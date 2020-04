Markus Räikkönen kertoi maailmankuululle muotilehdelle, että hän kokee tärkeäksi olla puolisonsa tukena nyt, kun tämä on Suomen pääministeri.

Pääministeri Sanna Marin on saanut tällä viikolla poikkeuksellista kansainvälistä huomiota, sillä maailmankuulu muotilehti Vogue on julkaissut hänen haastattelunsa. Tiistaina Marinin haastattelu julkaistiin Britannian Voguessa ja keskiviikkona Yhdysvaltojen versiossa lehdestä.

Yhdysvaltojen Voguessa Marinista kertova, näyttävä artikkeli on otsikoitu ”How a Millennial Prime Minister Is Leading Finland Through Crisis” eli vapaasti suomennettuna ”Kuinka milleniaali pääministeri johtaa Suomea kriisin keskellä”. Artikkelissa kerrotaan muun muassa Marinin tiestä Suomen pääministeriksi, siitä miten hän kasvoi äitinsä kanssa ja miten hän nyt johtaa Suomea koronakriisin keskellä.

Voguen haastattelussa Marin kertoo perheestään, pienestä Emma-tyttärestään ja arvoistaan. Voguen toimittaja Rachel Donadio tapasi Marinin Kesärannassa tammikuun lopussa, juuri ennen koronakriisin eskaloitumista. Hän kuvailee artikkelissaan, kuinka Marin puki Emma-tyttären vedenpitävään ulkoiluhaalariin kuin kuka tahansa äiti, ja miten pääministerin oma äiti vei lapsenlapsensa ulos juttutuokion ajaksi.

Marinin lisäksi Donadio on haastatellut artikkeliinsa myös tämän avopuolisoa, viestintäalalla työskentelevää Markus Räikköstä. Marin kuvailee Räikköstä parhaaksi mahdolliseksi kumppaniksi ja kertoo, että tämä auttaa kiireisessä arjessa paljon.

Räikkönen ja Marin yhdessä Linnan juhlissa vuonna 2017.

Kun pari sai 2-vuotiaan Emma-tyttärensä jäivät he vuorotellen kotiin hoitamaan häntä. Nyt kun Marin on pääministeri, hoitaa Räikkönen Emmaa paljon.

Räikkösen mukaan hän tapasi Marinin 18-vuotiaana baarissa Tampereella. Marin taas on sitä mieltä, että pari tapasi juhlissa. Räikkönen muistaa, että nuori Marin oli erilainen kuin muut ikäisensä.

– Hän oli aina hieman vakavampi kuin ystävänsä, Räikkönen kuvailee.

Räikkösen mukaan Marin oli lisäksi aina erittäin kiinnostunut politiikasta.

Räikkönen kertoo Voguen haastattelussa, että nyt kun hänen avovaimonsa johtaa Suomea, auttaa hän tarvittaessa kuuntelemalla tämän huolia.

– Tärkeää on olla tukena, Räikkönen sanoo.

Marinista on tullut nopeasti tunnettu sekä Suomessa että maailmalla. Räikkönen sen sijaan on pysytellyt poissa parrasvaloista. Hän on silloin tällöin vilahtanut Marinin Instagram-tilillä ja näyttäytynyt puolisonsa rinnalla Linnan juhlissa, mutta Voguen artikkelin mukaan Räikköstä ei tunnisteta kaduilla, ja hän pitää siitä.

Räikkönen puhuu Voguen haastattelussa myös hänen ja Marinin mahdollisista häistä. Pari ei aio artikkelin mukaan avioitua kirkossa, vaan siviilimenoin. Hääpäivää ei kuitenkaan ole vielä päätetty.

– Meidän on lisättävä päivä kalenteriin, Räikkönen tuumii.

Räikkönen kertoi IS:lle viime joulukuussa, että hän suhtautui melko tyynesti siihen, että Marinista tuli yhtäkkiä Antti Rinteen seuraaja ja Suomen pääministeri.

– Koko perhe iloitsee Sannan puolesta ja tuemme häntä täysillä. Olen oikein hyvillä mielin, Räikkönen sanoi.

Tampereella koko ikänsä asuneella Räikkösellä on kaksi isoveljeä. Hän kasvoi veljiensä, äitinsä ja isänsä kanssa, ja on syntynyt vuonna 1985 aivan kuten Marinkin.

– Olimme hyvin tavallinen perhe, Räikkönen sanoi IS:lle joulukuussa.

Räikkönen on innokas urheilija ja hän pelasi jalkapalloa pienestä pitäen. Laji vei mukanaan, ja lopulta Räikkönen pelasi Ilveksessä aina A-junioreihin asti. Sen jälkeen hän siirtyi Tampereen Pallo-Veikkoihin ja pelasi siellä miesten edustusjoukkueessa ykkös- ja kakkosdivaria vuoteen 2008.

Nykyään Räikkönen ei itse enää pelaa, mutta käy juoksulenkeillä ja kuntosalilla.

– Urheilu ja varsinkin joukkueurheilu on hienoa, Räikkönen totesi viime vuonna.