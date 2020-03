Glamourmalli Linda Lusardi sairastui vakavasti koronavirukseen ja joutui sairaalaan – voinnissa tapahtui yhtäkkiä huomattava muutos

Linda Lusardin aviomies Samuel Kane kertoo vaimonsa voinnista Facebook-päivityksessään.

Näyttelijä ja glamourmalli Linda Lusardi, 61, ja hänen aviomiehensä Samuel Kane, 51 sairastuivat koronavirukseen ja joutuivat sen takia sairaalahoitoon viime viikolla. Usein brittilehtien mukaan Lusardi kävi ”kuoleman porteilla” sairastuttuaan virukseen.

Nyt Kane kertoo Facebook-päivityksessään vaimonsa voinnin kohentuneen. Hänen mukaansa Lusardi voi huomattavasti paremmin aiempaan verrattuna.

– Olen onnellinen, kun voin kertoa, että Lindalla menee todella hyvin. Hänen vointinsa paranee päivä päivältä. Vielä hän parantelee itseään, mutta tilanne on paljon parempi aiempaan verrattuna. Hän on hyvällä tuulella ja taas pomottelee minua, mikä on huimaa! huojentunut aviomies kirjoittaa päivityksessään.

Kane on julkaissut aktiivisesti päivityksiä parin tilanteesta. Aiemmin tällä viikolla Kane kertoi vaimonsa tilanteen olleen hyvin vakava. Aviomiehen mukaan Lusardi kärsi hapenpuutteesta ja matalasta verenpaineesta.

Linda Lusardi ja aviomies Samuel Kane joutuivat koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoon.

Myös Kane itse on kertonut käyneensä lähellä kuolemaa. Hän kuvaili, että olo koronaviruksen otteessa on avuton, eikä siinä ei ole mitään samanlaista kuin influenssassa.

– Se on julma, katala, armoton, periksi antamaton ja synkkä tauti. Sillä on ikään kuin kolme kättä. Yksi, joka kuristaa sinua. Yksi, joka painaa kasvojasi samaan aikaan sekä yksi, joka repii sydäntäsi rinnastasi, eikä se lopeta päiväkausiin, Kane kirjoitti maanantaina.

Hän aneli ihmisiä ottamaan tosissaan sosiaalisen eristäytymisen ja etäisyyden.

– En voi sanoin kuvailla tätä. Tämä ei ole ’vain flunssapöpö’. Olen nähnyt, kun tämä vie tyttöni ’kuoleman porteille’.

Kane kiittää viimeisimmässä Facebook-päivityksessään ihmisten lähettämistä viesteistä sekä rukouksista ja tuesta.

– Kaverit, nyt on valoa näkyvissä. Kiitos, kiitos, kiitos.

Hän kiittää erityisesti sairaalan henkilökuntaa uskomattomasta työstä.

– Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä. Te uskomattomat sankarit. Vain Jumala tietää, missä olisimme ilman teitä. Olen varma, että tilanne olisi musertava. Teidän toimintanne on ollut varsinainen ihme. En löydä sanoja kuvaamaan, kuinka kiitollinen olen. Pelastitte sekä minun että vaimoni hengen, Kane kirjoittaa tunteikkaasti.

Linda Lusardi on näyttelijä. Hänet on nähty Brookside ja Emmerdale -sarjoissa. Lisäksi hän on ollut mukana useissa muissa televisiotuotannoissa ja ollut kilpailijana Britannian Dancing On Ice -ohjelmassa vuonna 2008.

Linda Lusardi ja näyttelijä Samuel Kane menivät naimisiin vuonna 1998. Heillä on kaksi lasta, joista tytär Lucy on 24-vuotias. Parikunnan poika Jack on 21-vuotias.