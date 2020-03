Youtube-tähti joutui ylittämään Uudenmaan rajan päästäkseen kotiin – kiusallinen kohtaaminen poliisin kanssa tallentui videolle

Suomen suosituimpiin Youtube-tähtiin lukeutuva Roni Back matkusti lauantaina Orimattilasta Helsinkiin vain vuorokausi sen jälkeen, kun Uudenmaan rajat oli päätetty sulkea.

Hallitus päätti perjantaina eristää Uudenmaan muusta Suomesta koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Samalla pääministeri Sanna Marin kehotti myös kaikkia maakunnan alueella asuvia palaamaan takaisin koteihinsa, mikäli he olisivat parhaillaan esimerkiksi mökeillään.

Suomen suosituimpiin Youtube-tähtiin lukeutuva Roni Back oli viettämässä omaehtoista karanteenia lapsuudenkodissaan Orimattilassa, kun päätös Uudenmaan eristämisestä syntyi. Tuoreella Youtube-videollaan Back, 26, kertoi aikovansa matkustaa takaisin Helsinkiin vasta lauantaina, vaikka hallituksen päätös astuikin voimaan jo perjantaina.

– Mä oon tässä kohta lähtemässä takaisin Helsinkiin. Kuvaan tämän videon ja lähden sitten menemään. Saapi nähdä, että pysäytetäänkö mut rajalla, Back pohti videollaan.

– Toi Uudenmaan raja menee tuossa kymmenen kilometrin päässä ja meikäläinen on väärällä puolella rajaa. Sen takia on palattava takaisin Helsinkiin. Katotaan päästäänkö, hän jatkoi.

Back siis matkusti Orimattilasta takaisin Helsinkiin lauantaina. Sunnuntaina julkaistulla Youtube-videolla näkyy, kuinka Back ajoi autollaan Uudenmaan rajalle, jossa hänet pysäytti poliisi.

– Heippa, ollaan tota kotikaran... eikun mökkikaranteenista tulossa takaisin Helsinkiin, Back takelteli poliisin pysäyttäessä hänet.

Poliisi uteli hermostuneen oloiselta Backilta, missä päin hän Helsinkiä tämä asuu. Videolla näkyy, kuinka hänellä oli mennä Orimattilan ja Helsingin osoitteet pahasti sekaisin. Lopulta Back kuitenkin selvitti tilanteen.

– Tässä jos haluat tota ajokorttia kurkkia.. ei siinä kyllä taida mitään lukea, Back vastasi ojentaen ajokorttinsa.

– Ei muuta kun sinne jatkoon karanteeniin, poliisi puolestaan vastasi ja päästi Backin jatkamaan matkaansa.

Voit katsoa Backin uusimman videon yllä olevasta ikkunasta.

Kiusallisen keskustelun päätteeksi Back kertoi kameroille, että jäätyi aivan totaalisesti poliisin pysäyttäessä hänet Uudenmaan rajalla. Back myös totesi rajalla vartioineiden varusmiesten tunnistaneen hänet välittömästi.

– Siellä oli pari inttiläistä, ne tunnisti mut saman tien. Ne alkoi tuijottamaan, että ”hei tuolla on Roni”, hän nauroi kameralle.

Tuoreella videollaan Back myös kertoi, että olisi mielellään jäänyt viettämään karanteeniaan Orimattilaan ja paljasti, että uutinen Uudenmaan nosti hänellä tunteet pintaan. Back avautui samasta aiheesta hiljattain myös Instagram-tilillään.

– En tiedä pystyykö kukaan samaistumaan, mutta tää paikka, Orimattila, on aina ollut se mihin mennä kun haluaa pakoon. Tää paikka on mulle niin tärkeä, että sydäntä raastaa poistua, mutta toivottavasti pääsen taas mahdollisimman nopeasti takaisin paikkaan, jota tulen aina kutsumaan kodikseni, Back kirjoitti Instagram-päivityksessään.

Back on julkaissut suositulla Youtube-kanavallaan jo useamman videon, jossa hän kertoo koronaviruksesta seuraajilleen eri näkökulmista. Eräällä Backin julkaisemalla videolla nähtiin vieraana muun muassa opetusministeri Li Andersson. Kaksikko keskusteli yhdessä siitä, miten nuorten tulisi toimia koronakriisin keskellä.

Backin julkaisemat videot ovat keränneet runsaasti kiitosta sosiaalisessa mediassa. Sometähteä on kehuttu muun muassa siitä, että hän haluaa käyttää omaa asemaansa sosiaalisen median vaikuttajana tärkeän informaation jakamiseen ja levittämiseen.

Suomen seuratuimpiin Youtube-persooniin lukeutuvalla Backilla on tällä hetkellä Youtubessa yli 500 000 seuraajaa. Myös kuvapalvelu Instagramissa hänellä on seuraajia yli 266 000. Back on nähty myös television puolella, muun muassa Fort Boyard -ohjelmassa.