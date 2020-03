Kaisa Haatasen kolumni: Kun Englannin älykkäin mies esitteli Instagramissa banaanileipäänsä, tunsin paniikin aallon lähestyvän

Joillakuilla on tarve osoittaa kuuluvansa osaksi suurta, yhteistä ryhmää, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Kaisa Haatanen.

Yksi lempiharrastuksistani ovat hassut julkkikset ja kummalliset tavat, ja voi pojat, miten tämä poikkeava maailmantila antaa nyt harrastajille hienoa, uutta materiaalia.

On ihmisiä, joiden on pakko olla julkisuudessa, jotta he tuntevat olevansa olemassa. Mutta syytä en keksinyt videolle, jossa Madonna kieriskelee kylpyammeessa ruusun terälehtien peittämän aasinmaidon näköisen nesteen keskellä ja julistaa, että poikkeava maailmantila tekee meidät kaikki tasa-arvoisiksi. Huh, toivottavasti ei ihan noin. On tasa-arvoa ja tasa-arvoa, kuten tiedämme

Maailmantähdet ovat mielellään nyt jakaneet sosiaalisessa mediassa videoita, joissa he esittelevät, kuinka pestään käsiä riittävän pitkään. On hauskaa tirkistellä, mitä tuotteita he oikeasti käyttävät, ja missä taiteellis-kemiallisessa mielentilassa saniteettitilat on sisustettu. Tätä tirkistelyä voi mukavasti verrata mahdollisuuteen, minkä etäkokoukset meille antavat tässä poikkeavassa maailmantilassa.

Luuleeko joku, että ilman kalsareita kekkuloiva salskea aviomies vilahtaa vahingossa toimistopäällikön kuvaruudussa? Luuleeko joku, että maanisen siisti keittiönpöytä on arkea toimarin etätyötilassa? Kaiken somen kuvamateriaalin tarkoitus on aina elvistellä, olemmehan me kaikki ihmisiä – ainakin toistaiseksi.

Joillakuilla on tarve osoittaa kuuluvansa osaksi suurta, yhteistä ryhmää, ja kenties olla kuitenkin vähän parempaa väkeä kuin tavalliset vessapaperin ja makaronin hamstraajat. He tekevät somessa etätyötä ergonomisesti tietokone silityslaudan päällä (en voi ymmärtää) tai he leipovat leipää (en voi ymmärtää).

Ei kai tämä niin poikkeava maailmantila ole, että äärimmäisyyksiin on ryhdyttävä? Siinä vaiheessa, kun Englannin älykkäin mies, näyttelijä-ohjaaja Stephen Fry esitteli Instagramissa banaanileipäänsä, tunsin ensimmäisen paniikin aallon alkavan lähestyä minuakin.

Kiinnostavaa on myös seurata, kuinka minulle niin läheiset eurooppalaiset kuninkaalliset selviävät arjesta poikkeavassa maailmantilassa. Lapsellisilla kuninkaallisilla arki on yhä mukavan oloista.

Englannin Williamin ja hurmaavan Katen lapsoset taputtivat Instagramissa käsiään muun kansakunnan tahdissa, kun terveysviranomaisille haluttiin antaa poikkevassa maailmantilassa erityiskiitokset: ihmiset kerääntyivät antamaan heille aplodit ulko-ovillaan ja ikkunoissa. Näin siis myös Kensingtonin pikkukullat.

Ruotsissa Vickanin ja Danielin herranterttuset valitsivat salaiseksi aseekseen käsienpesuvideon, joka oli Englannin kollegojen tapaan tietenkin suloista katsottavaa.

Kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel.

Mutta kyseessä ei olisi poikkeava maailmantila, ellei jotakin ikävääkin.

Englannin prinssi Charles on BBC:n kuninkaallisasiantuntijan järkytykseksi karanteenissa samassa talossa, jossa asuu yhä myös hänen puolisonsa ja nykyinen royal favouriteni Camilla. Pariskunnan välillä on noin kilometri, mutta huoneita ilmeisesti ”vain kuutisenkymmentä”. En ole saanut vielä selville, kuinka Monacon ruhtinas Albert II pärjää omassa karanteenissaan – Monacohan on suunnilleen kai Munkkivuoren kokoinen? Ei kai häntä ole viety merelle? Sehän jo tiedetään, millaista poikkeavassa maailmantilassa on luksusjahdeilla.

Huhhuh, koville otti, mutta enpä maininnut tässä jutussa kertaakaan koronavir… eiku ei mitään. Älkää kosketelko toisianne!

Kirjoittaja on kaikesta kiinnostunut kirjailija.