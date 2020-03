Huumeparoni Pablo Escobar oli maailman vaarallisin rikollinen – kuolemansa jälkeen hänestä tehtiin bisnes, jolla on irvokkaat seuraukset

Pablo Escobar oli eläessään maailman vaarallisin rikollinen, joka lahtasi armotta kenet vain kokaiinikartellinsa tieltä – silti hänet haudattiin kansallissankarina, jonka legenda elää yhä. Miksi?

Toinen joulukuuta 1993, torstai-iltapäivä. Kolumbia, Medellín.

Kaksi poliisia potkaisee oven sisään tuiki tavallisesta kodista ja kohtaa maailman etsityimmän rikollisen.

Portaiden yläpäässä seisoo paljain jaloin El Patrón, Pablo Escobar. Vuosia kestänyt ja satoja miljoonia maksanut etsintä on päättynyt.

Vaimo kiljuu, kun rysän päältä kiinni jäänyt Escobar pakenee ikkunasta katolle, mutta poliisi on valmiina. Historiallisessa ammuskelussa huumeparoniin osuu seitsemän luotia ja hän kuolee käsiase molemmilla puolillaan. Kokaiinin kuningas on täyttänyt edellisenä päivänä 44 vuotta.

”Huumeparoni haudattiin kansansankarina” kirjoitti New York Times kaksi päivää myöhemmin. ”Viva Pablo” -huudot raikuivat, kun tuhannet Medellínin asukkaat saapuivat jättämään Escobarille viimeiset hyvästit.

Medellínin vähäosaisille armoton kokaiinikartellin johtaja näyttäytyi sankarina. Vuosien varrella Koillis-Kolumbian Robin Hoodiksikin kutsuttu Escobar käytti miljoonia kotikaupunkinsa köyhimpien asuinalueiden kehittämiseen. Huumerahoilla rakennettiin teitä, sähkölinjoja ja jalkapallokenttiä.

Kuuluisa pidätyskuva vuodelta 1977.

Kansanmiehen maineen alle hautautui raaka totuus huumeparonista, jonka kartelli hallitsi arviolta 80 prosenttia Yhdysvaltoihin salakuljetetusta kokaiinista. Escobar joko lahjoi tai tapatti kaikki, jotka rohkenivat uhmata kartellia. Plata o plomo – hopeaa tai lyijyä.

Escobarin arvioidaan henkilökohtaisesti murhauttaneen tuhansia muun muassa räjäyttämällä kokonaisia lentokoneita. Vuosien 1983–1994 aikana Kolumbian huumebisnes vaati yli 46 000 uhria.

Juuri näiden ristiriitojen vuoksi Pablo Escobarin tarina maanviljelijän pojasta maailman rikkaimmaksi ja vaarallisimmaksi rikolliseksi on uskomaton. Niin uskomaton, että siitä on tehty kymmeniä elokuvia, dokumentteja, tv-sarjoja ja kirjoja.

Loppumaton kiinnostus Escobarin legendaan on kääntänyt huomion pois hänen sanoinkuvaamattoman julmista rikoksistaan. Viimeistään Netflixin vuonna 2015 julkaisema suursatsaus Narcos teki Escobarista poptähden.

Narcosin innoittamana joka vuosi tuhannet turistit matkaavat nykyään Medellíniin, joka on kovasti pyristellyt irti maineestaan historian pahimman huumekartellin kotina. Matkailijoille kerrotaan Kolumbian ja kaupungin historiaa rikollisten, ei uhrien näkökulmasta. Turistit ”pyhiinvaeltavat” Escobarin julkiselle haudalle vetääkseen sen päällä viivan kokaiinia.

Nainen laittoi kukkia Pablo Escobarin haudalle vuonna 2000.

