Heikki Paasonen leikkasi itse ”koronatukan” – julkkikset innostuivat somessa

Kuohkea kampaus sai vaihtua liki armeijatyyliin.

Suosikkijuontaja Heikki Paasonen kertoo Instagram-tilillään valinneeksi hiustyylikseen niin sanotun koronatukan, englanniksi corona cutin. Toinen sana Paasosen kampaukselle on siili.

– Tällä mennään sit seuraavat 40 vuotta. Onks paha?

Aihetunnisteina ovat coronacut eli koronatukka ja diy eli tee-se-itse.

Julkimot riensivät kommentoimaan kuvaa Paasosesta, jonka parta nyt on hiuskuontaloa pidempi.

– No huh huh, laulaja Kim Herold viestitti liekkiemojin kera.

– Jos vielä sheivaat, niin menee inttikuvasta! tuumaa näyttelijä Jukka Rasila.

– Mut onks tää niinku Alien 3:ssa, jossa planeetalla riehuu täiepidemia ja sen takia Sigorneykin vetää klanix (kaljuksi), kysyy tv- ja radiojuontaja Jussi Heikelä.

– Coolio!! Vähän jäi pitkäksi vielä, mut meikältä löytyy pro tipsit siihen, Apulannan Toni Wirtanen lupailee.

Aiemmin Paasosen kampaus oli sivuilta lyhyt mutta ylhäältä kuohkea.

Tammikuun puolivälissä hiuksilla oli vielä mittaa.

”Pysy kotona” ja ”flatten the curve” eli madaltakaa käyrää, on Heikki Paasonen Instagramissa aiemmin kirjoittanut ja kertonut viettävänsä itse aikaa neljän seinän sisällä Play Station -peli God of Warin parissa sekä soittamalla ystävilleen videopuheluita.

Tällä hetkellä Paasonen juontaa The Voice of Finlandia Elina Kottosen kanssa. Ura juontajana alkoi jo lukioikäisenä Ylen nuortenohjelmista 2000-luvun alussa.

Sosiaalinen eristäytyminen on johtanut monella hiuspulmiin. Kampaajalle tai parturiin suuntaaminen mietityttää kansaa ja on kiellettyä karanteeniin määrätyille ja yli 70-vuotiaille.

Niinpä maailmalla leviää ilmiö koronatukasta. Monelle se tarkoittaa mitastaan ylikasvanutta frisyyriä, toisille taas saksien tai hiustrimmerin omiin käsiin ottamista. Monet ovat Paasosen tapaan jakaneet kuvapalveluun kuvia trimmerillä itse lyhyeksi vedetystä päästä.

Kampaamoille ja partureille tilanne on vaikea.