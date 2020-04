Poptähti Ariana Granden karanteenikuva sai miljoonat fanit hieraisemaan silmiään – yksi seikka teki laulajasta lähes tunnistamattoman

Laulaja Ariana Grande julkaisi Twitterissä harvinaisen kuvan itsestään ilman hänen tavaramerkikseen muodostunutta pitkää poninhäntää.

Koronaviruksen takia myös monet maailmantähdet ovat vetäytyneet kotikaranteeniin. Heidän joukossaan on myös poptähti Ariana Grande, joka julkaisi maanantaina omalla Twitter-tilillään kuvan itsestään viettämässä omaehtoista koronakaranteenia.

Kuvassa Grande, 26, poseeraa kameralle vienosti hymyillen. Vaikka laulajan jakama kuva näyttää aivan tavalliselta selfieltä, sai se tähden fanit hieraisemaan silmiään. Huomion kiinnittivät Granden luonnonkiharat hiukset, joita hän ei ole juuri aiemmin esitellyt julkisuudessa.

Vuosien varrella Grande on totuttu näkemään julkisuudessa pitkässä, tiukassa poninhännässä, mistä on tullut hänelle jo eräänlainen tavaramerkki. Fanit eivät siis olleet uskoa silmiään, kun tähti näytti kenties ensimmäistä kertaa koskaan, miltä hänen hiuksensa näyttävät ilman hiustenpidennyksiä.

Granden kuva keräsi Twitterissä runsaasti kehuja. Granden päivitystä on jaettu tähän mennessä 45 000 kertaa ja kuvasta on tykätty puolestaan lähes 400 000 kertaa. Suurin osa kommenteista oli positiivisia.

– Kiharat hiuksesi ansaitsevat oman maailman. Olet äärettömän kaunis sisältä ja ulkoa, laitettuna tai luonnollisena. Rakastan sinua, eräs laulajan faneista hehkutti.

– Älä laita poninhäntää enää ikinä, käski toinen.

– Ethän enää ikinä piilota kiharoitasi, toivoi kolmas.

Ariana Grande on totuttu näkemään julkisuudessa hiuksensa tiukalle poninhännälle sidottuna.

26-vuotias Ariana Grande on syntynyt Boca Ratonissa, Floridassa. Hän aloitti uransa näyttelemällä lastenteatterissa ja musikaaleissa. Hän teki Broadway-debyyttinsä vuonna 2008. Granden ensimmäinen albumi Yours Truly näki päivänvalon vuonna 2013. Sittemmin hän on julkaissut neljä albumia ja useita singlejä.

Granden tunnetuimpia hittejä ovat muun muassa No Tears Left To Cry, Dangerous Woman, Problem sekä Thank u, next. Grande palkittiin tänä vuonna parhaan popalbumin Grammylla albumistaan Sweetener.