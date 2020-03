Näyttelijä Timo Lavikainen menetti tienestinsä koronan takia: ”Kai tässä on työkkäriin ilmoittauduttava”

Lavikainen pelkää, että koko kesä on peruttu.

Putouksestakin tuttu näyttelijä Timo Lavikainen oli pyyhkinyt kalenterinsa tyhjäksi töitä varten, mutta koronavirus sotki tilanteen pahanpäiväisesti.

Putous- ja Napapiirin sankarit -tähti Timo Lavikainen on tällä hetkellä työtön mies.

– Viimeinenkin kesäteatterijuttu peruuntui juuri, Lavikainen viittaa Utran Uuden Teatterin Anoppi-näytelmään, jonka ensi-illan piti olla 26. kesäkuuta.

– Olisi ollut hauskaa päästä tekemään kantaesitystä Joensuuhun, mutta näillä näkymin ei tehdä mitään. Ensi-ilta olisi ollut juhannuksen jälkeen, mutta rahoittaja ei uskalla ottaa riskiä ja me ei ehditä treenaamaan sitä.

Lavikaista harmittaa eritoten siksi, että hän oli tyhjentänyt kalenterinsa kesäteatterin takia.

– Olihan siinä muutamia juttuja, joille sanoin ei teatterihommien takia, mutta nyt nekin ovat menneet sivu suun. Näin tämä homma kertautuu.

Tosin Lavikainen epäilee, että hänen väliin jättämänsä työt olisivat peruuntuneet yhtä lailla.

– Jos kyseessä ei ole joku yhden miehen tv-show, niin se on peruttu, näyttelijä huokaa.

Lavikainen on kolminkertainen isä. Mitä tällaisessa tilanteessa tekee perheellinen mies?

– Kai tässä on työkkäriin ilmoittauduttava ja ruvettava katsomaan mitä tekisi. On siellä vielä jossain jotain töitä.

Lavikainen tähditti Putousta vuonna 2018.

Tilanne oli samankaltainen viimekin kesänä. Vaikka Lavikainen on ollut viime vuosina runsaasti esillä tv:ssä ja mediassa, ammotti näyttelijän kalenteri tyhjänä, eikä töitä yksinkertaisesti ollut. Silloin mies päätti elättää perheensä menemällä töihin teollisuusalan pakkaamoon.

– Siellä lyödään teollisuuden isoja venttiilejä puulaatikkoon ja lähetetään eteenpäin. Ei nyt ihan aivot narikkaan -hommia, mutta ei paljon puutu. Ei auttanut, kun mennä sinne, kun oli niin vähän kesäksi töitä, näyttelijä kertoi IS:lle viime syksynä.

Pieni oljennuora Lavikaisella edelleen on, mutta kovin paksu se ei ole.

– Kesälle on jätetty yksi kesäteatterijuttu. Vähän tarjottiin siihen tyyliin, että jos hyvin käy, niin voisi onnistua. Se on nyt stand by -asennossa, mutta pahoin pelkään, ettei siitäkään tule mitään.

Lavikainen toivoo, että koronaepidemian vaikutukset jäisivät mahdollisimman lyhyiksi.

– Tämä on koko ammattikunnalle heviä hommaa. Mulla itselläni kevät on ollut aina hiljaista aikaa, eli nyt ei ole peruuntunut kuin muutama puhe- ja juontokeikka. Kesä on sitten eri asia.

Virus ei ole löytänyt tietään Lavikaisen perheeseen. Tuskin löytääkään.

– Terveenä on oltu. Korona ei meidän arjessa näy. Eristyksissä ollaan muutenkin. Kukaan ei käy meillä kylässä, eikä mekään käydä missään.