Bond-tähti ei aio jättää 136 miljoonan omaisuudestaan senttiäkään lapsilleen ja siihen on yksinkertainen syy

James Bond -elokuvien viimeisin tähti Daniel Craig, 52, ei aio taata lapsilleen helppoa elämää. Hollywood-tähti kertoo Saga-lehden haastattelussa, ettei aio testamentata tyttärilleen penniäkään omaisuudestaan.

Craigilla on kaksivuotias tytär vaimonsa Rachel Weiszin, 50, kanssa. kanssa. Lisäksi hänellä on 28-vuotias Ella-tytär edellisestä liitostaan Fiona Loudonin kanssa.

Craigilla tosiaan olisi perintöä jätettäväksi. Toimintatähden omaisuus on muun muassa Daily Mailin mukaan yli 136 miljoonaa euroa. Hän tienasi pelkästään viimeisimmästä Bond-elokuvastaan No Time To Die lähes 20 miljoonaa euroa. Edellisestä Bond-elokuvastaan Spectre hän tienasi lähes 50 miljoonaa euroa.

Kumpikin tyttäristä joutuu Craigin mukaan tienaamaan oman omaisuutensa isänsä poismenon jälkeen.

– En halua jättää suuria summia seuraavalle sukupolvelle, Craig kommentoi haastattelussa.

– Periminen on mielestäni mautonta. Elämänfilosofiani on päästä siitä (omaisuudesta) eroon tai antaa se pois ennen lähtöä, hän jatkoi.

Viime viikolla uutisoitiin, että tänä vuonna ensi-iltansa saavan No Time To Dien ensi-iltapäivä myöhästyy seitsemällä kuukaudella. Alun perin huhtikuussa teattereihin odotetun elokuvan uusi julkaisupäivä on siirretty marraskuulle.

Syyksi kerrottiin ”epävarmat ajat elokuva-alalla”.

Craig kuitenkin paljasti Mirrorin haastattelussa, että hän on myös itse osaksi syypää uuden elokuvan myöhästymiseen. Craig nähdään nyt viidettä kertaa Bondin roolissa, mutta valmistautuminen ei sujunut odotetulla tavalla.

Rachel Weiszilla ja Daniel Craigilla on yksi yhteinen lapsi.

Näyttelijä myönsi, että hänellä oli suuria fyysisiä hankaluuksia rooliin solahtamisessa. Vuonna 2015 ilmestyneen Spectren oli tarkoitus olla Craigin viimeinen.

– Minun ei pitänyt tehdä enää yhtään 007-leffaa. Ajattelin, että onko tämä todella kaiken sen arvoista, että painan homman väkisin läpi. En tuntenut... tai no, olin fyysisesti todella alamaissa, hän pohti.

– Mahdollisuudet uuden elokuvan tekoon eivät olleet niin sanotusti tapetilla. Siksi siinä meni viisi vuotta.

Craig kertoi, ettei saanut No Time to Die -elokuvan käsikirjoitusta luettavakseen pitkään aikaan. Myös se vaikutti hänen valmistautumiseensa ja lisäsi näyttelijän levottomuutta. Craig on myös katunut, ettei ole puhunut käsikirjoituksesta tuottajien kanssa aiempia Bondeja tehdessään.