Suosittu oli myös Escobarin Monacoksi kutsuttu koti, jonka Medellínin viranomaiset päättivät räjäyttää maan tasalle helmikuussa 2019. He rakennuttivat tilalle puiston ja muistomerkin Escobarin uhreille. Jotta ihmiset muistaisivat tarinan kääntöpuolen.

– Kaikki ovat tervetulleita saapumaan kaupunkiimme, mutta olkaa kilttejä ja kunnioittakaa uhriemme tarinaa. He ovat edelleen läsnä. Niin paljon tuskaa on edelleen läsnä, Medellín pormestari Frederico Gutiérrez sanoi 2019.

Escobarin omaisuus oli käsittämätön. Lopullisia lukuja on ollut mahdotonta vahvistaa, mutta arviot liikkuvat vuositasolla jopa 22 miljardista 27 miljardiin euroon. Se tarkoittaisi, että hän olisi tienannut joka viikko lähes 500 miljoonaa euroa huumekaupasta.

Escobar pääsi talouslehti Forbesin maailman rikkaimpien ihmisten listalle peräti seitsemän kertaa 1987–1993. Vuonna 1989 hän oli listan mukaan maailman seitsemänneksi rikkain henkilö.

Pablo Escobarin kasvoilla ja nimellä myydään kaikkea mahdollista.

Escobar tienasi niin paljon rikollista rahaa viikoittain, että sitä oli mahdotonta pestä käytettäväksi. Hän alkoi kerätä käteistä Kolumbian pelloille, hylättyihin varastoihin ja kartellin jäsenten koteihin. Pelkästään rahan paketointiin käytettäviin kuminauhoihin paloi 2 300 euroa kuussa. Rahoja ollaan etsitty vuosikymmenten jälkeen jopa Discoveryn tv-sarjassa Finding Escobar’s Millions (2017).

– Pablo tienasi niin paljon rahaa, että joka vuosi jouduimme kirjaamaan siitä pois 10 prosenttia. Rotat söivät rahoja varastossa, ne kärsivät vesivahingoista tai hävisivät, Escobarin isoveli Roberto Escobar kirjoitti elämäkertakirjassaan kartellin pääkirjanpitäjänä.

Pablo Escobar tehtaili elinaikanaan miljardeja ja miljardeja dollareita. Kuolemansa jälkeen hänestä itsestään tuli tuote.

Escobaria ei ole unohdettu Kolumbiassa.

Huhtikuun viimeisenä päivänä 1984 – keskellä kiivainta kokaiinikauppaa – Pablo perusti veljensä Roberton kanssa Medellíniin holding-yhtiön, jonka nimeksi tuli Escobar Inc. Yhtiön tarkoitus oli pestä kaikkea sitä rahaa, jota Medellínin kartelli tahkosi. Sen toiminta loppui, kun Roberto Escobar antautui poliiseille 1992.

Roberto Escobar, 73, istui tuomiotaan huumekaupasta yli 10 vuotta. Vuonna 2014 moni hieraisi silmiään huomatessaan, että hän oli käynnistänyt Escobar Incin toiminnan uudelleen. Toimitusjohtajan paikalle istutettiin vain 21-vuotias ruotsalainen bisnesnero Olof K. Gustafsson.

Roberto Escobar loi veljestään kaupallisen brändin. Hän rekisteröi tavaramerkikseen muun muassa veljensä nimen ja lukuisia muita kartelliin viitanneita brändejä. Escobarin nimellä myydään kaikkea lippalakeista liekinheittimiin.

Narcos-sarjassa Escobarin saappaisiin hyppäsi Wagner Moura

Lukuisista tavaramerkkien rekisteröinneistä huolimatta Escobarin legendalla tekevät rahaa niin ravintoloitsijat kuin hotellinpitäjät. Escobarin kuoleman aikaan takavarikoitu, Meksikon Tulumissa sijaitseva kartano on nykyään luksushotelli Casa Malca. Turistit maksavat hulppeita summia yöpyäkseen kuin huumeparoni 1980-luvulla.

