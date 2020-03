Hollywood-tähti Natalie Woodin salaperäisestä kuolemasta tihkui uusia hyytäviä yksityiskohtia – selviääkö mysteeri viimeinkin?

Natalie Woodin perhe ja läheiset ovat vakuuttuneita, että aviomies Robert Wagnerilla oli jotain tekemistä näyttelijäkaunottaren kuoleman kanssa. Wagner on kiistänyt väitteet jyrkästi.

Natalie Woodista tehty uusi elämäkerta nostaa esille hänen kuolemaansa edeltäneen illan sekavat tapahtumat.

Näyttelijä Natalie Woodin, 43, kuolema on pysytellyt otsikoissa vuosikymmenten ajan. Julkisuudessa on esitetty lukuisia eri teorioita siitä, mitä näyttelijälle todella tapahtui 29. marraskuuta 1981. Se tiedetään, että Wood oli miehensä Robert Wagnerin, parin ystävän, näyttelijä Christopher Walkenin ja jahdin kapteeni Dennis Davernin kanssa viettämässä aikaa Splendour-jahdilla.

Myöhään illalla Wood katosi jahdilta ja myöhemmin hänet löydettiin hukkuneena.

Keväällä 2017 tapaus nousi uutisotsikoihin uudestaan, kun kerrottiin, että viranomaiset tutkivat näyttelijän kuolemaa ja tähden aviomiehen kuvailtiin olevan ”kiinnostava henkilö”.

Woodin kuolemaa edeltäneet tapahtumat ovat kuitenkin edelleen hämärän peitossa.

Natalie Woodin salaperäistä kuolemaa tutkitaan Suzanne Finstadtin kirjoittamassa maaliskuussa julkaistussa uutuuskirjassa. Natalie Wood: The Complete Biography -elämäkerrassa käydään läpi yksityiskohtaisesti näyttelijän niin näyttelijän nousu tähtiin kuin hänen traaginen kuolemansakin.

Finstadtin kirjoittamassa elämäkerrassa nostetaan esille Woodin ja Robert Wagnerin suhdetta varjostaneet ongelmat, joilla näyttelijän läheisten mukaan voi olla osuutta Woodin kuolemaan.

Uutuuskirjassa kuvaillaan, kuinka Woodin ja Wagnerin suhde oli ajautunut kriisiin jo vuosia ennen kohtalokasta purjehdusreissua. Kirjassa väitetään, että Wood oli saanut Wagnerin kiinni rysän päältä, eikä Wood enää koskaan voinut luottaa mieheensä.

West Side Story ja Nuori kapinallinen -elokuvista tunnettu Wood oli kuollessaan 43-vuotias. Hänen ruumiinsa löydettiin katoamisen jälkeisenä aamuna noin 1,6 kilometrin päässä jahdista. Woodilla oli yllään ainoastaan yöpaita ja punainen takki.

Elämäkerrassa väitetään, että petetyksi tullut Wood olisi yrittänyt tehdä Wagnerin mustasukkaiseksi purjehdusreissulla ja flirttailleen avoimesti Christopher Walkenille.

Kirjassa pohditaan, tuliko Wagnerille ja Woodille riitaa. Seurueen tiedetään nauttineen illan aikana alkoholia ja epäselvää on, miten näyttelijäkaunotar päätyi veteen.

Miksi aviomies ei hälyttänyt apua?

Finstadt sanoo Vanity Fairissa tutkineensa Woodin kuolemaa vuosikausia. Löydökset ovat kirjailijan mukaan hätkähdyttäviä.

– Kaikista järkyttävintä on Robert Wagnerin osuus hänen hukkumisessaan. Kun Natalie katosi, hän kieltäytyi etsimästä Woodia kahteen ja puoleen tuntiin, kirjailija hämmästelee.

Wagnerin väitetään naukkailleen viskiä reilun parin tunnin ajan ja ryhtyneen vasta sitten etsimään vaimoaan.

– Tutkimukseni eivät muuta Natalien kohtaloa, mutta ne osoittavat, ettei hän hukkunut pudottuaan humalaisena veneestä, kirjailija toteaa.

