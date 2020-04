Puoli seitsemän -juontaja Susanna Laineen arki muuttui kertaheitolla – näin koronavirus huomioidaan suosikkiohjelman kulisseissa

Susanna Laine on ollut mukana suositussa Puoli seitsemän -ohjelmassa viimeiset kuusi vuotta.

Puoli seitsemän -ohjelmaa juontava Susanna Laine siirtyi ensimmäistä kertaa elämässään etätöihin, kun koronavirus iski Suomeen.

Korona on tuonut omat muutoksensa myös juontaja Susanna Laineen työhön. Vuoden 2005 Miss Suomen toiseksi perintöprinsessaksi kruunattu Laine on viimeiset kuusi vuotta juontanut Ylen Puoli seitsemän -ohjelmaa Mikko Kekäläisen aisaparina.

– On se vaikuttanut meidän ohjelmaamme sillä tavalla, että tällä viikolla vaihdamme toiseen tilaan. Sillä tavalla voimme ylläpitää korkeaa hygieniatasoa ja minimoida tartuntariskiä. Töissä pidetään toki turvavälit. Lähetyksissä istumme Mikon kanssa kauempana toisistamme, emmekä kättele ketään, Laine selittää.

– Myös mikrofonit on vaihdettu pöytämikrofoneihin, ettei tule siinä kontaktia. Tämmöisiä toimenpiteitä se on aiheuttanut meillä.

Susanna Laine on tehnyt myös keikkatöitä. Niitä on nyt peruttu ja siirretty koronan vuoksi.

Puoli seitsemän -ohjelman ohella Laine on jo vuosien ajan tehnyt säännöllisesti myös keikkaluontoisia töitä. Niihin vallitsevat olosuhteet ovat tuoneet enemmän muutoksia, kun sovittuja keikkoja on jouduttu perumaan tai siirtämään.

– Itse teen kuitenkin pääsääntöisesti tuota Puoli seitsemän -ohjelmaa. Siinä mielessä on hyvä tilanne, vaikka monet asiat siirtyvät ja muuttuvat, Laine pohtii.

– Mutta kyllä sitä on sydän syrjällään saanut seurata ravintoloitsijoita ja pienyrittäjiä sekä esiintyjiä, jotka ovat täysin keikkatyön armoilla. On tämä hurjaa aikaa, hän lisää.

Puoli seitsemän -ohjelmassa on totuttu näkemään myös studiovieraita. Vieraita ohjelmassa nähdään yhä, mutta myös heidän turvallisuudestaan ollaan Laineen mukaan tarkkoja. Vain harva vieras on perunut vierailunsa ohjelmassa.

– Silloin ei saa tulla, jos kuuluu riskiryhmään tai jos on pienintäkään flunssaa. Jotain peruuntumisia on tullut, mutta sitten on etsitty uusia vieraita. Toistaiseksi ei ole tullut mitään yllättävää, että joku olisi vaikka tuntia aiemmin perunut, Laine kiittelee.

Susanna Laine luotsaa Puoli seitsemän -ohjelmaa yhdessä Mikko Kekäläisen kanssa.

Laine itse siirtyi koronaviruksen myötä ensimmäistä kertaa elämässään tekemään etätöitä, mikä on tuonut omat muutoksensa juontajan arkeen. Itse ohjelman sisältöön korona ei kuitenkaan ole Laineen mukaan aiheuttanut muutoksia.

– Ollaan tehty aika sitä samaa ohjelmaa, mitä tähänkin asti. Ihmisillä on varmasti tässä ajassa tarvetta myös sellaiselle. Kiva saada välillä jotain muutakin ajateltavaa. Toki otetaan aina myös ajankohtaisista asioista kiinni, Laine kertoo.