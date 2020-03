50 vuotta täyttävä Jone Nikula karttoi tv-töitä viimeiseen asti: paljastaa suostuneensa Idols-tuomariksi vain rahan takia

Pyöreitä täyttävä Jone Nikula keskittyy nykyään unelmatyöhönsä radiojuontajana. Idolsin tuomariksi hän paljastaa suostuneensa aikoinaan vain rahan takia.

Radiojuontaja ja viihdealan monitoimimies Jone Nikula täyttää tänään maanantaina 50 vuotta. Pitkän uran radion parissa tehnyt Nikula tuli koko kansalle tutuksi viimeistään vuonna 2003 alkaneesta Idols-ohjelmasta, jossa hän painui suomalaisten mieliin suorasukaisena ja tiukkana tuomarina.

Radio Rockilla tällä hetkellä juontavan Nikulan elämän ja uran varrelle on mahtunut vuosikymmenten varrella paljon käänteitä. IS päätti haastatella 50 vuotta täyttävän juontajan normaalista kaavasta poiketen ja laittoi miehen vastamaan 20 suorasukaiseen väittämään.

Ikääntyminen ei ole koskaan pelottanut Jone Nikulaa.

1. Ennen kaikki oli paremmin.

– Eikä ollut. Ennen ei ollut mikään paremmin. En lähde tuohon ollenkaan. Olen sitä mieltä, että huominen on aina kiinnostavampi kuin eilinen.

2. Ikävöit urasi alkua, koska radioissa ei ollut soittolistoja ja juontajat saivat sanoa mitä tahansa.

– Siinä oli paljon hyviä puolia. Aloitin vuonna 1988 Radio Cityllä, ja ehdin monta vuotta tehdä tätä niin sanottua vapaan käden hommaa. Se oli ihan eri duuni kuin nykyään, kun meillä on valmiit soittolistat. Väittämä siitä, että radioita kuunneltaisiin enemmän, jos ei olisi soittolistoja, on kuitenkin ihan paskapuhetta. Päinvastoin. Radio Rockilla ei olisi 700 000 viikkokuulijaa, jos täällä ei tehtäisi soittolistoja. Ja juontajat saavat edelleen sanoa lähes mitä tahansa.

Radio Cityllä työskennellyt Jone Nikula vuonna 1998.

3. Olet päässyt viettämään rokkielämää kaverien siivellä, vaikka et itse soita mitään.

– Totta. Lahjatonkin voi päästä juomaan viinoja lavan taakse, kun tuntee oikeat kaverit. Olen itse täysin epämusikaalinen. Mutsi laittoi pieninä minut ja pikkuveljen soittotunnille ja lopulta soitonopettaja ilmoitti äidille, että pojat yrittää jättää soittotunnin käyttämättä maksamalla sen. Silloin mutsikin ymmärsi, että ei meistä ainakaan muusikkoja tule.

4. Vanhempasi olivat huolissaan, kun et suuntautunut sotilasuralle tai ryhtynyt akateemikoksi.

– Äiti halusi minusta sivarin ja faijakin on laivaston miehiä. Hän oli kauhuissaan, kun pojista tuli puskajusseja. Olen sotilasarvoltani reservin kapteeni, mutta olin pitkään varma, että kuolen vänrikkinä. Kävin ensimmäisen kerran kertaamassa alle vuosi armeijasta kotiutumisen jälkeen. Sitten ei kymmeneen vuoteen kuulunut mitään. Sen jälkeen kertauksia olikin enemmän ja ylennyksiähän tulee, kun ei mokaile. Ja kiva että tuli, onhan se komeaa olla kapteeni. Se on ollut kuitenkin puhdasta tuuria.

– Vanhempani ymmärsivät, kun aikanaan sanoin, että ei näitä radiohommia tiedotusopin laitoksella opi. Molemmat pikkuveljeni ovat akateemisesti koulutettuja, eiköhän se riitä.

Idols-tuomarit Hannu Korkeamäki, Asko Kallonen, Jone Nikula ja Nanna Mikkonen yhteiskuvassa Idols-finaalissa 2004.

5. Lähdit Idolsiin mukaan vain rahan vuoksi.

– Kyllä, ihan puhtaasti. Olin ennen sitä pitkään täysin varma, etten tee telkkaria. Lopetin duunit Radio Cityssä vuonna 2001, eikä Suomessa ollut silloin sellaista radioasemaa, joka olisi soittanut hyvää musaa ja jonne olisin halunnut töihin. Olin silloin Hanoi Rocksin tiedottajana ja kiertuemanagerina, ja he olivat menossa studioon tekemään levyä. Minulla ei ollut mitään laskutettavaa moneen kuukauteen, joten kun minua pyydettiin Idolsiin, niin vähän puolihuolimattomasti lupauduin.

