Tv:stä tuttu personal trainer Vertti Harjuniemi avautuu koronaviruksen aiheuttamasta tukalasta tilanteesta: menettää noin 100 000 euroa

Koronavirus on kolahtanut kovaa moniin yrittäjiin. Vertti Harjuniemi on yksi heistä.

Koronavirus kurittaa tällä hetkellä suomalaisyrittäjiä rankalla kädellä. Lukuisat eri alojen yrittäjät ovat pulassa, kun pandemia on hiljentänyt kaupungit ja ihmiset pysyttelevät kotona. Palveluja ei osteta, ostoksilla ei käydä entiseen malliin eikä ravintolassa syödä.

Yksi tiukille joutuneista aloista on liikunta-ala. Personal trainer ja tv-tähti Vertti Harjuniemi avautuu nyt Instagramissa pandemian vaikutuksista omaan liiketoimintaansa.

Liikunta-alalla työskentelevä Harjuniemi kertoo pitkässä kirjoituksessaan, että hän menettää viruskriisin vuoksi valtavan summan rahaa.

– Sata tonnia notkahtaa liiketoiminnat vähintään, jos lasketaan kaikki, Harjuniemi kertoo Instagramissa.

– Sellainen alkaa helposti vituttaan, jos liikaa pyörittelee. Mutta jos oikein tarkkaan miettii, niin muistaa miksi tähän alun perin lähettiin. Ei rahasta, vaan palavasta halusta yrittää. Näyttää itselle ja kaikille että pystytään rakentamaan ja tekemään omasta visiosta totta. Menestyminen on aina intohimoisen tekemisen seuraus. Ei lähtökohta.

Harjuniemi pohtii kirjoituksessaan, että hän on kulkenut pitkän matkan rovaniemeläisestä rakennusmiehestä siihen pisteeseen, jossa on nyt – ja toivottavasti vielä koronapandemian laannuttuakin.

– Ei olla miljonäärejä vielä, mutta tyhjästä on rakennettu se mitä nyt on. Tämä tilanne on vaan yksi haaste muiden joukossa ja se ei tuu estämään eteenpäin menemistä.

Harjuniemi myös lupaa, että hän aikoo jatkossakin työllistää samat henkilöt, jotka ennen kriisin alkua.

– Kaikki jotka meiltä toimeentuloa on saanut tähän asti, tulee sitä saamaan edelleen. Toiminta vaan muuttuu tilanteen mukaan, mutta ei pysähdy.

– Niinku hyvä ystäväni Dwayne sano ”same hell, just different devils.”

Vertti Harjuniemi on nähty useissa tv-ohjelmissa, muun muassa Gladiaattorit-, Jutan ja Vertin supersinkkudieetti- ja Tikissä-sarjoissa.

Myös monet muut eri alojen yrittäjät ovat kertoneet somessa avoimesti tilanteesta, johon koronavirus on heidät ajanut. Somevaikuttaja Sara Vanninen julkaisi aiemmin tällä viikolla blogikirjoituksen, jossa hän kertoi pandemian vaikutuksista liiketoimintaansa.

– Se on näkynyt omassa yritystoiminnassani hyvinkin isosti. Kalenteri tyhjeni parissa päivässä pitkälle kesään. Suurin osa projekteista on holdissa tai lopetettu. Muutamat pyörii vielä normaalisti (onneksi). Fakta kuitenkin on, että oon ottanut takkiin useita kymppitonneja, Vanninen kirjoitti blogissaan.

Sara Vanninen on viime vuosina ollut tunnettujen sosiaalisen median vaikuttajien kovatuloisimpia. Vuonna 2018 Vanninen, 28, tienasi ansiotuloja 234 000 euroa ja pääomatuloja 1 253 euroa.