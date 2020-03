Pääministeri Sanna Marin kertoo elämästään Voguessa: kolmevuotias tytär huomasi äitinsä lehdessä ja päästi ilmoille suoran kommentin

Vogue haastatteli Sanna Marinia Kesärannassa toukokuun julkaisuunsa.

Muotilehti Vogue on haastatellut uusimpaan numeroonsa Suomen pääministeri Sanna Marinia. Britannian Voguen toukokuun numerossa ilmestyvä haastattelu on lehden kärkiteemoja ja se on nostettu julkaisun kanteen otsikolla ”Meet the world’s youngest female prime minister” (suom. Tapaa maailman nuorin naispääministeri). Kansikasvona poseeraa poptähti Rihanna.

Haastattelu on tehty brittitoimittajan kanssa pääministerin asunnolla Kesärannassa. Marin kertoo siinä laajasti elämästään ja tiestään maailman nuorimmaksi naispääministeriksi. Marin avautuu myös haasteista, joita hän on kohdannut koronaviruspandemian myötä.

Marin kertoo haastattelussa hänen ja puolisonsa kolmevuotias tyttärensä Emma on kotona päivähoidon sijaan, jottei Marin altistuisi virukselle. Samalla pääministeri on joutunut samanlaiseen tilanteeseen kuin lukuisat muut äidit ympäri Suomen: työskentelemään ja huolehtimaan kotona olevasta lapsestaan samanaikaisesti.

Paitsi, että Marinin työtä on tehdä koko Suomen tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä ennennäkemättömässä kriisissä.

Marin kertoo haastattelussa myös, kuinka hänen tyttärensä on suhtautunut tilanteeseen.

– Hän ei ymmärrä tästä mitään. Kerran hän katseli lehteä, jossa oli kuva minusta. ”Tyhmä lehti! Ei ole äiti”, Marin kertoo Voguelle.

Marin puhuu haastattelussa myös muun muassa seksismistä ja nuoren ikänsä vaikutuksista hänen uskottavuuteensa.

– Jokaisessa positiossa, jossa olen koskaan ollut, sukupuoleni on aina ollut ensimmäinen huomioitava asia – että olen nuori nainen, Marin puuskahtaa.

– Toivon, että jonain päivänä se ei ole enää ongelma, ja että tätä kysymystä ei esitetä. Haluan tehdä niin hyvää työtä kuin suinkin pystyn. En ole yhtään parempi tai huonompi kuin keski-ikäinen mies.

Sanna Marin Katri Kulmunin ja Maria Ohisalon kanssa eduskunnan täysistunnossa 24. maaliskuuta 2020.

Hän kertoo kärsineensä myös monien milleniaalien tavoin huijarisyndroomasta, jossa henkilö kuvittelee olevansa huonompi kuin mitä todellisuudessa on.

– Mutta kun viettää aikaa politiikan parissa ja tekee työtään, sitä tajuaa, että kaikki ovat vain ihmisiä. Kaikki työt ovat ihmisille tehtyjä.

Sanna Marin nousi maailmanlaajuiseksi ilmiöksi viime joulukuussa, kun hänet valittiin maailman nuorimmaksi pääministeriksi.

– Marinille on tullut nyt ulkomailta niin paljon haastattelupyyntöjä, että arvioni mukaan niitä kaikkia ei ehditä toteuttaa. Tämä on ollut varmasti eniten huomiota ulkomailla herättänyt Suomen tapahtuma sinä kahden vuoden aikana, jonka olen tässä tehtävässä ollut, valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski kertoi STT:lle tuolloin.

Lue lisää: Sanna Marin villitsi ulkomailla – haastattelu­pyyntöjä tullut niin paljon, ettei kaikkia ehditä toteuttaa

Marin kertoi viime aikojen tapahtumista myös Ilta-Sanomien haastattelussa viimeksi viime viikolla. Voit lukea artikkelin alla olevasta linkistä.