Vuonna 2008 Idols-tuomaristossa istuivat Jone Nikulan lisäksi Nina Tapio ja Hannu Korkeamäki.

– Ei siitä ekasta kaudesta tosin mitään merkittäviä summia maksettu, koska kukaan ei silloin vielä tajunnut, että siitä tulee sellainen ilmiö. Se ei myöskään tuntunut minusta varsinaiselta päätyöltä, koska tuomaristossa istuva ei tehnyt varmaan yhteensä kuin kolmen viikon edestä töitä koko tuotantokauden aikana ja nekin ripoteltuna pitkin syksyä. Mietin ekan kauden jälkeen, että vittu eihän tätä kukaan tee, mutta sitten kerran Ruisrockissa kikattelevat pikkutytöt alkoi huudella perääni. Silloin tajusin, että hetkinen, että ei mun kannata jättää tekemättä seuraavaa tuotantokautta, koska naama on mennyt jo. Sitten tein sitä niin kauan, kun pyydettiin. En usko, että jatkossa pyydetään tai ohjelmaa enää edes tehdään.

6. Julkisuus on noussut päähän jossain vaiheessa uraasi.

– Ei ole, mutta jos on aamuyö ja olen syömässä työpäivän jälkeen ensimmäistä lämmintä ateriaa, ja joku tulee sönköttämään nimmaria, niin kyllä siitä, ettei ole lyönyt häntä haarukalla silmään, pitäisi antaa kunniamerkki. Eikä vittuilla, että jätkällä on noussut kusi päähän. Tällaisia tilanteita oli Idolsin ensimmäisten kausien aikaan.

Jone Nikula on ollut alusta asti mukana Idolsissa, mutta ei usko, että ohjelma saa enää jatkoa. Kuva vuodelta 2018.

7. Olet joutunut kieltäytymään lukuisista tosi-tv-formaateista.

– Kyllä. En halua tehdä tv:tä, jos työni radiossa jää heitteille sen takia. Minulla on puoli miljoonaa kuuntelijaa viikossa. Ei ole reilua kuuntelijoita kohtaan kadota yhtäkkiä kuudeksi viikoksi tekemään jotain ohjelmaa. Tai sitten siitä pitäisi saada hyvä korvaus. Millään satasilla en lähde pelleilemään.

8. Sinulla on hyvä itsetunto.

– On, jopa perusteettoman hyvä. Minua on varmaan paijattu tarpeeksi lapsena. Olen silti realisti. En kuvittele itsestäni liikoja. Ajattelen kuitenkin niin, että itsetuntoa täytyy olla. Jos olisin joku mimosa, joka kyykkää aina kun joku on eri mieltä kanssani, niin eihän tästä tulisi mitään.

Kotiteollisuus-yhtyeen nokkamies Jouni Hynynen ja Jone Nikula tekivät reilu 10 vuotta sitten omaa Äijät-ohjelmaansa, jossa he kokeilivat miehisiksi miellettyjä ammatteja. Kuvassa kaksikko hymyilee Herttoniemen kalatukussa.

9. Armeija tekee miehistä poikia, koska siellä kaikki tulee valmiina nenän eteen.

– Se on ihan paskapuhetta. Puolustusvoimat ei ole mikään aivopesulaitos. Kun menet armeijaan, olet täysi-ikäinen. Jos et silloin osaa hoitaa itse omia asioitasi, niin on ihan helvetin myöhäistä ulkoistaa miehistymistään puolustusvoimille. On naurettavaa, että 35-vuotiaat lasketaan nykyään nuoriksi aikuisiksi. Mitä pelleilyä.

Jone Nikula on ollut aina tupakkamiehiä. Vuonna 2005 häntä kismitti ravintoloiden tupakointikielto.

10. Et jaksa käydä baareissa, koska siellä on niin paljon selkään taputtelijoita.

– Ei se siitä johdu, saan olla ihan rauhassa. Ketään ei kiinnosta, jos kaadun Tavastian ovista sisään, mutta sen jälkeen kun tupakointi loppui baareissa, kaikesta tuli tosi tylsää. Kun ei saa polttaa, niin sitten siellä haisee vaan enää ihmisten pesemättömyys, eritteet ja halvat parfyymit. Raikas tupakansavu olisi mielestäni paljon parempi vaihtoehto.