Finstadt sanoo Vanity Fairissa löytäneensä poliisin avustuksella uusia todistajia, jotka tukevat väitteitä siitä, ettei Woodin kuolema olisi ollut onnettomuus.

– Luotettava lähde sanoi Christopher Walkenin kertoneen, että hän kuuli Wagnerin ja Woodin riidelleen. Hän väittää, että Walken olisi kertonut pian Woodin kuoleman jälkeen, että Wagner olisi tönäissyt Woodia.

Kirjailijan mukaan kuolinsyyntutkija oli jo vuonna 1981 ihmetellyt näyttelijän päävammoja, jotka viittasivat siihen, että Wood olisi lyönyt päänsä ennen veteen putoamistaan.

Kirjailija toteaa haastatelleensa Woodin ruumiinavauksessa avustanutta lääkäriä, joka ei ole koskaan aikaisemmin kertonut julkisuudessa ruhjeista, joita Woodilla oli ympäri vartaloaan.

– 40 vuoden ajan hän on pysytellyt vaiti, sillä hän ei halua osalliseksi julkisuusmylläkkää. Nyt hän on päättänyt, että asiasta kertominen on oikein.

Natalie Woodin ja Robert Wagnerin liitto oli myrskyisä. Elämäkerrassa kuvaillaan, että miehen uskottomuus sai aikaan rajuja riitoja parin välillä.

Kirjailijan mukaan lääkäri huomasi Natalie Woodin reisissä ja säärissä hiertymiä, jotka eivät lääkärin mukaan ole voineet tulla putoamisen yhteydessä.

– Oli kuin häntä olisi työnnetty pois veneestä, lääkäri sanoo kirjassa.

– Natalie Woodin kuolema ei ollut onnettomuus. Joku työnsi hänet laidan yli, lääkäri väittää elämäkerrassa.

Robert Wagner on kiistänyt jyrkästi, että hänellä olisi mitään tekemistä vaimonsa kuoleman kanssa. Wagner kertoi alkuperäisissä kuulusteluissa, että hänen näki vaimonsa viimeisen kerran jahdin kylpyhuoneessa laittamassa hiuksia.

Veneen kapteeni Dennis Davern on sanonut haastatteluissa kuulleensa riitelyn ääniä Natalie Woodin katoamisen aikoihin. Hänen mukaansa viimeiset sanat, jotka hän kuuli Wagnerin vaimolleen sanovan, olivat "painu helvettiin veneestäni".

Vuosien varrella on esitetty useita eri teorioita siitä, mitä tuona iltana todella tapahtui. Eri spekulaatioissa Wagnerin on väitetty työntäneen vaimonsa veteen, toisten mukaan hän ei suostunut auttamaan mereen pudonnutta vaimoaan. Wagner on kuitenkin kiistänyt kaikki syytökset.

Natalie Woodin kuolintodistuksessa luki alun perin kuolinsyynä onnettomuus. Vuonna 2012 kuolinsyyksi muutettiin ”hukkuminen ja muut määrittelemättömät tekijät,” joiden katsottiin johtuvan hukkumisesta, Reuters uutisoi tuolloin.

Vuonna 2016 viranomaiset sanoivat People-lehdelle kuolinsyyn pysyvän määrittelemättömänä toistaiseksi, ellei uutta todistusaineistoa ilmaantuisi.

Los Angelesin poliisi ei ole julistanut tapausta murhaksi, eikä 90-vuotiasta Wagneria vastaan ole nostettu syytteitä.

Kirjailija sanoo Vanity Fairissa toivovansa, että elämäkerta ja kirjaa varten kerätyt lausunnot auttavat viranomaisia selvittämään viimeinkin, mitä Woodin kuolinpäivänä todellisuudessa tapahtui.

– Kaikkia kolmea veneessä ollutta miestä pitäisi syyttää Woodin kuolemasta. Hän putosi Splendourilta riideltyään miehensä kanssa niin kiihkeästi, että muidenkin veneiden matkustajat kuulivat sen. Kesti silti yli kaksi tuntia, ennen kuin kukaan hälytti apua.