Star Wars -näyttelijä Andrew Jack on kuollut koronaviruksen aiheuttamiin komplikaatioihin – Joonas Suotamo muistelee kollegaansa

Andrew Jack on kuollut 76-vuotiaana.

Andrew Jack on kuollut koronaviruksen aiheuttamiin komplikaatioihin 76-vuotiaana, kertovat muun muassa Express, People ja Metro UK. Hänen edustajansa Jill McCullough vahvisti tiedon Metro UK -lehdelle.

Näyttelijä menehtyi tiistaina aamulla Lontoon lähellä sijaitsevassa sairaalassa.

Edustajan mukaan Jackin vaimo Gabrielle Rogers ei päässyt hyvästelemään miestään, sillä hän oli samaan aikaan karanteenissa Australiassa, jonne hän lensi viime viikolla.

Rogers julkaisi päivityksen miehensä kuolemasta Twitterissä.

– Menetimme miehen tänään. Hänellä diagnosoitiin koronavirus kaksi päivää sitten. Hän ei ollut kivuissaan ja menehtyi rauhallisesti tietäen, että hänen perheensä oli läsnä.

Andrew Jack tunnetaan rooleistaan Star Wars -elokuvissa The Force Awakens ja The Last Jedi, joissa hän esitti majuri Emattia. Hän työskenteli kuitenkin päätoimisesti näyttelijöiden puhe- ja äännevalmentajana, esimerkiksi The Lord of the Rings -elokuvissa.

Useat kollegat ja fanit julkaisivat suruvalittelunsa sosiaalisessa mediassa, kuten Joonas Suotamo. Suotamo kuvailee Jackia intohimoiseksi ja huolehtivaksi.

– Tänään saimme tietää, että Star Wars -perheemme jäsen, Andrew Jack, on kuollut koronaviruksen aiheuttamien komplikaatioiden takia, Suotamo kirjoittaa Twitterissä.

Andrew Jack on työskennellyt yli 200 näyttelijän kanssa ja ollut mukana yli 80 elokuvan tekemisessä.

Andrew Jack syntyi Lontoossa vuonna 1944.