Lääkäri Pippa Laukka teki vaikean päätöksen koronaepidemian keskellä – nyt hänellä on painavaa sanottavaa

Pippa Laukka kannustaa muitakin terveysalan ihmisiä kantamaan kortensa kekoon.

Pippa Laukalla on takanaan yli 25-vuotinen ura lääkärinä. Suomalaisille hän on tullut tutuksi muun muassa kolumnistina, kirjailijana ja Olet mitä syöt -kaltaisten tv-ohjelmien asiantuntijana.

Viime aikoina urheilulääkärinä ja yksityisen terveydenhuollon puolella ammattiaan harjoittanut Laukka kertoi perjantaina Twitter-tilillään hyppäävänsä vapaaehtoisesti takaisin lääkärintöihin julkisen terveydenhuollon puolelle taistelemaan koronaepidemiaa vastaan.

– Vapaaehtoinen nakki napsahti! Ensi viikolla kannan korteni kekoon ja lähden lääkäritöihin etulinjalle. Wish me luck. Sitä ennen viikonloppu kotoillaan ja vedetään henkeä. Kyllä me tästä selvitään, yhdessä, Laukka kirjoitti twiitissään.

Ilta-Sanomien perjantai-iltapäivänä tavoittama Laukka ei halua tunnettuutensa vuoksi tarkentaa, minne hän on tarkalleen menossa töihin. Hän kuitenkin kertoo kyseessä olevan julkisen puolen sairaala.

– Kun on tällä tavalla tunnettu, niin en halua sitä roolia tähän sekoittaa. Työ on työtä. Olen menossa Uudenmaan puolella sijaitsevaan sairaalaan julkiselle puolelle, Laukka selvittää.

Laukka kertoo päätöksen syntyneen kokemastaan velvollisuudesta auttaa poikkeuksellisessa tilanteessa.

– Tämä työ on aina ollut minulle kutsumusammatti ja haluan auttaa. Koen, että nyt jos koskaan sitä osaamista tarvitaan.

Pippa Laukka on tv:stä tuttu lääkäri, joka on luonut uraansa pitkälti yksityisellä puolella. Nyt hän siirtyy taistelemaan koronaa vastaan sairaalaan, ja kannustaa muita terveysalan ihmisiä tekemään samoin.

Pitkän linjan lääkäri epäilee, että koronaepidemia tulee kestämään pitkälle kesään. Hän kertoo olevansa varautunut työskentelemään sairaalassa kesän yli.

– Vähän sellainen tunnelma on, että ei tämä viikossa tai kahdessa ratkea. Lomat siihen varmaankin palaa, mutta koen tässä sellaista ammatillista ja yhteiskunnallista kutsumusta, hän pohtii.

– Tässä samalla näkee, mikä on oikeasti tärkeää.

Viime aikoina Laukka kertoo tehneensä töitä etänä kotoaan käsin sen jälkeen, kun naisten jalkapallojoukkueen huhtikuun pelit peruuntuivat. Hän toimii joukkueen lääkärinä. Seuraavat ottelut olisivat kesäkuussa, mutta lääkäri epäilee niidenkin siirtyvän.

Päätöksellään Laukka kertookin haluavansa rohkaista ja kannustaa töihin myös muita terveysalan koulutuksen omaavia, jotka mahdollisesti pohtivat mahdollisuuksiaan auttaa.

– Voimme auttaa toisiamme ja kantaa jokainen kortemme kekoon. Yksi ihminen ei voi muuttaa asioita kovinkaan paljon, mutta voin oman panokseni lisäksi vaikuttaa esimerkilläni, Laukka pohtii.

– Nyt tarvitaan työvoimaa ja ammattitaitoa. Varmasti löytyy paikka auttaa, kun vähän kyselee.

Muita ihmisiä hän kannustaa noudattamaan virallisten tahojen antamia ohjeita.

– Olemme tässä yhdessä, hän päättää.