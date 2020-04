Vähävaraisen perheen kaapista löytyy yllätys, joka saa varakkaan Sadun tolaltaan – synkkä tilanne alkoi rakkaan lemmikin sairastumisesta

Nelosen Rikkaat ja rahattomat -sarjassa nuori opiskelijaperhe vaihtaa koteja varakkaan Sadun ja Karin kanssa. Pian selviää, että parikymppinen pariskunta on ajautunut velkahelvettiin.

Jyväskyläläiset Satu ja Kari elävät mukavaa elämää ja asuvat tilavassa, modernissa omakotitalossa lähellä Jyväskylän keskustaa. Satu työskentelee liikuntatoimen ylitarkastajana, bloggaa ja kirjoittaa kirjaa. Kari on eläkkeellä ja golfaa ahkerasti.

Rikkaat ja rahattomat -sarjassa Satu ja Kari vaihtavat kotia vähävaraisen perheen kanssa. Parikymppiset Jonna ja Topias ja heidän pieni tyttärensä Jasmin asuvat Äänekoskella betonilähiössä vuokralla. Jonna opiskelee eläintenhoitajaksi, Topias nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi. Talous on tiukilla.

– Meidän rahatilanne ei tällä hetkellä ole mikään kauhean hyvä, Jonna sanoo Rikkaat ja rahattomat -ohjelmassa.

Jasmin, Topias ja Jonna asuvat Äänekoskella.

Sadulle alku uudessa elinympäristössä ottaa koville. Nainen noudattaa ketogeenistä ruokavaliota, mutta kaapeissa on pelkkiä hiilihydraatteja ja nuuskaa. Ja eräs varsin järkyttävä yllätys.

Satu etsii asianpesuainetta löytäessään kaapista ison kasan laskuja.

– Siitä tuli tosi kamala olo. Ei siitä, että on laskuja, vaan siitä, että ne oli avaamatta. Sitten tuli huoli ja pelko, Satu sanoo kameroille surullisena.

Satu myöntää, että hänen elämänsä on aina ollut taloudellisesti turvattua eikä hän ole joutunut vastaavaan tilanteeseen ikinä.

– Vaikka opiskeluaikoina olin itsekin tiukoilla, en ole koskaan ollut tällaisten asioiden kanssa tekemisissä, hän kertoo.

Myös Kariin ikävä löytö vaikuttaa syvästi.

– He on joutuneet varmaan jonkinnäköiseen velkahelvettiin. Tilanne on jo niin paha, että laskut lyödään kaappiin vaan. Se tuli aika yllättäen tämä tilanne, hän sanoo vakavana.

Kari ja Satu tulevat surulliseksi, kun heille selviää, miten niukalla osa ihmisistä joutuu tulemaan toimeen ja miten vaikea taloudellinen tilanne heillä voi olla.

Myös opiskelijaparin viikkobudjetti aiheuttaa Karille surullisen olon, sillä perheellä on viikossa käytössään vain 90 euroa.

– Tommonen viikkobudjetti, niin sen stressitason täytyy olla ihan hirveä, Satu pohtii.

Rikkaat ja rahattomat -sarjassa käy ilmi, että Jonnan ja Topiaksen rahavaikeudet alkoivat, kun Jonnan rakas koira sairastui yllättäen ja myöhemmin kuoli. Jonnan ystävä kertoo sarjassa, että Jonna joutui ottamaan lainaa selvitäkseen koiransa eläinlääkärikuluista.

– Mulla justiinsa kävi tuossa vuosi sitten suunnilleen niin, että joutui alkaa ottamaan lainoja. Kyllä mä varmaan puoli vuotta maksoin lainalla lainaa, kun mä yritin, että keksisin jotain ja saisi sitten jonkun isomman köntän, mutta ei se sitten onnistunut, Jonna selittää tilannettaan kameralle.

– Sitten tuli se, että oli vähän pakko luovuttaa. Ei jaksanut. Oli ihan hirveätä stressiä koko ajan miettiä niitä, hän jatkaa.

Jonna toivoo, että hän selviäisi veloistaan, mutta lainoissa on valtavat korot ja kulut, jotka vaikeuttavat ahdingosta pois pääsyä.

Rikkaat ja rahattomat keskiviikkoisin kello 20 Nelosella ja Ruudussa.