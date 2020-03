Laulaja Antti Ketonen asteli suoraan tv-lähetykseen – Marja Hintikka täräytti heti suoran seksikysymyksen: ”Koska on viimeksi peitto heilunut?”

Marja Hintikka ja Vappu Pimiä kyselivät laulaja Antti Ketoselta tämän seksielämästä Vappu ja Marja Live -ohjelmassaan.

Laulaja Antti Ketonen asteli torstai-iltana MTV:n Vappu ja Marja Live -keskusteluohjelman vieraaksi hittikappaleensa Olisitpa sylissäni pauhatessa taustalla. Laulajaa vastassa olivat ohjelman juontajat Marja Hintikka ja Vappu Pimiä, jotka harmittelivat, etteivät koronatilanteen vuoksi voineet halata laulajaa. Koronakriisin vuoksi livelähetyksessä ei ollut paikalla myöskään studioyleisöä.

Hintikka aloitti Ketosen haastattelun heti suorasukaisesti tämän seksielämästä kysymällä. Hintikka alusti kysymystään sillä, että oli kuullut ennusteen, jonka mukaan joulun tienoilla olisi tiedossa vauvabuumi karanteenioloista johtuen.

– Mites on peitto heilunut Ketosen perheessä näinä aikoina? Hintikka kysyi Ketoselta.

– No, saanko sanoa teitä tytöiksi? Ketonen kysyi ennen kuin alkoi vastata kysymykseen.

Juontajien antaessa Ketoselle myöntävän vastauksen tämä jatkoi vastaustaan.

– Kyllä te tytöt tiedätte, että makuuhuoneessa tapahtuu se homma, että kyllä mä ainakin henkilökohtaisesti oon viettänyt aikaa siellä, Ketonen vastasi virnistäen.

Vappu Pimiä jatkoi haastattelua saman teeman ympärillä nostaen esiin haastattelun, jossa Ketonen oli kertonut tykkäävänsä lemmiskellä luonnossa.

– Kysyn nyt suoraan, että milloin olet (harrastanut seksiä) viimeksi luonnossa? Pimiä kysyi.

– No täytyy sanoa, että tästä nyt on aikaa jo hetki, mutta kyllähän luonnossa on ihan erilainen fiilis siinä, kun on käpy selän alla, Ketonen vastasi.

Vappu Pimiä ja Marja Hintikka luotsaavat keskusteluohjelmaansa Vappu ja Marja Live erikoisissa tunnelmissa koronaviruksen vuoksi.

Tämän jälkeen kolmikko naureskeli sille, että sekä Pimiä että Ketonen viettävät usein aikaa Salon metsissä ja että Pimiä voisi törmätä ensi kerran metsäretkellään Ketosen mättäältä ”muista hommista kuin puiden halailusta”. Tämän jälkeen Pimiä kysyi asiaan liittyen vielä lisäkysymyksen.

– Puhutaan vielä tästä, kun kerran olet näin sanonut, niin onko se metsä vai onko se jokin hiekkaranta vai?

– Esimerkiksi jokin kallio voisi olla kiva, Ketonen vastasi.

– Kalliolle kukkulalle rakennan minä majani, Hintikka lausui tähän väliin suomalaista kansanlaulua lainaten.

– Joo, siinä on näkymät samalla ja hieno tilanne, Ketonen kiteytti vastauksensa.

Juontajat tahtoivat tietää myös, kuinka julkeita ehdotuksia rakkaudesta ja ihmissuhteista laulava Ketonen saa suomalaisilta naisilta.

– Olen ainakin oppinut sen, että suomalaiset naiset ovat tosi vahvoja esittämään asioita ja tulee aika suoria ehdotuksia. Yleensä niistä pääsee huumorilla yli, on ihan hauskojakin tilanteita ollut, Ketonen sanoi ja kertoi erään esimerkin:

– On tullut esimerkiksi, että minulle on sanottu, että: ”sä olet sellainen ihminen, että jos sun kanssasi pääsee makuuhuoneeseen, niin sä tikkaat kuin aropupu”, Ketonen kertoi saaden Pimiän nauramaan.

Ketonen kertoi suhtautuvansa tämänkaltaisiin kommentteihin huumorilla ja hymyilemällä. Hintikka nosti haastattelussa esiin sen, että Ketonen tapasi vaimonsa parikymmentä vuotta sitten omalla keikallaan.

– Mistä sinä silloin tiesit, että tuo ei ole sellainen perusmunahaukka vaan vaimomatskua? Hintikka kysyi.

– Ja kenen kanssa kannattaa tikata kuin aropupu, Pimiä lisäsi.

Ketonen naureskeli hyvän tovin ennen kuin vastasi kysymykseen.

– Niin tuota noin, se oli sellainen tilanne, missä tavattiin ja jotkut asiat vaan loksahtivat kohdilleen ja tässä ollaan parikymmentä vuotta oltu yhdessä.

– Hän ei ollut fanini, hän vaan oli sattumalta paikalla ja sitten siitä se lähti rakentumaan. Ehkä tämmöisen pitkän parisuhteen juttuja on se, että kuuntelee toista ja kummallakin on omat intressit, työt ja intohimot, joita tekee ja sitten löytyy se yhteinen rytmi siihen tekemiseen. Ja sitten pitää olla niitä lomia, jotka ovat niitä yhteisiä hetkiä. Ehkä näistä kaikista paleteista koostuu se yhteiselo.

Antti Ketonen tuli tunnetuksi Neljänsuoran-yhtyeen laulajana. Hän on luonut myös soolouraa. Kuvassa Ketonen Emma-gaalan punaisella matolla helmikuussa.

Ketonen ja hänen vaimonsa ovat olleet naimisissa vuodesta 2008 ja Hintikka tahtoi tietää, mikä Ketosen mielestä on hänen vaimossaan parasta.

– Varmaan se, että tuemme toisiamme ja löytyy aina jotain uusia puolia. Toki nyt olen huomannut sen, kun olen ollut paljon kotona, niin se ei ole niin helppoa se elämä, Ketonen naurahti ja selvensi:

– Olen niin menevää sorttia ja minulla on aina useampi rauta tulessa useampaan suuntaan ja aina kehittelen jotain uutta. Nyt kun olen ollut neljän seinän sisällä, niin se saa jännällä tavalla leiskumaan eri tavalla tämän rakkauden. Välillä vähän huudetaankin, mutta se kuuluu mielestäni parisuhteeseen.

Ketosella oli myös oma näkemyksensä siihen, mistä riidat johtuvat.

– Luulen, että se johtuu siitä, että en ole kauhean siisti kaveri kotioloissa ja tavaroita tulee jätettyä sinne sun tänne. En ole hirveän järjestelmällinen ainoastaan kuin yritysasioissa.

Ketonen kertoo, että hänellä oli vielä hetkeä ennen suoraa tv-lähetystä pitkä parta. Hän kertoo vaimonsa kommentoineen parranajoa.

– Hän sanoi, että joskus voisit näyttää kotonakin tuolta, miltä näytät, kun lähdet ulos, Ketonen kertoi pilkettä silmäkulmassaan.