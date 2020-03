Missikaunotar Krista Lanning joutui jättämään kotinsa New Yorkissa koronaviruksen takia ja päätyi karanteeniin – avautuu nyt perheensä tilanteesta

Krista Lanning nousi julkisuuteen Miss Suomi -kilpailusta. Hän on asunut New Yorkissa jo pitkään.

New Yorkissa asuva Krista Lanning kertoo Instagramissa päättäneensä lähteä koronaa pakoon Virginiaan. New Yorkin kaupungissa on todettu jo yli 34 000 koronavirustartuntaa.

Koronavirus leviää Yhdysvalloissa vauhdilla. Virus on vaatinut maassa jo yli 2 200 ihmisen hengen, ja tutkijat ovat arvioineet luvun nousevan jopa niinkin suureksi kuin 200 000. Pahiten epidemiasta on kärsinyt New Yorkin osavaltio, jossa on raportoitu jo yli 53 000 koronavirustartuntaa.

Vuonna 2014 Miss Suomen ensimmäiseksi perintöprinsessaksi kruunattu Krista Lanning (o.s. Haapalainen) on asunut jo vuosia New Yorkissa puolisonsa Kevin Lanningin sekä pariskunnan vajaan vuoden ikäisen tyttären kanssa.

Nyt Lanning ja hänen puolisonsa päättivät kuitenkin lähteä pois New Yorkista juuri rajun tartuntatilanteen takia. Lanning kertoi pariskunnan päätöksestä Instagramissa.

– Me tehtiin päätös lähteä Manhattanilta hetkeksi vähän väljemmille vesille. Tartuntaluvut siellä nousee tuhansilla päivittäin (tänään 46K) ja koska ruokakaupasta ei saa tilattua ostoksia tuntui päätös oikealta, Lanning kertoi kuvatekstissään.

– Pakattiin auto ja meidän 4 hengen poppoo lähti kohti etelää. Ollaan nyt Virginiassa seuraava viikko ja sitten katsotaan tilannetta uudelleen, hän kirjoitti.

Lanning ja hänen miehensä eivät kuitenkaan suinkaan suunnittele paluuta Suomeen, vaan he päättivät lähteä koronaa pakoon Virginian osavaltioon. Virginiassa koronavirustartuntoja on todettu huomattavasti vähemmän kuin New Yorkissa.

– Ollaan tietenkin karanteenissa, mutta lisätila ja oma piha helpottaa elämää ja koska täällä on virusta ”vasta” 604 tapausta on mulla henkisestikin helpompi olla, Lanning kertoi kirjoituksessaan.

– Missä tahansa oletkin, pese kädet, hän muistutti.

Yhdysvalloissa on todettu tähän mennessä yli 120 000 koronavirustartuntaa. Maan presidentti Donald Trump väläytti aiemmin viikonloppuna New Yorkin metropolialueen asettamista karanteeniin. Hän kuitenkin tviittasi muutamaa tuntia myöhemmin, että karanteeni ei ole tarpeellinen.

New Yorkista on tullut yksi koronaviruspandemian keskuksista. New York Times kirjoittaa, että kaupungissa on todettu lähes 34 000 tartuntaa ja yli 770 ihmistä on kuollut.