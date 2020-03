Antti Holma kertoi tv:ssä tilanteestaan New Yorkissa: puolison työt loppuivat kuin seinään koronan vuoksi ja nyt tulevaisuus on vaakalaudalla

Antti Holma – tai oikeastaan hänen videokuvansa – vieraili eilen Vappu ja Marja Livessä.

Vappu Pimiä ja Marja Hintikka ottivat keskusteluohjelmassaan yhteyden New Yorkiin. Kameran toisella puolella seisoskeli näyttelijä Antti Holma, joka on puolisonsa, harpisti Emmanuel Ceyssonin kanssa koronakaranteenissa.

Kotona jurottamista pidetään suomalaiselle helppona hommana, mutta miten on amerikkalaisten laita? juontajat halusivat tietää.

– En tavallaan tiedä, koska en tapaa heitä, Holma väisteli.

– He ovat kovin työtätekeväisiä. Riippuvuus on siellä. He ovat tottuneet heräämään kuudelta, menemään salille, tekemään töitä 11 tuntia ja sen jälkeen vielä harrastuksiin. Tässä on monelle kestämistä.

– Meille suomalaisille tämä on helpompaa, mutta sitten kun joutuu kohtaamaan oman elämänsä kaamean tyhjyyden ja tajuaa, että minä olen hirveä, puolisoni on hirveä ja lapseni ovat hirveitä… Ei kun kaikki Homerosta lukemaan. Sieltä selviää, että sankareillakin voi olla hankalaa eristyksissä.

Metropolitan oopperan harpunsoittaja Emmanuel Ceysson.

Holman puoliso, jota näyttelijä kutsuu Ranskanperunaksi soittaa toisessa huoneessa harppuaan samaan aikaa, kun Holma raportoi Suomeen.

– Tuolla se pimputtaa harppuaan. Oopperan ovet meni kiinni ja viimeinen sekki lyötiin käteen. Kiitos ja heippa. Ei ole turvaverkkoja. Nyt hän antaa etäharpputunteja.

Holma puolestaan kirjoittaa kirjaa.

– Kirjan kirjoittaminen on aina karanteeni, josta vapautuu kun kirja on valmis.

Auta Antti -podcast on saavuttanut suuren suosion. Osaisiko Antti auttaa tällä kertaa niitä ihmisiä, jotka kaipaavat kuollakseen paikalliseen baariin kaljalle ja karaokeen?

– Viina ei maailmasta lopu. Sitä ei kannata pelätä. Jos on tosi kova hätä, kaupasta saa hiivaa ja ämpärin. Siitä vain kiljut tulille. Karaokea voi harrastaa kotioloissa laittamalla biisit korvalappustereoihin ja huutamalla tyynyyn.

Holma ja Ceysson ovat muuttamassa Los Angelesiin, jos kaikki menee kuten pari on suunnitellut.

– Inhoan sitä kaupunkia oikein sydämeni pohjasta. Olimme siellä helmikuussa viikon verran. Meillä oli soma pieni talo ja minä kirjoittelin siinä patiolla ja oli hyvät kelit. Ajattelin, että näinhän voisi elää. Mutta kaikki perustuu nyt siihen, että puolisoni pääsee aloittamaan filharmonikoissa syyskuussa.