Australiaan avattiin 2019 pop-up-ravintola Pablo Escoburgers, joka myi ”kokaiinilla” ja ”seteleillä” koristeltuja ruoka-annoksia. Edellisvuonna Kolumbia teki valituksen samankaltaisesta ravintolasta Singaporessa.

Escobarin autokokoelman jäännöksiä.

Viihdebrändin luotuaan Roberto Escobar on ollut kiireinen lähinnä haastaessaan yrityksiä oikeuteen veljensä nimen käytöstä. Vuonna 2016 hän vaati Netflixiltä miljardia dollaria maksuna omistamiensa tavaramerkkien käytöstä Narcos-sarjassaan. Kun Netflixin kuvauspaikkojen etsijä Carlos Muñoz Portal löydettiin murhattuna syyskuussa 2017, Escobar Inc luopui kaikista vaatimuksistaan sarjaa kohtaan. Se kuitenkin kiisti syyllisyytensä Portalin murhaan.

Kesäkuussa 2019 Escobar Inc joutui erikoiseen kahnaukseen Tesla-miljardööri Elon Muskin yhtiön kanssa. Muskin yritys lanseerasi 2018 liekinheittimen, jonka Roberto Escobar väitti keksineensä. Escobar Inc uhkasi Muskia oikeustoimilla, ellei tämä maksaisi yhtiölle 100 miljoonaa dollaria. Jos Musk ei maksaisi vaadittua summaa, Roberto Escobar sanoi murskaavansa tämän oikeudessa.

Netflixin hittisarja Narcosissa Escobaria esittää Wagner Moura.

Musk kommentoi lopulta, ettei hänen liekinheittimensä olisi oikeasti liekinheitin ja muutti sen nimeksi sarkastisesti ”Not A Flamethrower” (suom. ”Ei Liekinheitin”). Lopulta Escobar kehitti oman liekinheittimensä, jonka hän vinkkasi soveltuvan muun muassa rahan polttamiseen.

– Haluan ihmisten pystyvän polttamaan rahaa kuten minä ja Pablo aikoinaan. Poltin varmaankin pari miljardia vuosien varrella. Kirjaimellisesti. Monista syistä. Escobar Incin liekinheitin tulee myymään loppuun nopeasti, Roberto Escobar leveili verkkosivuillaan.

Pian liekinheitin oli tosin jo alennuksessa varsin huokeaan 250 dollarin hintaan.

Escobar Incin viimeisin aluevaltaus on uuden teknologian taitettavat puhelimet. Yritys myy sivuillaan muutamalla sadalla dollarilla täysin identtisiä malleja iPhonen ja Samsungin taitettavista, tuhansien eurojen puhelimista, joihin on vain lisätty Escobar Incin logot.

Escobarin veli Roberto (vas.) ja Escobar Incin pomo Olof Gustafsson tutkivat firmansa taitettavaa puhelinta.

Alusvaatemalleja vilisevästä mainoskampanjasta huolimatta puhelimet ovat saaneet murskavastaanoton, sillä suurin osa käyttäjistä ei koskaan saanut niitä. Saadut puhelimet olivat taas halpoja kopioita Escobar-tarroilla varustettuna.

Roberto Escobar perusti myös oman kryptovaluuttansa, jota varten hän perusti julkisen varainkeruutilin tavoitteenaan kerätä miljoona dollaria.

Myös Escobarin poika Sebastián Marroquín (ent. Juan Pablo Escobar) on käyttänyt isänsä mainetta muun muassa elokuvauraansa ja vaatemalliston luomiseen. Oikeastaan lähes kaikki Escobarin lähisukulaiset vaimosta rakastajattareen ovat hänen kuolemansa jälkeen pyrkineet hyödyntämään huumeparonin tarinaa tulonlähteenä.

Se kielii siitä, että Escobarin suvun päivät miljardööreinä ovat kaukana takanapäin.

