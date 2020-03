Venäläinen uutisankkuri keksi vessapaperille täysin uudenlaisen käyttötarkoituksen – kuva sai seuraajat hieraisemaan silmiään

Uutisankkuri jakoi seuraajilleen kuvan, joka sai ristiriitaisen vastaanoton.

Koronavirustapausten lisääntyminen on saanut ihmiset hamstraamaan kaupoista vessapaperia niin, että kaupan hyllyt ammottavat tyhjyyttään. Hamstraus on saanut tunteet kuumenemaan, kun samaan aikaan vessapaperista on tullut inspiraation lähde vitseille ja sometempauksille.

Venäläinen uutisankkuri Yana Koshkina, 29, päätti hyödyntää vessapaperia poikkeuksellisella tavalla. Hän jakoi Instagramissa yli 750 000 seuraajalleen kuvan, jossa hän poseeraa pelkkään vessapaperiin kääriytyneenä.

Kuvassa valkoista muovipussia pitelevä Koshkina kävelee portaikkoa alas korkokengät jalassaan.

– Löysin kaupasta vessapaperia. Nyt olen valmis kotikaranteeniin. Luojan kiitos, Koshkina kynäili.

Uutisankkurin seuraajat innostuivat vitsailemaan kuvan kommenttikentässä.

– Ole varuillasi, etteivät vessapaperia tarvitsevat revi noita päältäsi, eräs kirjoitti.

– Tämän takia vessapaperia hamstrataan, niin ei karanteenissa tule tylsää, toinen kommentoi.

Osa Koshkinan seuraajista sen sijaan piti tempausta mauttomana.

Pietarissa syntynyt Koshkina on venäläisen Channel One -kanavan uutisankkuri.

Vastaavanlaisen tempauksen teki venäläinen fitnesstähti ja tv-persoona Yulia Ushakova, joka keksi hengityssuojaimille aivan uudenlaisen käyttötarkoituksen.

Ushakova esitteli Instagramissa bikinit, jotka hän askarteli hengityssuojaimista.

– Tilasin netistä itselleni vuoden 2020 trendiuikkarit, hän kirjoitti.

Sosiaalisessa mediassa Ushakovan vitsiksi tarkoitettu kuva jakoi mielipiteitä. Osa fitnesstähden faneista kehui häntä kekseliäisyydestä, osa piti tempausta mauttomana ja loukkaavana.

– Hengityssuojaimet voivat pelastaa henkiä, tämä ei ole hyvä vitsi, Instagramissa huomautettiin.

– Hengityssuojaimet ovat loppu apteekeista ja hän haaskaa niitä tällä tavalla, Ushakovan Instagramissa raivottiin.

Sosiaalinen media on täyttynyt lukuisista vessapaperihamstrauksen ja karanteeniajan innoittamista haasteista. Eräässä haasteessa tulee pomputella vessapaperirullalla parhaansa mukaan. Muun muassa Mikael Forssell otti haasteeseen osaa ja viihdytti Twitter-kansaa videollaan.

Myös Suomen tunnetuin twerkkauksen ammattilainen Tia-Maria Sokka yllytti seuraajansa ottamaan osaa haasteeseen, jossa peppua heiluttamalla kiepautetaan selän päällä olevaa vessapaperirullaa.