hänen suureksi läpimurrokseen kaavaillun elokuvan vaisu vastaanotto todella tuntui.

– Olin päättänyt, että surffaan hypen tuomalla aallolla niin pitkälle kuin se on mahdollista. Ensi-iltaa odotellessa koko ajan sataa sähköpostia ja mediahuomiota. Kun aalto taittuu, romahdus on kova, ja se pitää käsitellä yksin. Masensi – tai enemmänkin vitutti, Karukoski tunnustaa.

Tolkien oli Karukoskelle rankka puristus, joka ohjaajan omien sanojen mukaan oli polttaa hänet lähes loppuun. Taloudellinen riemuvoitto elokuva ei kuitenkaan Karukoskelle ollut. Hän paljastaa, että elokuvasta jäi hänelle käteen suunnilleen saman verran kuin mistä tahansa suomalaisesta elokuvasta.

– En koskaan ajatellutkaan, että rikastuisin tällä elokuvalla, Karukoski toteaa kirjassaan.

Konkreettisin seuraus huonosta tuloksesta on se, että se ei anna minulle mahdollisuutta pitää töistä taukoa. Jos Tolkienista olisi tullut iso hitti, olisin voinut pitää vaikka kaksi vuotta vapaata ja elää tuloksen tuomilla rojalteilla.

Karukoski on ohjannut elokuvia lähes taukoamatta siitä lähtien, kun Tyttö sinä olet tähti sai ensi-iltansa vuonna 2005. Työuupumuksen rajamailla harhaillut Karukoski paljastaa kirjassaan, että Tolkienin aikaan kuin sen jälkeenkin monet hänen läheisensä ovat olleet hänestä huolissaan. Karukoski myöntää itsekin, että Hollywood-unelman muuttuminen pettymykseksi oli kova paikka.

– Tolkienin floppaaminen Yhdysvalloissa veti minut aivan loppuun. Se oli iso käänne elämässäni. Nyt kun pettymys on jo helpottanut, kokemus on kääntynyt voitoksi. Samalla tiedän entistä paremmin, kuinka vaikeaa tuossa maailmassa toimiminen on, Karukoski pohtii kirjassaan.

– Olen tyytyväinen Hollywoodiin kulkemastani matkasta, ja minulla on siitä todella hyvä olo. On parempi kokea rakkaus ja menettää se kuin olla kokematta sitä lainkaan.

Kirjassaan Karukoski paljastaa, ettei hän vielä tiedä, mikä tulee olemaan hänen seuraava elokuvaprojektinsa Hollywoodissa – vai tuleeko sellaista lainkaan. Karukosken sopimus Tolkienin tuottaneen yhtiön kanssa kattaisi vielä kaksi elokuvaa. Enää puuttuisi vain tarpeeksi hyvä idea, jonka Karukoski saisi puskettua seulan läpi. Tämä on kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty. Yrittänyt hän kyllä on.

– Selvää on myös se, että jos Tolkien olisi mennyt paremmin, uusien hankkeiden kauppaaminen olisi nyt helpompaa, Karukoski toteaa tyhjentävästi.

Dome Karukoski on yksi Suomen menestyneimpiä elokuvaohjaajia. Hänen elokuviaan ovat muun muassa Tyttö sinä olet tähti (2005), Tummien perhosten koti (2008), Kielletty hedelmä (2009), Napapiirin sankarit (2010) ja Leijonasydän (2013).