”Olin sängyssä kuin voihkiva lahna” – tv-tähti Sanna Kiiski avautuu uutuuskirjassa seksuaalisuudestaan

Huomenta Suomi -ohjelman juontajana tunnetuksi tullut Sanna Kiiski pyytää Tinderpäiväkirjat-kirjassaan anteeksi nuoruuden petikumppaneiltaan epävarmuuttaan sängyssä.

Toimittaja ja juontaja Sanna Kiiski kertoo torstaina julkaistussa Tinderpäiväkirja-teoksessaan (Docencdo) päiväkirjanomaisesti seikkailuistaan Tinderissä vuonna 2019. Kiiski erosi vuonna 2018 aviomiehestään ja kolmen lapsensa isästä.

Kiiski kertoo kirjassa, ettei alun perin ajatellut kirjoittamiaan tekstejä kirjaksi, vaan alkoi taltioida tapahtumia liityttyään Tinderiin. Hän kertoo Tinderin olleen kuin terapiaa hänen kolhitulle itsetunnolleen. Samalla hän tarkasteli omaa naiseuttaan ja seksuaalisuuttaan.

Tinderiin liityttyään Kiiski ihmettelee, kuinka paljon miesten profiilikuvissa näkee ”sitä itseään eli peniksiä”. Hän pohtii kirjassa, että onko oikeasti olemassa naisia, jotka pitävät penistä miehen kauneimpana ruumiinosana. Häntä myös häiritsee, kuinka moni mies alkaa lähetellä hänelle kuvia vehkeistään. Kiiski toteaakin kirjassa nähneensä Tinderiin liityttyään enemmän peniksiä kuin aloitteleva urologi.

– Minussa on varmasti jotain vikaa, koska minusta miesten pippelit näyttävät kaikki ihan samanlaisilta. No, ehkä koko vaihtelee, mutta siitäkin miehet tekevät aivan liian suuren numeron. Minusta penikseen pätee sama asia kuin autoihin: kiva, jos sinulla on iso auto, mutta jos et osaa ajaa sitä lainkaan, mitä sillä tekee, Kiiski kirjoittaa Tinderpäiväkirja-teoksessaan.

Kiiski toteaa itse olevansa ”suutelija.”

– Jos mies ei osaa suudella niin, että saan kylmiä väreitä, millään vehkeellä ei tee yhtään mitään. Suutelu on niin intiimiä ja ihanaa, että siihen kannattaisi panostaa. Eikä vain siihen osuuteen, jossa housut lentävät nurkkaan, Kiiski kirjoittaa.

Sanna Kiiski tuli tunnetuksi Huomenta Suomi -ohjelman juontajana. Hän on työskennellyt myös radiojuontajana, muun muassa Radio Novalla.

Kiiski pohtii kirjassa myös sitä, kuinka hän on itse tullut sinuiksi oman seksuaalisuutensa kanssa iän myötä.

– Itse olin alle 40-vuotiaana niin epävarma itsestäni, etten osannut nauttia seksistä yhtään. Mietin vain, mitähän se ajattelee minusta ja mitähän se haluaa ja tuleekohan tästä jotain vakavampaa. Pyydän anteeksi nuoruuteni kumppaneilta, koska olin sängyssä lähinnä elokuvien mallin mukaan – niin sanotusti oikeissa kohdissa voihkiva lahna, Kiiski kirjoittaa.

Kiiski pohtii myös sitä, että romanttisten tilanteiden lukeminen on todella hienovaraista ja ettei hän kadehdi miehiä tässä asiassa.

– Olen huomannut itsestäni ainakin sen, että makuuhuoneen ulkopuolella haluan tasa-arvoista kohtelua, mutta makuuhuoneessa olen kuin Regina Linnanheimo Suomi-filmissä: Mies vieköön. Minä en vikise kuin ehkä tyytyväisyydestä, Kiiski kirjoittaa uutuuskirjassa.