Neil Hardwick elää keskellä Espanjan koronakaaosta – tällaista siellä on: kauppajonoa vartioidaan ja apteekissa vastassa oli tylyt terveiset

Monen suosikkisarjan kirjoittaja Neil Hardwick asuu talvet Espanjassa, missä korona jyllää kaikkein rankimmin. Nyt on huumori kaukana. –Täällä Mallorcalla on todella tiukat toimenpiteet virusta vastaan, Neil Hardwick sanoo.

Tankki täyteen, yksi kaikkien aikojen suosikkisarjoista, alkoi pyöriä uusintana. Tankin toinen kirjoittaja Neil Hardwick, 71, majailee tätä nykyä Espanjassa, missä korona jyllää kaikkein rankimmin. – Kyllä tämä on raskasta, Hardwick tuumii.

Briteistä Suomeen kotoutunut Neil Hardwick kirjoitti Tankki täyteen -sarjan yhdessä Jussi Tuomisen kanssa. Hardwick toi sarjaan säväyksen brittihuumorista, Tuominen puolestaan toi piirteitä muun muassa appiukostaan, joka oli Sulo Vilenin esikuva.

– Tankkia oli hauska tehdä ja varmaan edelleenkin hauska katsoa. Kai saan olla vähän ylpeä siitä, että se toimii yhä 40 vuoden jälkeen. En olisi uskonut, Neil Hardwick sanoo.

– En ole kauheasti katsonut sitä. Joskus suomalaiset ystäväni täällä Mallorcalla ovat kokoontuneet katsomaan pari jaksoa. Ei se ole tuntunut kiusalliselta.

Tankin sivuhenkilö konstaapeli Reinikainen (Tenho Saurén) nousi niin suosituksi, että hänen ympärilleen luotiin oma sarja. Neil Hardwick näytteli siinä itse, ja Reinikaisessa on jakso, jota hän ei kehtaa katsoa.

– Reinikaisen viimeistä jaksoa en voi katsoa, koska näyttelen siinä itse Viinikan Vilauttajaa. On epämukavaa katsoa itseään ruudulta, Hardwick kertoo.

Nyt uusintana pyörivässä Tankissa konstaapeli Reinikainen tuli niin suosituksi, että hahmolle luotiin oma sarja. Se keräsi yli kaksi miljoonaa katsojaa. Mutta siinä on jakso, jota Neil Hardwick ei pysty katsomaan.

Tankin ja Reinikaisen jälkeen Neil Hardwick on tehnyt monumentaalisen uran televisiossa, teatterissa ja kirjailijana. Nykyään hän asuu talvet Mallorcalla, kesät Suomessa.

– Täällä Mallorcalla on todella tiukat toimenpiteet virusta vastaan. Ymmärtääkseni saan käydä apteekissa ja ruokakaupassa, siinä kaikki. Ja pitää ottaa kuitti todisteeksi, jos vaikka poliisi kiinnostuu.

– Kaupassa käynti on muuttunut rasittavaksi, koska vartija päästää ihmisiä sisään yksi kerrallaan sitä mukaa kun asiakkaita tulee ulos. Jono voi olla pitkä, koska 1,5 metrin turvaväli on teipattu lattiaan. Ja kun asiakkaat ostavat valtavat määrät, jono kassalle on hyvin hidas ja vartioitu. Joka käänteessä tietysti desinfioidaan kädet ja laitetaan ohuet muovihanskat.

– Olen siinä onnellisessa asemassa, että täällä on pari suomalaista perhettä, jotka huolehtivat minusta. Apteekissa minulle tehtiin äsken selväksi, että en ole kovin tervetullut. Käskettiin pyytämään ystäviltä apua, jotta voin itse jäädä kokonaan kotiin, Neil Hardwick kertoo.

Liikkuminen luonnollisesti jää vähiin, jos ei pääse kotoaan mihinkään. Mikä silloin neuvoksi??

– Teen fysioterapeutin määräämiä liikkeitä kotona, jotta en menisi täysin lukkoon.

Espanjan koronatilanne on vakava. Ovatko läheiset Suomessa sinusta huolissaan?

– Kyllä varmaan, mutta niin olen minäkin huolissani heistä.

– Kyllä tämä on raskasta ilman muuta. Onneksi Skype on keksitty ja perhe Suomessa voi hyvin.

– Kaipaan Suomeen. Nyt on harvinaisen kova koti-ikävä.

Nykyään ei pysty paljon muuta tekemään kuin oleskelemaan kotonaan. Luovan työn kannalta tilanne ei ole inspiroiva.

– Minulla oli kirjoitusjuttuja työn alla, mutta keskeytin ne. Hukkasin suunnan. Ja nyt en jaksa keskittyä, Neil Hardwick kertoo.

Neil Hardwick on monet vuodet asunut talvet Espanjassa. Syksyn tullen hän suuntaa etelän maille, ja alkukesästä takaisi Suomeen.

Neil Hardwick ja Jussi Tuominen kirjoittivat Tankki täyteen -sarjan ja Reinikaisen. Kumpikin sai miljoonayleisöt. Nyt Tankki pyörii uusintana.

Paluu Espanjasta Suomeen ei tässä tilanteessa ole yksinkertainen asia. Mutta jonain päivänä Neil varmaan Suomen kamaralla tallustelee.

– Pakkaan auton ja lähden ajamaan Suomeen heti kun rajat ja hotellit on avattu ja lautat kulkevat. Vaihtoehto että lentäisin sinne ei houkuttele, koska minulla on täällä auto, tietokone ynnä muuta sellaista. Jos lentäisin, joutuisin käymään hakemassa ne pois myöhemmin.

– Ja yhtä hyvin voin olla karanteenissa täällä kuin Suomessa, Neil Hardwick sanoo.