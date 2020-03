Kaipaatko luettavaa koronakaranteenin keskelle? IS:n lukijat listasivat suosikkikirjansa

IS kysyi Facebookissa lukijoiltaan, mitä kirjoja he suosittelevat muille? Vastauksia tuli satoja.

Kun on pysyttävä kotona, on aikaa lukea.

IS kysyi Facebookissa lukijoiltaan, mitä kirjoja he suosittelevat muille?

Vastauksia tuli satoja. IS poimi niistä suosituimmat.

– Lars Keplerin dekkarit. Pohjoismaisen rikoskirjallisuuden parhaimmistoa, kehuu eräs.

Nordic noirin – tummanpuhuvan pohjoismaisen rikoskirjallisuuden – suosio kasvoi räjähdysmäisesti maailmalla kymmenisen vuotta sitten, kun ruotsalaisen Stieg Larssonin Millennium-trilogian ensimmäinen osa julkaistiin postuumisti 2005.

Lars Kepler -romaanien takana seisoo ruotsalainen aviopari Alexander Ahndoril ja Alexandra Coelho Ahndoril.

Perässä tulivat norjalaiset Jo Nesbø ja Jørn Lier Horst, ruotsalaiset Henning Mankell, Karin Fossum ja pseudonyymi Lars Kepler.

Kepler on kirjailijanimi, jota käyttävät ruotsalainen aviopari Alexander Ahndoril ja Alexandra Coelho Ahndoril. He ovat julkaisseet Lars Keplerin nimellä kahdeksan dekkaria.

***

– Kristiina Vuoren historialliset romaanit vievät mukanaan, yksi lukija muistuttaa.

Jo ensimmäistä historiallista romaniaan tehdessään vuonna 2008 Kristiina Vuori tähtäsi kirjailijan ammattiin.

Kristiina Vuori tunnetaan historiallisista romaaneistaan.

Vuoren tyyli on historiallinen viihdekirjallisuus, joka on monelle kirosana. Usein ajatellaan, että naiset lukevat viihdekirjoja, ja ne ovat hömppää. Se on aina suuresti ärsyttänyt Kristiina Vuorta.

– Kirjoitan viihdyttääkseni, hän kertoi IS:lle aiemmin.

– Mutta ei se tee minusta kioskikirjailijaa. Laadukas viihderomaani on sanataidetta siinä missä jokin ylistetty lukuromaanikin. Haluan, että lukija unohtaa hetkeksi arkisen elämänsä.

***

– Koko Jojo Moyesin tuotanto on lukemisen arvoinen. Vie mukanaan jo ensimmäisestä sivusta alkaen, vinkataan.

JoJo Moyes on erikoistunut romanttisiin romaneihin.

Lontoossa vuonna 1969 syntynyt Jojo Moyes on valtavan suosittu naistenviihdekirjailija, jonka teoksia luetaan 44 kielellä. Hänen kirjojaan on myyty yli 38 miljoonaa kappaletta, ja 12 maassa ne ovat nousseet myyntilistojen ykkösiksi.

***

– Ken Folletin historiallinen trilogia: Taivaan pilarit, Maailma vailla loppua ja Tulipatsas. Kaikki kolme osaa kunnon järkäleitä, eräs lukija kehaisee.

Taivaan pilarit sijoittuu 1100-luvun puolivälin Englantiin, jossa raivoaa verinen sisällissota, kun kirkko ja maallinen valta jakavat etupiirejään.

IS:n lukijat kehotavat tutustumaan myös Ken Folletin historialliseen trilogiaan.

Mielivaltaiset lordit tyrannisoivat, ryöstävät ja raiskaavat kansaa, ja vainon kohteeksi joutuu myös rauhaa rakastava kirkonrakentaja Tom perheineen.

***

– Torey Hayden, yksi lukijoista toteaa lyhyesti.

Haydenon psykologi ja erityisopettaja. Hän on työskennellyt henkisesti häiriintyneiden lasten parissa kouluissa, sairaaloissa ja laitoksissa. Hän on toiminut useita vuosia myös yliopiston opettajana ja tutkijana.

Hayden on julkaissut useita tositapahtumiin pohjautuvia selviytymistarinoita lapsista, jotka ovat joutuneet elämässään kaltoin kohdelluiksi. Tunnetuimpia hänen teoksistaan ovat One Child ja sen jatko-osa The Tiger´s Child, jotka Otava on julkaissut suomeksi yhteisniteenä nimellä Tiikerin lapsi.

***

IS:n lukijat arvostavat myös suomalaisia dekkareita.

Varsinkin Seppo Jokinen, Harri Nykänen ja Jarkko Sipilä nousivat esille kyselyssä.

Kirjailija Seppo Jokisen rikosromaaneissa riittää kahlaamista karanteenin keskellä.

Huhtikuussa 2019 ilmestyi Seppo Jokisen jo 24. Komisario Koskinen -sarjan dekkari Rottasankari.

Nykäsen ensimmäinen kirja Kuusi katkera miljoonaa julkaistiin 1986. Esikoisensa jälkeen Nykänen kirjoittanut yli kolmekymmentä kirjaa, lähinnä dekkareita, mutta myös muutaman rikosaiheisen tietokirjan. Lisäksi hän on kirjoittanut tv-sarjoja, kunnelmia ja yhden näytelmän.

Jarkko Sipilä on suomalainen toimittaja ja kirjailija. Hän työskentelee MTV3:n uutisissa rikostoimituksen päällikkönä. Hän on kirjoittanut yli kaksikymmentä dekkaria, radiokuunnelmia ja vuonna 2006 TV sarjan. Hänet tunnetaan erityisesti Takamäki-dekkareista.