11. Elämäsi romanttisin hetki oli, kun kosit Hanna-vaimoasi.

– Voi hyvin ollakin. Tosin hänen kanssaan kaikki hetket ovat olleet hyviä. En lajittele asioita romanttisiin tai epäromanttisiin. Hannan kanssa on vain hirveän kiva olla. Meillä on ollut vitun hyvät vuodet.

Jone Nikula ja Hanna Karttunen menivät naimisiin 2014. Karttunen on ammatiltaan tanssija ja niittänyt runsaasti kansainvälistä menestystä.

12. Olet kertonut, ettet halua lapsia. Olet salaa kuitenkin kateellinen lapsiperhe-elämää viettäville.

– En ole. Minulla ei ole mitään lapsia vastaan, mutta en vain koskaan niitä tehnyt. Ja tapasimme Hannan kanssa sen verran myöhään, että lasten tekeminen ei ollut enää vaihtoehto. Kun katsoo vierestä kavereita, joilla on kiire lastensa kanssa, niin työläältähän se näyttää. Pääsen kuitenkin aina vahtimaan kavereiden lapsia, jos haluan.

13. Rakkaus on tehnyt sinusta pehmeämmän.

– Varmasti kyllä. Tosin en tiedä, onko kyse varsinaisesti pehmeydestä. Ehkä se on ennemmin itseasiassa niin, että jos nyt käy vittuilemaan vaimolleni, niin sitten haluan oikeasti käydä kiinni. Tuo on vähän kliseinen väittämä. Kulmien pyöristyminen on tietysti luonnollinen jatkumo meissä kaikissa. Kun ymmärrys kasvaa, ehdottomuus vähenee.

Jone Nikula yrittää olla mahdollisimman hyvä aviomies. Vierellä vaimo Hanna Karttunen.

14. Aviomiehenä olen täydellinen.

– En varmaan täydellinen ole, mutta teen parhaani, että olisin hyvä. Olen ainakin uskollinen ja huomioon ottava. Kannan esimerkiksi oman vastuuni kotitöistä.

15. Vaimoni joutuu pyytämään minua usein vaikenemaan.

– Ei joudu. Kun louskutan lekojani neljä tuntia radiossa, niin en koe tarvetta enää kauheasti avautua kotona. Myönnän olevani joskus masentavankin suulas, mutta kyllä osaan olla hiljaakin, toisinaan joskus jopa oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan.

Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa Nikula tanssi parinsa Katja Koukkulan kanssa kisan kolmanneksi.

16. Tanssiminen on parempaa ajanvietettä kuin seksi.

– Ei varmasti, mutta housut jalassa harrastettavista asioista tanssi on aika suositeltavaa. Kaikki suomalaiset yli 60-vuotiaat pitäisi laittaa tanssitunneille. Kun olin mukana Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa, huomasin, että se oli helvetin rankkaa duunia.

17. Pelkäät kaljuuntumista.

– En oikeastaan. Pikkujätkänä vitutti, kun kesäduuneja ei saanut pitkän tukan kanssa. Sitten kun pääsin radioon duuniin, mietin, että tämä on mahtavaa, kun saa kuunnella musaa ja pitää hiuksensa. Armeijan jälkeen olisi pitänyt käydä kahden viikon välein parturissa, että se olisi ollut siisti. Silloin ajattelin, että no, antaa kasvaa. Nykyään käyn parturissa kerran tai kaksi vuodessa.

Näin Idols-tuomari poseerasi vuonna 2007.

18. Olet tehnyt ainakin yhden ylilyönnin, jota kadut edelleen.

– Varmasti useammankin. Jos huomaan mokanneeni, pyydän anteeksi ja sitten jatketaan. Jos elää täysin mokailematta koko elämänsä, niin sitten herää kysymys, että olisiko ollut vähän hauskempaa pienemmällä analyysilla.

19. Viimeistään 50-vuotiaana ihminen alkaa pelätä vanhenemista.

– Ei kai. Tilastojen valossa minulla on vajaa 30 vuotta peliaikaa. Aika vaan kuluu, mutta tärkeää on, että se kuluu mukavasti. En ole ajatellut vanhenemista koskaan ongelmana. Se on niin vääjäämätöntä. Jos kuolen fiksumpana kuin synnyin, niin olen tehnyt jotain oikein.

Jone Nikula myöntää, että ilman Idolsia häntä tuskin tunnettaisiin samalla tavalla.

20. Olet tällä hetkellä onnellisempi kuin koskaan aiemmin.

– Voi pitää hyvinkin paikkansa. Mahtava vaimo, eikä duuneissakaan ole mitään vikaa. En tosin koskaan ole ollut kovin onnetonkaan. Olen saanut viettää aika helvetin hauskaa ja helppoa elämää.