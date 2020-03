Stand up -koomikko Matti Patronen havahtui karmeaan tilanteeseen, kun korona vei työt – perheenisän taloudellinen ahdinko ajoi luovaan ratkaisuun

Koronavirus pyyhkäisi stand up -koomikon kalenterin tyhjäksi. Korvaava työ oli ennestään tuttua.

Kolme viikkoa sitten stand up -koomikko Matti Patronen, 47, alkoi miettiä, että koronavirus saattaa vielä vaikuttaa yleisötilaisuuksiin. Yleinen tunnelma oli kuitenkin silloin vielä melko toiveikas.

– Sitten alkoi kalenteri tyhjentyä. Tajusin, että tämä homma loppuu hetkeksi. Ratkaisuni tein nopeasti kaksi viikkoa sitten, Patronen kertoo.

Oulussa asuva Patronen aloitti työt lähihoitajana. Hän valmistui lähihoitajaksi 2015, mutta hoitotyötä hän on tehnyt aiemmin vain yhden kesän keikkaluonteisesti, sillä stand up -esiintymisiä on ollut riittävästi.

– Noin 150–200 keikkaa vuodessa, Patronen mainitsee.

Patrosella on eniten keikkoja pääkaupunkiseudulla ja kotiseudullaan Oulussa. Kun koronavirus pyyhkäisi kalenterin tyhjäksi, Patronen tajusi, että jotakin pitää tehdä ja nopeasti.

– Oli myös halu tehdä heti jotakin. Komiikkaa ei sen jälkeen olekaan tullut ajateltua, Patronen hymähtää.

Patrosen toimintaa voi pitää esimerkillisenä, jos sattuu olemaan koulutus ammattiin, jossa tällaisena aikana riittää töitä. Vaihtoehtoja ei ole paljon.

– Mutta tein lähihoitajan töitä vain viikon kahdelle työnantajalle. Olin kotihoitajana ja hoivakodissa, Patronen kertoo.

Stand up -koomikko ei suinkaan vetäytynyt kotisohvalleen hoitotyön uuvuttamana. Lähihoitajan työn lyhyt kesto johtui siitä, että hän sai töitä rajavartiolaitokselta vartioupseerina.

Patrosen työ on Torniossa. Vartioupseerin tehtävänä on tarkistaa kaikki Ruotsista tulevat ja sinne menevät.

Patronen tekee nyt samoja hommia, joita hän teki 1991–2015. Koska työ oli tuttua, hän ei tarvinnut pidempää perehdyttämistä siihen.

Miksi et halunnut jatkaa lähihoitajana?

– Sanotaan nyt suoraan: palkka oli huono ja työ raskasta. Rajahommat ovat myös itselleni tutumpia.

Matti Patrosen perheeseen kuuluvat vaimo, kaksi lasta ja kaksi koiraa. Toki koomikkoisä voi viihdyttää perhettäänkin hauskoilla jutuillaan, mutta niitä ei voi syödä.

– Taloudelliset asiat olivat tärkein syy, että lähdin heti muihin hommiin. Pitää saada laskut maksettua, Patronen toteaa.

Koomikon työ voi vaikuttaa hohdokkaalta, mutta Patrosen mielestä hänen työelämänsä ei ole nyt mitenkään tylsempää, ainoastaan erilaista.

– On ihan mukavaakin, kun ei tarvitse olla koko ajan esillä, hän tuumaa.

Patronen ei heittele rajan ylittäville tai työkavereilleen stand up -koomikon juttujaan. Hän on nyt vartioupseeri eikä viihdyttäjä.

Sitä Patronen on hämmästellyt, miten nopeasti elämä muuttui. Kun yleisötilaisuuksia ei voida järjestää, esiintyvien taiteilijoiden työt loppuvat.

– Ei sitä vieläkään ole tajunnut, mitä tässä on tapahtunut. Oli tämä iso kolaus. Mutta en halua itseäni surkutella, sillä enemmän haasteita on nyt niillä, joilla on työtiloja ja työntekijöitä, Patronen tietää.

Stand up -koomikon keikkoja Patronen on tehnyt jo kahdeksan vuotta. 2015 hän oli valmis jättämään vartioupseerin työt. Stand up on noussut koko ajan vain suositummaksi, joten keikkoja osaavalle esiintyjälle on riittänyt. Nyt niitä keikkoja ei ole kenellekään.

– Kaikki kevään keikat on peruttu, nyt perutaan jo kesäkuuta, Patronen kertoo.

Ehkä monet stand up -esiintyjät kirjoittavat nyt uusia tekstejä tuleviin esityksiinsä. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, mikä on keikkatilanne syksyllä. Osa kevään sovituista esiintymisistä on siirretty syksyyn, mikä ehkä vähentää uuden keikkatarjonnan määrää.

Mutta turha jossitella tässä vaiheessa, jossa kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Se on kuitenkin varmaa, että koronavirus ei piinaa ainakaan tässä mittakaavassa ikuisesti, mutta viihdettä me tarvitsemme aina.

– En ole lopettamassa stand upia, mutta ihan hyvä ja virkistävää tehdä välillä muuta. Kaikki kokemukset ovat hyväksi, Matti Patronen uskoo.