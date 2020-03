Hollywood-tähden tulot romahtivat koronaviruksen takia – työt loppuivat kuin seinään, ei pysty maksamaan elatusmaksuja

Jeremy Rennerin työt loppuivat kuin seinään koronaviruksen takia.

Koronavirus on sulkenut monien työpaikkojen ovet ja monet ovat huolissaan siitä, kuinka epidemia vaikuttaa työssäkäyntiin ja toimeentuloon. Saman ongelman ovat kohdanneet myös muusikot ja näyttelijät. Hollywood-tähti Jeremy Renner on TMZ-sivuston mukaan ajautunut ongelmiin elatusmaksujen kanssa.

Renner on maksanut kuukausittain liki 28 000 euroa kuukaudessa ex-puolisolleen Sonny Pachecolle. Muhkean summan on tarkoitus kattaa heidän Ava-tyttärensä asumiseen, ruokaan, koulunkäyntiin, harrastuksiin ja vaatteisiin kuluvat menot.

TMZ:n mukaan Renner on kuitenkin lakiteitse yrittänyt saada summaa pienemmäksi, sillä hänen tulonsa ovat romahtaneet koronarajoitusten takia. Näyttelijä kuvailee oikeuden asiakirjoissa, että kuvaukset ovat toistaiseksi tauolla ja niinpä hänelle ei makseta palkkaa.

– On todennäköistä, että tuotannot jatkuvat vasta loppuvuodesta. Kaikki työni tälle vuodelle on siis joko peruttu tai siirretty, Renner kirjoittaa TMZ:n haltuunsa saamissa asiakirjoissa.

Renner kritisoi oikeuden asiakirjoissa myös ex-vaimonsa rahankäyttöä ja syyttää hänen törsäävän tyttärelle tarkoitettuja rahoja.

– Sonnylla on kyltymätön himo Jeremyn rahoja kohtaan, näyttelijän asianajaja jyrisee asiakirjoissa.

Renner hakee myös käyttöoikeutta tyttärensä tileihin. Hän on pyytää oikeudessa elatusmaksujen alentamista 11 000 euroon.

Jeremy Renner, 49, tunnetaan muun muassa Avengers-elokuvista. Hän oli ehdokkaana parhaan miespääosan Oscarin saajaksi elokuvasta Hurt Locker vuonna 2008.

Renner ja kanadalaismalli Sonny Pacheco erosivat vuonna 2014 vain 10 kuukautta häiden jälkeen.

Pari on käynyt kiivasta oikeustaistoa heidän 6-vuotiaan Ava-tyttärensä huoltajuudesta. Ex-vaimo on syyttänyt Rennerin pahoinpidelleen häntä suhteen aikana ja hän on myös väittänyt näyttelijän lyöneen parin tytärtä.