Elonkerjuu-yhtyeestä tuttu viulisti Johanna Koivu, 46, joutui sairaalahoitoon koronaviruksen vuoksi – kertoo nyt avoimesti voinnistaan

Johanna Koivu, 46, kertoo sairastuneensa koronavirukseen 17 päivää sitten. Tiistaina hänet kotiutettiin sairaalasta.

Elonkerjuu-yhtyeen viulistina tutuksi tulleen Johanna Koivun, 46, kerrottiin viikonloppuna sairastuneen koronaan. Koivun koronavirustartunnasta kertoi tuolloin ensimmäisenä Seiska, jolle viulisti vahvisti tiedon tartunnastaan.

Tiistaina Koivu julkaisi Instagram-tilillään avoimen kirjoituksen, jossa hän kertoi kotiutuneensa sairaalasta. Koronavirustartunnan Koivu paljastaa saaneensa 17 päivää sitten. Vaikka Koivu pääsikin pois sairaalasta, totesi hän tuntevansa edelleen olonsa heikoksi.

– Olen kotiutunut sairaalasta. Sain viikonlopun yli apua nyt 17 päivää jatkuneeseen koronavirustartuntaan, Koivu kertoi päivityksessään.

– Päivän haasteena on ollut pystyssä pysyminen, joten tämän päivän saavutuksiin on kuulunut astianpesukoneen täyttö ja ruuan valmistaminen. Huimauksen lisäksi lämpöilen vielä hieman ja posket hehkuvat välillä kuin kaneliomenat syksyllä, hän kirjoitti.

Kirjoituksessaan Koivu kiitteli tuesta paitsi läheisiään, myös häntä auttanutta hoitohenkilökuntaa.

– Olen erittäin kiitollinen kaikesta saamastani hoidosta, tsempeistä ja viesteistä. Olen myös ymmärtänyt aivan uudella tavalla tukijoukkojen merkityksen. Kiitollisena eteenpäin! Pysykää terveinä, rakkaat, Koivu päätti kirjoituksensa.

Johanna Koivu tuli suurelle yleisölle tutuksi Lauri Tähkä & Elonkerjuu yhtyeen viulistina. Tähkän jätettyä yhtyeen vuonna 2011 Elonkerjuu-yhtye jatkoi toimintaansa uuden solistin kera vuoteen 2016 asti. Koivu on nähty myös MTV:n Sing along -viihdeohjelman juontajana.

Johanna Koivu pääsi kotiin sairaalasta tiistaina.

Suomessa on tähän mennessä todettu yli 1400 koronavirustartuntaa ja tautiin on kuollut 17 henkilöä. Euroopassa eniten koronavirustartuntoja on todettu Espanjassa ja Italiassa, joista jälkimmäisessä tartuntoja on havaittu jo yli 100 000 kappaletta. Italiassa koronavirukseen on kuollut yli 12 000 henkilöä.