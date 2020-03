Emmy-palkittu muusikko Adam Schlesinger sairastui vakavasti koronavirukseen ja joutui tehohoitoon

Adam Schlesinger tunnetaan Fountains of Wayne -yhtyeen jäsenenä.

Muusikko Adam Schlesinger, 52, on joutunut tehohoitoon koronaviruksen takia, kertovat muun muassa Variety sekä Rolling Stone.

Hänet tunnetaan parhaiten Fountains of Wayne -yhtyeen keulakuvana sekä musiikistaan Crazy Ex-Girlfriend televisiosarjassa.

Schlesingerin asianajaja Josh Grier kertoo Variety-lehdelle, että laulaja on tällä hetkellä hengityskoneessa. Hän kuitenkin tyrmää huhun, jonka mukaan mies olisi koomassa.

– Hän on hyvin sairas, mutta kukaan ei ole puhunut minulle koomasta, Grier kertoo lehdelle.

Asianajajan mukaan laulaja on ollut sairaalahoidossa New Yorkissa yli viikon. Grier toteaa, että Schlesinger saa parasta mahdollista hoitoa, mutta hänen toipumistaan on vielä mahdotonta ennustaa.

Adam Schlesinger (vas.) on voittanut kaksi Emmy-palkintoa. Kuvassa hän poseeraa Crazy Ex-Girlfriend-ohjelman tunnusmusiikista voittamansa Emmyn kanssa.

Adam Schlesinger on saanut monia Oscar-, Tony-, Grammy- ja Emmy-ehdokkuuksia. Hän on uransa aikana voittanut kaksi Emmy-palkintoa.

Fountains of Wayne -yhtye perustettiin vuonna 1996. Sen kuuluisimpiin kappaleisiin lukeutuvat Radiation Vibe ja Stacy's Mom.

Aiheesta kertoi ensimmäisenä Iltalehti.