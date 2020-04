Turkulaistalon rappukäytävään putkahti yllättävä lappu ”meluhäiriöstä” – allekirjoituksesta selvisi, että asialla oli oopperalaulaja Karita Mattila

Huippusopraano Karita Mattila jätti väliaikaisille naapureilleen rappukäytävään lapun, joka päätyi Twitteriin.

Twitteriin ilmestyi keskiviikkona kuva taloyhtiön rappuun kiinnitetystä lapusta. Käsin vihreällä tussilla kirjoitettu viesti oli osoitettu talon asukkaille ja siinä pahoiteltiin mahdollista meluhaittaa.

– Arvoisat taloyhtiön asukkaat, hyvät naapurit, asun tilapäisesti 7. kerroksen asunnossa numero 30. Aloitan lauluharjoitteluni tulevana perjantaina. Tarkoitukseni on harjoitella päivittäin noin 2 tuntia klo 14–18 välillä. Pyydän etukäteen anteeksi meluhäiriötä, lapussa kerrottiin.

Naapureille suunnatun viestin allekirjoituksesta selvisi, etteivät talon asukkaat pääsisi kuulemaan ihan kenen tahansa lauluharjoituksia, vaan itse sopraano Karita Mattilan, joka oli laittanut nimensä lapun alareunaan.

Viestin rappukäytävässään huomannut Roosa-niminen Twitter-käyttäjä epäili aluksi, että kyseessä oli aprillipila. Hän tiedusteli asiaa Twitterissä Mattilalta, joka vastasi pian ja vakuutti lapun olevan aito.

– Oikea on, Mattila vakuutteli.

– Omg, Roosa vastasi pian häkeltyneenä.

Mattila kertoi viime viikolla Ylelle, että hän asuu tällä hetkellä tilapäisesti Turussa, jossa hän on parhaillaan karanteensisa.

Keskiviikkona turkulaistalon rappukäytävään ilmestynyt lappu on aiheuttanut Twitterissä hilpeää keskustelua, sillä moni intoilee Mattilan naapurien pääsevän ilmaiseksi maailmankuulun laulajan konserttiin.

– ”Meluhäiriöitä?!?!” – kysehän on pikemminkin ilmaiskonsertista, eräs mies hämmästelee.

– Vaikea kuvitella meluhäiriöksi. Itse varmistaisin että olen tuohon aikaan kotona, toinen jatkaa.

– Kannattaisiko taloyhtiön alkaa myymään lippuja ovelta. Yksi asukas maksaa ikään kuin koko talon yhtiövastikkeen, kolmas ehdottaa.

– Ehdotan, että joku taloyhtiöstä laittaa tuohon alle lapun: Odotamme malttamattomana tulevaa perjantaita. Tarkoituksemme on kuulla päivittäin laulua n.2 tuntia 14-18 välillä. Kiitämme etukäteen upeaa laulajatarta!

Kommenteissa pyydetään myös, että Mattila harjoittelisi asuntonsa sijaan parvekkeella, jotta useammat voisivat kuulla hänen laulunsa.

– Me tullaan kaikki kuunteleen häiriötä, todetaan Twitterissä.

59-vuotias Karita Mattila on tehnyt pitkän ja kansainvälisen uran sopraanona.

Mattila sanoi Ylen haastattelussa viime viikolla, että hän asuu tällä hetkellä Turussa, sillä hän ei päässyt palaamaan kotiinsa Floridaan, Yhdysvaltoihin koronapandemian vuoksi. Lontoossa työskennellyt laulaja pääsi kuitenkin palaamaan Suomeen, ja saa toistaiseksi asua ex-aviomiehensä tyhjillään olevassa asunnossa.

Koska Mattila saapui Suomeen ulkomailta, on hän viettänyt viime päivät karanteenissa. Hän kertoi Ylelle, että hän pyrkii tekemään tavallisia asioita ja pysymään tyynenä.

– Päivät kuluvat lukien, tv:tä katsellen. Teen jotain liikunnallista tunnin päivässä; treadmill tai kuntopyörä. Puhun ystävien kanssa puhelimessa. Iltaisin saunon. Juon vodka martineja. Rupesin vähän kokkaamaan eilen, Mattila sanoi Ylen haastattelussa.

Sopraano kertoi Ylelle myös, että sosiaalinen media auttaa häntä jaksamaan vaikeana aikana.

– Twitter on oiva areena. On niin paljon kiinnostavia, hurmaavia tyyppejä Twitter-ystävissäni. Liikutun heistä, itken usein ilosta ja myötätunnosta siellä. Välillä tulee sorruttua itsesääliin. Siitä taas sitten nousen, ystäviltä tulee tukea sylikaupalla. Ainakin tuntuu siltä. Twitter on henkireikäni, kaikin puolin, Mattila sanoi.