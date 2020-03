Salkkarit-tähti julkaisi kuvan kotikaranteenista – fanit ihastuivat

”Ei oikeen tunnu että missään ois kotona”, koronatilanteen vuoksi Helsinkiin Lontoosta palannut Johanna Puhakka kirjoittaa.

Salattujen Elämien ja Rantabaarin Alissa Nikkisenä tuttu Johanna Puhakka joutui kahden viikon kotikaranteeniin palattuaan Lontoosta Helsinkiin.

Kaksi viikkoa neljän seinän sisällä eivät ole olleet helppoja, hän kertoo Instagramissa pukeutuneensa teemaan sopivasti Yksin kotona -elokuvan t-paitaan.

Puhakka aloitti viime syksynä draama- ja tanssiopinnot lontoolaisessa East 15 Acting Schoolissa ja muutti Lontooseen.

– On muuten kummallinen koti -ja identiteettikriisi päällä. Ei oikeen tunnu että missään ois kotona, koulun jatkumisen kohtalo stressaa pikkasen (näillä näkymin mennään etänä loppukevät, ”jee” ), Puhakka kuvaa tuntojaan Instagram-tilillään.

– Tuntui että kaikki jäi Briteissä niin kesken, plus kaikki mun tavarat on tietty siellä Lontoon kodissa. Milloinkohan pääsen nekin sit hakemaan. No, kaikki selviää aikanaan. Onneksi aivot saa kierroksilta helposti nurkkaan Love is blindin ja muiden realityjen avulla.

Fanit jakoivat Puhakalle kommenteissa vinkkejä siihen, miten laittaa aivot narikkaan. Muun muassa lenkkeilyä, Netflixin katsomista, lautapelejä, Call of Dutyä ja meikki-inventaariota ehdotettiin. Erityishuomion fanit kuitenkin kiinnittivät asuvalintaan.

T-paidassa on Yksin kotona -elokuvan (1990) juliste. Kulttifilmissä 8-vuotias Kevin (Macaulay Culkin) jää vanhempien loman ajaksi kotiin ja hauskaa pitäessään päihittää vorot. Puhakka kertoo hankkineensa paidan edullisesta brittivaatekauppaketjusta Primark.

– Kiva t-paita, tosi hyvä tähän hetkeen.

– Haluun ton sun paidan.

– Hieno paita, mistä on.

Elokuvan nimestä huolimatta Kevin ei lopulta olekaan kotona yksin. Kekseliäisyys pelastaa tilanteen.

Ulkomailta Suomeen saapuvien kahden viikon kotikaranteeni on Puhakan osalta nyt ohi.

– Oma henk. koht. karanteenini loppuisi tänään, mutta eipä täällä mitään saa tehdä muutenkaan. Jonka kyllä ymmärrän täysin ja kunnioitan, hän kirjoittaa Instagramin Tarinat-osioissa.

Kuvapalveluun lataamiensa kuvien ja tekstien mukaan viime päivinä on tullut pelattua muistipeliä, kuunneltua Hannele Laurin elämäkertaa, siivottua ja katseltua viime kesän kuvia.

Lauantaina maailman teatteripäivänä Puhakka julkaisi kuvan maailmankuulun Shakespeare Globe -teatterin lavalta, missä hän suoritti työharjoittelunsa. Teatteri rakennettiin tarkaksi moderniksi kopioksi jotakuinkin samalla paikalla puoli vuosituhatta vuotta sitten sijainneelle ja tulipalossa menetetylle Globe-teatterille, jonka osakas, näytelmäkirjoittaja William Shakespeare (1564–1616) jäi historiaan.

– Vaikka eletäänkin hurjia aikoja, monet kollegat on lomautettu / vailla minkään näköisiä duuneja ja esityksiä perutaan, on silti mulla aika vahva usko tulevaan. Pidän sormet ja varpaat ristissä et pian pääsisi taas tuntemaan sitä pakahduttavaa onnellisuutta mitä saa irti yleisön reaktioista, Puhakka kirjoittaa.

– Ei sitä turhaan sanota että teatterissa on jotain taikaa. Ai että, loppuisipa noppaa tää kaikki ja pääsisi taas kouluun leikkimään!