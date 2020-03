Sami Kuronen julkaisi tunteikkaan päivityksen: ”Jaksanko loppuun asti?” – muistutti seuraajiaan tärkeästä seikasta

Suosikkijuontaja tuntee sympatiaa kaikkia koronatilanteesta kärsiviä kohtaan.

Radio Aallon aamujuontaja Sami Kuronen julkaisi Instagramissa koskettavan päivityksen, jossa hän kuvailee tuntemuksiaan koronan varjostamasta arjesta.

– Koronan alkushokki alkaa olla ohi ja sopeutuminen muuttuneeseen tilanteeseen alkanut. Edessä on raskaan sarjan matsi, jossa on vielä monta erää. Iskujen välillä pyyhitään hikeä, parannellaan haavoja ja mietitään strategioita millä selvitä seuraavaan. Mitä tapahtuu sitten kun kongi kilahtaa ja tämä on ohi? Jaksanko loppuun asti? Kuronen aloittaa kirjoituksensa.

– Monilta tulee menemään tämän myötä työt, terveys, parisuhde, maallinen omaisuus, mielenterveys… En edes halua miettiä kuinka pitkä listasta tulee, jos tämä koko illan kauhulla väritetty tieteiselokuva ehtii lopputeksteihinsä saakka, hän jatkaa.

Päivityksessään Kuronen pohtii, miten suuresti epidemia vaikuttaa muun muassa perheiden, yrittäjien ja pariskuntien arkeen.

– Miten pärjää se lapsi, jonka isä tai äiti on korkannut jo aamulla ja hakee lohtunsa nyt pullosta? Kuinka kauan yksinäinen ihminen jaksaa siirtää ahdistuksensa sivuun ja uskoa parempaan huomiseen? juontaja pohtii.

Kuronen muistuttaa, että jokainen pystyy kantamaan kortensa kekoon. Hän pyytää seuraajiaan noudattamaan suositusta kotona pysymisestä.

– Pysytään nyt hetki kotona, jooko?

Sami Kuronen joutui kotikaranteeniin palattuaan Teneriffalta.

Myös Kurosen arki on mullistunut koronatilanteen takia. Kuronen ja hänen juontajakollegansa Jenni Alexandrova palasivat hiljattain Teneriffan-lomalta. Radiojuontajien kotiinpaluuta varjosti koronavirus, sillä molemmat joutuivat jäämään varotoimena kahden viikon kotikaranteeniin reissun jälkeen.

Aluksi juontajakaksikon aamushow’ta juonsivat tuuraajat, ja tällä viikolla Alexandrova ja Kuronen tekivät ohjelmaa etänä.

Koronavirus vaikuttaa myös radioiden ohjelmasisältöön siten, ettei radio-ohjelmiin toistaiseksi oteta lainkaan vieraita.